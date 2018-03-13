 В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе учебного центра "Десна".
В сообщении отмечается: "На полигоне 169-го Учебного центра завершается установка модульного городка. Десяток отдельных боксов, предназначенных для занятий и отдыха инструкторов и личного состава, оборудованные как полноценные здания и имеют санузел и даже современную душевую кабину. Для холодного времени года в каждом домике предусмотрено автономное отопление.
Имеют боксы собственную электросеть, водопровод, канализацию и защиту от молнии, что является одним из весомых преимуществ на открытой местности.
Помещение для занятий и отдыха есть в каждом отдельном домике, что позволяет иметь почти полноценные учебные корпуса в мобильном виде. И это самый главный аспект, ведь конструкция домиков позволяет их транспортировать в нужное место и быстро осуществлять неоднократный монтаж-демонтаж, что не влияет на их срок годности, а именно - 20 лет эксплуатации".
И не надо трепать языком про недостаток финансирования: на постройку нормальной базы полигоне, выделили 370 млн. грн.
На улучшения быта солдат и офицеров полигона "Широкий Лан", выделили в прошлом году 370 млн грн., некто П. Порошенко, взял этот вопрос под личный контроль, а оборудовать нормальный лагерь, должны были до конца года (2017).
хочеться,щоб Хлопцям було тепло ,сухо і сито,вони як ніхто цього заслуговують!...
Хіба ж це не по людськи..їм ще буде і вода зі снігу і тушло з пліснявим хлібом...і смерть зазирне в очі!(- не дай Боже!
Только полный идиот не смог бы додуматься, что палатки стоящие на грунте может затопить, а грунтовые тропинки и подъезды, после дождя и снега+хождения/езды солдат и техники, превратятся в болото.
На полигоне Широкий Лан построят бригадный лагерь за 370 млн грн
По словам Бирюкова, на строительство выделено 370 млн грн, никогда еще на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов
"И все это должно быть построено до конца этого года - отчет министру еженедельно", - подчеркнул Бирюков.
http://news.liga.net/news/politics/14713820-na_poligone_shirokiy_lan_nachalos_stroitelstvo_brigadnogo_lagerya.htm
Эти обещания мы уже слышали. И они оказались очередной брехней.
Юрий Бирюков добавил 3 новых фото - с Iryna Sholudko.
19 марта 2017 г. ·
Фотки "не пойми о чем", министр обороны Степан Полторак на фоне каких-то котлованов. А потому не слышно криков #перемога! Хотя... хотя кто ж о ней кричать то будет?
На полигоне Широкий Лан началось строительство бригадного лагеря. На объект выделено 370 миллионов гривен, и вот тут можно 100500 разных эпитетов говорить, но факт остается фактом: никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов.
Будет 11 казарм, будет здание столовой с пищеблоком, будет медицинский центр, будет штаб.
В казарме личного состава, которая рассчитана на проживание 2х рот:
- спальное помещение
- спальное помещение офицеров
- туалеты-умывальники
- душевые (!!!)
- постирочно-сушильная (!!!)
- комната отдыха личного состава (!!!)
И все это должно будет быть построено до конца этого (2017!!!) года - отчет министру еженедельно.
Если сравнить с городком для инструкторов НАТО, то сразу понятно, что "бабло, таки, подерибанили"
где дорожки?
Где дренаж?
Как можно говорить о 20 годах, если даже фундаментов нету?
Сколько в те 10 домиков поместится? 2 отделения?
Или это исключительно для командного состава, а солдаты в грязи будут и дальше?
Не верится потому, что перед этим взлетело на воздух парочка наших складов, с хуевой тучей нашего боезапаса. Не верится, ибо есть куча нареканий на быт нашего резерва военнослужащих, которые без картинок и президентских халуЁв.
Не верится любому заявлению власти, даже если оно оптимистичное и идёт на пользу нам... - ищем всегда чужую(!) выгоду, за мизерные уступки нам.
Не верится и не верим вам...
Выпей пол литра йоду и засни, раз такой невъебенный медик.