 Киевский суд отказался удовлетворить апелляцию "Газпрома" об уплате в госбюджет Украины более 171 млрд грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"В 2017 году суд обязал ОАО "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. ОАО "Газпром" продолжает оспаривать решения и действия государственного исполнителя, в связи с чем обратилось в суд с соответствующей жалобой. Однако, постановлением от 13.03.2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ОАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

Ранее Исполнительная служба открыла производство по взысканию с "Газпрома" штрафа АМКУ 172 млрд гривен (половину суммы составляет собственно штраф, половину - пеня за неуплату) и аресту его имущества, после того как Высший хозяйственный суд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ и пени в размере 172 млрд гривен. Сейчас сумма украинских требований еще увеличилась за счет суммы исполнительного сбора (17,193 млрд гривен). Таким образом, исполнительное производство открыто на 189,125 млрд грвн (более $7,1 млрд). В марте 2018 года Министерство юстиции Украины сформировало межведомственную рабочую группу, которая запустит процесс исполнения решения украинского суда о взыскании с "Газпрома" (РФ) 172 млрд грн (около $6 млрд) штрафа Антимонопольного комитета Украины в зарубежных юрисдикциях.