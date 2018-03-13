 Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля", - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия", — сказал Лавров.
Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
А лаптем как-то не солидно ляпать...
Резонанс получился, но в Москве не просчитали, что это так "близко к сердцу" примут в Великобритании. Что называется, - перестарались. Теперь сами напрягают мозги, как выйти из сложившейся ситуации. Впечатлило даже Лукашенко, который 12 марта объявил учебную проверку в армии и приказал призвать 2 тыс. резервистов, свести их в бригаду и посмотреть: как они выполнят задачу по отражению агрессии вероятного противника. Кто этот вероятный противник, - надо полагать, - литовцы, решившие напасть на Беларусь, по случаю "выборов" в РФ. Лукашенко знает, что бывает, когда в Москве включают правило "Бей своих, чтобы чужие боялись".(С)
Кацапы,ваша песенка спета.
Не придумали чево б сбрехать
Не , ну мы бы ответили, но нечем... Проржал лавров и загрустил...
Мне кажется, что на наших глазах не просто разворачивается дипломатический скандал - это абсолютно беспрецедентный со времен Второй мировой войны акт агрессии Российской Федерации против страны-члена НАТО, страны-члена "Большой семерки". И это нападение сделано таким способом, что и НАТО, думаю, смотрит на ситуацию очень внимательно. Потому что использованы боевые летальные нервно-паралитические вещества одним государством против Великобритании, члена НАТО, и устав Альянса расценивает это как нападение на весь Альянс. Это очень серьезные вещи: такого я не помню, просто потому, что такого не было.
Не надо забывать еще и то, что производство этих веществ запрещено. И Россия поставила свою подпись под запретом. Путину придется ответить не только за то, что это вещество было применено против Великобритании, но и за то, что оно вообще существует. Я думаю, это будет часть комплексного ответа Великобритании и ее союзников.
Соответственно, я желаю Владимиру Путину сгореть в аду процесса, который будет запущен. Хабалка Мария Захарова подлила настоящего керосина в этот огонь, заявив, что выступление Терезы Мэй - это очередной цирк в британском парламенте. В этих обстоятельствах она прямым текстом оскорбила высшие органы британской власти. Честно говоря, не помню, чтобы дипломаты или так называемые дипломаты каких-либо стран выражались в таких тонах. Это прерогатива, может быть, Саддама Хусейна перед повешением или типажей вроде Муаммара Каддафи и Ким Чен Ына. Но, в общем-то, поскольку рыба гниет с головы и сам Путин превратился в диктатора, который пугает весь мир "ядерной дубиной", от путинских холуев другого ожидать не приходится.
А кто, кто это заговорил? Главный блюститель международного права?
даже не гавкнет на луну?
ничего себе...
У кого-то есть вопросы КТО эти преступления совершал???
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БуХу! - Ла-ла-ла-ла-ла....
😁
С усов старая кокса пыль.
И снова всех переиграли,..
Опять сказало - "Ну, Дэбил"!
АН нет, от тута ошибились-
На Раше придуры родились,
И" НАСТАМНЕТУ" не канает!
И как Земля таких рожает?...
1 - Сирия
2 - Донбасс
3 - Лондон
Мысли Перзидента @VVP2_0
Россия требует доказательств. Но позвольте, доказательства предоставляются только в суде. В ходе расследования любое следствие в строжайшей тайне хранит все улики и доки. Если Россия считает себя невиновной, пусть подаёт на Великобританию в суд. Всё просто,как в случае с допингом
Тогда тоже орали всякую хрень и рвали рубаху на груди и пропагандоны в студиях и депутаты, а потом министр спорта извинился, а суд спортсмены зассали подать и признались.
Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй
Господин спикер, я разделяю нетерпение парламента и всей страны, чтобы те, кто виновен в содеянном, предстали перед судом, и чтобы все возможные меры были приняты против тех, кто совершил подобный шаг против нашей станы. Но как страна, которая верит в правосудие и законность, мы должны действовать по правилам и руководствоваться не спекуляциями, а доказательствами. Именно поэтому мы дали полиции возможность и время тщательно провести расследование. Сотни офицеров работают круглосуточно вместе с экспертами наших вооруженных сил, чтобы собрать и оценить все имеющиеся доказательства, чтобы определить места совершения преступления и места, которые надо обезвредить, а также чтобы использовать все улики, чтобы найти ответственных. Расследование продолжается, и мы должны дать возможность полиции продолжать работу.
Сегодня утром я возглавляла встречу Совета по национальной безопасности, где мы оценивали информацию, которая имеется на данный момент. Совету предоставили последнюю разведывательную информацию и информацию о ходе расследования. Абсолютно точно, что Срипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом военного характера, тип которого был разработан в России. Он принадлежит к группе нервно-паралитических веществ под названием «Новичок». Исходя из того, что это вещество было однозначно распознано ведущими мировыми экспертами лаборатории оборонных научных и технологических исследований в Портон Дауне, исходя из того, что мы знаем, что Россия раньше производила это вещество и может его производить и сейчас, исходя из предыдущих случаев, когда Россия совершала спонсируемые государством убийства, и исходя из нашего представления о том, что Россия рассматривает перебежчиков как легитимную цель для убийства, правительство пришло к заключению, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей.
Господин спикер, есть только два возможных объяснения того, что произошло в Солсбери 4 марта. Либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над своим потенциально катастрофически мощным нервно-паралитическим веществом и допустило, что оно попало в чьи-то руки.
Сегодня утром Министр иностранных дел Великобритании вызвал посла Российской Федерации в МИД и попросил его объяснить - который из двух вариантов правильный, и таким образом прояснить, каким образом это нервно-паралитическое вещество российского производства могло быть применено в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери. Глава МИД также заявил послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить все детали программы «Новичок» организации по запрещению химического оружия. И он затребовал российского ответа до конца дня завтра.
Господин спикер, в среду мы детально рассмотрим ответ российского государства. Если мы не получим основательного ответа, мы будем считать, что этот акт является незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства.
Расея - страна с уголовным прошлым, уголовным настоящим и хрен знает каким будущим.
А хуйло продолжает лить яды...