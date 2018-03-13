 В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе учебного центра "Десна".

В сообщении отмечается: "На полигоне 169-го Учебного центра завершается установка модульного городка. Десяток отдельных боксов, предназначенных для занятий и отдыха инструкторов и личного состава, оборудованные как полноценные здания и имеют санузел и даже современную душевую кабину. Для холодного времени года в каждом домике предусмотрено автономное отопление.

Имеют боксы собственную электросеть, водопровод, канализацию и защиту от молнии, что является одним из весомых преимуществ на открытой местности.

Помещение для занятий и отдыха есть в каждом отдельном домике, что позволяет иметь почти полноценные учебные корпуса в мобильном виде. И это самый главный аспект, ведь конструкция домиков позволяет их транспортировать в нужное место и быстро осуществлять неоднократный монтаж-демонтаж, что не влияет на их срок годности, а именно - 20 лет эксплуатации".























