EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  3632  33
Все про:герб (59) осквернение (33) Нацполиция (7050) Польша (4224) СБУ (12230)

 Поляка, который публично сжег стилизованное изображение герба Украины, выдворили из страны, - полиция Тернопольщины

Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу студента тернопольского вуза.

"За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном возвращении из Украины гражданина Республики Польша, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Тернопольской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна заплатить 4000 евро активистке Синьковой, осужденной за жарку яичницы на Вечном огне, - решение ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, которое украшало стену зала. "Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвратил на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3055378
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А в Польше бы посадили за подобное по отношение к их символам !!! Хватит быть холуями !!!
 показать весь комментарий
 
 
А при чем тут расея, да еще с большой буквы? И в Украине подобных кончит сажать надо
 показать весь комментарий
 
 
Как минимум было необходимо посадить пшека на 15 суток в обезьянник к бомжам... Только разговаривать с ним вежливо, по-польски -- " Проше пана дозволенья без пеньойзов пердоленья..." Поляка, который публично сжег стилизованное изображение герба Украины, выдворили из страны, - полиция Тернопольщины - Цензор.НЕТ 3049
 показать весь комментарий
 
 
"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления"

Разве надругательство над государственными символами у нас в стране уже не преступление?
 показать весь комментарий
 
 
Совершенно верно!
Ст.338 Уголовного кодекса Украины "Наруга над державними символами".
В соответствии с данной статьей, публичное повреждение или уничтожение путем сжигания прямо предусматривает состав преступления, предусмотренный данной статьей.
Что-то в Тернопольском ГУНП совсем плохо со знанием уголовного кодекса...
 показать весь комментарий
 
 
здається мені луценкові суперкадри добралися до Тернополя
 показать весь комментарий
 
Надеюсь ВУЗ сбрил с этого придурка бабки за весь срок обучения, а не за год.
 показать весь комментарий
 
 
А я надеюсь - что он был на последнем курсе, и теперь вместо диплома получит -- са... са.. са.. Сало?? - Найн сало! - САЛЮП !!!!
 показать весь комментарий
 
Да...Сам знаю...НО - спасибо за напоминание об огрехах.. Тем не менее - можно было создать пшеку такое - что-бы он начинал петь гимн Украины даже если машина на улице посигналит...
 показать весь комментарий
 
 
не все так плохо у нас...оказывается и поляки к нам учиться едут.а не только мы к ним.другое дело,что отбор хромает...
 показать весь комментарий
 
 
НЕ МОГЛИ ПШЕКА В ТОТ ЖЕ КАМИН ЗАПИХНУТЬ ЧТО ЛИ?
 показать весь комментарий
 
 
В уничтожение государственных символов у нас, оказывается, не преступление? Оооооо! Далеко пойдем! Теперь я понимаю, почему сепарский шабаш на даунбасе стал возможен!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, выдворение - это самое страшное наказание... Как увольнение для коррупционера... Поляка, который публично сжег стилизованное изображение герба Украины, выдворили из страны, - полиция Тернопольщины - Цензор.НЕТ 1453
 показать весь комментарий
 
 
а кацапа новинського слабо видворити?
 показать весь комментарий
 
 
Надо было в лугандон выдворить ...там я думаю вяликопшеков любят
 показать весь комментарий
 
 
Всего лишь выдворили... А посидеть пару-тройку лет перед дальней дорогой? Поляка, который публично сжег стилизованное изображение герба Украины, выдворили из страны, - полиция Тернопольщины - Цензор.НЕТ 5620
 показать весь комментарий
 
 
Это в МВД считают, что публичное надругательство над государственными символами не преступление? Нахера нам такое МВД, они только патриотов с флагами могут на проукраинских митингах бить. Зачем нам такая полиция?
 показать весь комментарий
 
 
А чего это пшека не посадили? Задолбала антиукраинская власть в Украине своей толерантность к врагам Украины.
 показать весь комментарий
 
 
это называется по другому но, не толерантность. Можно говорить о двойных стандартах, когда аборигены имеют закон, а благородные господа всё. Можно говорить о политической целесообразности, когда ради добрососедских отношений решают не накалять страсти.
 показать весь комментарий
 
 
А я, будь моя воля, сегодня же выдворил бы из Украины .... много бы назвал фамилий. После потроха следующей была бы фамилия министра авякина.
Сегодня он СМИ объяснил, что разгром палаточного городка возле ВР - это был не разгром. Посмотрите, предлагал авякин, как такие акции в Тбилиси разгонял Саакашвили в 2007 году, посмотрите, как это делал Захарченко на Майдане со студентами в 2013 году.
Это говорил министр внутренних дел мой страны, победившей бандитов януковоща.
Еще авякин сказал, что из 18 якобы участников АТО, которые находились в городке, только двое оказались АТОшниками. Зато с наше стороны, объявил министр, - со стороны атакующих, т.е., было 200 участников АТО.
Пацаны, радуйтесь, вам за 4 года построили новую страну. Это не Украина, это бандитско-мафиозное винницко-киевское болото. Это смрад и смерть.
Я напомню:
на сотню хлопцев, которые были возле Рады (из них десятки - это участники АТО, это наши герои), напала банда авякина в количестве 2000. Они били наших хлопцев, издевались над ними, унижали их, а оказалось - по словам министра, что те, кто бил, - это как раз и есть настоящие участники АТО.
Не буду говорить, что началось противопоставление одних АТОшников другим, замечу лишь: нацгвардейцы, которые возле Рады били наших хлопцев, хлопцев, которые прошли фронт, никогда под пулями не были (и не будут): у нацгвардии другие задачи.
Запомните этот день: сегодня в Украине правду и ложь поменяли местами - официально. Это сделал министр внутренних дел авякин.
Я вам обещаю - это только начало.
 показать весь комментарий
 
 
Нам только еще буйных идиотов из Польши не хватало. Даже щирый патриот ющенко таких реакций не добился. Циничный барыга в нахождении "заклятых друзей" впереди и лучше всех! Поляка, который публично сжег стилизованное изображение герба Украины, выдворили из страны, - полиция Тернопольщины - Цензор.НЕТ 1220
 показать весь комментарий
 
первые ласточки массовой агрессии между народами когда-то дружественных стран.
хотелось бы ошибиться
 показать весь комментарий
 
Прикиньте если бы там в каком-нибудь польском генделике украинец сорвал со стены польского орла и сжёг?... Отож... Мегатоллерасты...
 показать весь комментарий
 
 
Дебіл. Сьогодні дуже легко кинути в українців каменюку і без жодного ризику. Бо волею долі українці опинились між двох вогней: з боку Раші і з боку шпигуна Лоліти, що вбиває Україну не гірше, ніж Раша. Це приблизно, як копнути слабшого, якого і так копають. Але дріб'язкова, боязлива, пихата душонка мерзотника копає слабкого з захопленням...
 показать весь комментарий
 
 
Не волею долі, а цілком закономірно. Це кара за інфантильність, продажність і боягуство. Надіюсь ти не забув, хто за гречку з олією продав кров загиблих?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоляка, который публично сжег стилизованное изображение герба Украины, выдворили из страны, - полиция Тернопольщины
 
 
 
 
 
 вверх