 Поляка, который публично сжег стилизованное изображение герба Украины, выдворили из страны, - полиция Тернопольщины

"За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном возвращении из Украины гражданина Республики Польша, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Тернопольской области.

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Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, которое украшало стену зала. "Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвратил на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.