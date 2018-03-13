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 В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба. ФОТОрепортаж

В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, сооружения которого обустроены всем необходимым и срок эксплуатации которых - 20 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе учебного центра "Десна".

В сообщении отмечается: "На полигоне 169-го Учебного центра завершается установка модульного городка. Десяток отдельных боксов, предназначенных для занятий и отдыха инструкторов и личного состава, оборудованные как полноценные здания и имеют санузел и даже современную душевую кабину. Для холодного времени года в каждом домике предусмотрено автономное отопление.

Имеют боксы собственную электросеть, водопровод, канализацию и защиту от молнии, что является одним из весомых преимуществ на открытой местности.

Помещение для занятий и отдыха есть в каждом отдельном домике, что позволяет иметь почти полноценные учебные корпуса в мобильном виде. И это самый главный аспект, ведь конструкция домиков позволяет их транспортировать в нужное место и быстро осуществлять неоднократный монтаж-демонтаж, что не влияет на их срок годности, а именно - 20 лет эксплуатации".

В 169-м учебном центре Десна завершается установка модульного городка, - пресс-служба 01
В 169-м учебном центре Десна завершается установка модульного городка, - пресс-служба 02


В 169-м учебном центре Десна завершается установка модульного городка, - пресс-служба 03

В 169-м учебном центре Десна завершается установка модульного городка, - пресс-служба 04

В 169-м учебном центре Десна завершается установка модульного городка, - пресс-служба 05
В 169-м учебном центре Десна завершается установка модульного городка, - пресс-служба 06

Источник: https://censor.net.ua/n3055379
 
 
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Оце зрада, аж сльози течуть... В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3297
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Служба в армии - это как жить в пятизвездочном отеле, да? Солдат должен стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Нытиков никто не заставлял подписывать контракт же. В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3082
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Тогда зайди и посмотри в каких условиях "стойко переносят тяготы и лишения..." солдаты других армий.
И не надо трепать языком про недостаток финансирования: на постройку нормальной базы полигоне, выделили 370 млн. грн.
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и шо?а ты на кацапских полигонах бывал?вот сьезди сначала-потом тут вякать будешь
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А ты еще папуасов приведи в пример для сравнения.
На улучшения быта солдат и офицеров полигона "Широкий Лан", выделили в прошлом году 370 млн грн., некто П. Порошенко, взял этот вопрос под личный контроль, а оборудовать нормальный лагерь, должны были до конца года (2017).
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аби ж це не було:" мандаринки токо на праздник"...
хочеться,щоб Хлопцям було тепло ,сухо і сито,вони як ніхто цього заслуговують!...
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Заслуживают! Но когда сильный дождь или растаявший снег подтопили палатки, а из этого раздули проблему вселенского масштаба, то это глупо. Что таким "бойцам" делать на передовой в сырых и грязных окопах, когда еще и враг ведет обстрел? В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 8667
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невже їм має бути скрізь і завжди - сиро та брудно...невже, вони не можуть навчатися та відпочивати в теплі і в добрі!
Хіба ж це не по людськи..їм ще буде і вода зі снігу і тушло з пліснявим хлібом...і смерть зазирне в очі!(- не дай Боже!
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И руководство полигона срочно занялось решением проблемы: начали допрашивать солдат и офицеров, кто посмел выложить видео и фото в сеть.
Только полный идиот не смог бы додуматься, что палатки стоящие на грунте может затопить, а грунтовые тропинки и подъезды, после дождя и снега+хождения/езды солдат и техники, превратятся в болото.
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Когда приедут журналисты, генералы откроют, все уедут-модули на замок. Хотелось бы ошибаться.
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Охренительный городок десять вагончиков каждый на двоих итого на целых два отделения
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прикольно, сколько всего - в одном контейнере! а расположить боком душ и туалет - вообще модульная находка ))
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Ты возьми и поставь монитор на бок, тогда вода будет литься как надо В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 7656
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))) оно то можно и установками на 90° провернуть, но тогда стоя в кровати спать не удобно )
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Шрі- ланка, черкаське, десна, гончарівськ, любомирка, гвардійське, аж десять вагончикі на 4 рік війни. Порахуйте численніст людей в бригаді яка вийшла на полігон на поновлення.
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А повинна була? А вона ж міністр оборони.
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19.03.2017 15:45

На полигоне Широкий Лан построят бригадный лагерь за 370 млн грн

По словам Бирюкова, на строительство выделено 370 млн грн, никогда еще на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов

"И все это должно быть построено до конца этого года - отчет министру еженедельно", - подчеркнул Бирюков.

http://news.liga.net/news/politics/14713820-na_poligone_shirokiy_lan_nachalos_stroitelstvo_brigadnogo_lagerya.htm
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Распил бюджетных бабок!
Эти обещания мы уже слышали. И они оказались очередной брехней.








Юрий Бирюков добавил 3 новых фото - с Iryna Sholudko.
19 марта 2017 г. ·

Фотки "не пойми о чем", министр обороны Степан Полторак на фоне каких-то котлованов. А потому не слышно криков #перемога! Хотя... хотя кто ж о ней кричать то будет? В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3875
На полигоне Широкий Лан началось строительство бригадного лагеря. На объект выделено 370 миллионов гривен, и вот тут можно 100500 разных эпитетов говорить, но факт остается фактом: никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов.
Будет 11 казарм, будет здание столовой с пищеблоком, будет медицинский центр, будет штаб.
В казарме личного состава, которая рассчитана на проживание 2х рот:
- спальное помещение
- спальное помещение офицеров
- туалеты-умывальники
- душевые (!!!)
- постирочно-сушильная (!!!)
- комната отдыха личного состава (!!!)
И все это должно будет быть построено до конца этого (2017!!!) года - отчет министру еженедельно.
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https://censor.net.ua/resonance/3054901/lager_ukrainskih_soldat_na_poligone_shirokiyi_lan_i_polevoyi_lager_instruktorov_nato_na_poligone_yavorov

Если сравнить с городком для инструкторов НАТО, то сразу понятно, что "бабло, таки, подерибанили"

где дорожки?
Где дренаж?
Как можно говорить о 20 годах, если даже фундаментов нету?
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Вы что!? Там же целые фундаментные блоки 30-ки плашмя положили прямо на песочек! Всем фундаментам фундамент!
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Ты похоже заблудился, как там твой карлик, посасыв""""ш? В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 764 Мне вам казлячим мудакам, и денег не жалко на ваши похороны с постов моих В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3613
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Судя по душу , генералы сюда бл.дей возят .
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Есть кто , из солдат , чтобы рассудить меня и рыгосоевого козла ?
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Не переймайтесь. Чесно. Ви їм нічого не докажете, навіть якщо будете праві.
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Есть, набери Дидусик на ютьюбе. Он таких КАЗЛОВ, как раз отстреливает В 169-м учебном центре "Десна" завершается установка модульного городка, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 4700
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Модульный городок - отлично, но почему только 10 домиков???
Сколько в те 10 домиков поместится? 2 отделения?
Или это исключительно для командного состава, а солдаты в грязи будут и дальше?
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Исключительно комсостав и инструктора
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Уже не верится даже в такие позитивные заявления.
Не верится потому, что перед этим взлетело на воздух парочка наших складов, с хуевой тучей нашего боезапаса. Не верится, ибо есть куча нареканий на быт нашего резерва военнослужащих, которые без картинок и президентских халуЁв.
Не верится любому заявлению власти, даже если оно оптимистичное и идёт на пользу нам... - ищем всегда чужую(!) выгоду, за мизерные уступки нам.
Не верится и не верим вам...
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Амитриптилин табл. 0.025г три раза в день, через две недели - 2 раза в день. Телевизор не смотреть, газет не читать, в интернете просматривать только национальный промышленный портал http://uprom.info/
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Ты есть полный ебанько, или просто решил "козырнуть" медицинской терминалогией?
Выпей пол литра йоду и засни, раз такой невъебенный медик.
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опять Бирюков, сволочь, зраду плодит! Сколько можно?!!
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Хто в ;Десні; служив, той в циркові не сміється.
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А ходить солдатики будут по ГРЯЗИ и ВОДЕ.....когда уже дойдет что нужно что то делать с дорожками....только в Украине в куче грязи могли поставить ети БУДКИ....везде в мире сначала забетонируют а потом будки ставят.....
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