 Поляка, который публично сжег стилизованное изображение герба Украины, выдворили из страны, - полиция Тернопольщины

"За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном возвращении из Украины гражданина Республики Польша, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Тернопольской области.
Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, которое украшало стену зала. "Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвратил на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.
Разве надругательство над государственными символами у нас в стране уже не преступление?
Ст.338 Уголовного кодекса Украины "Наруга над державними символами".
В соответствии с данной статьей, публичное повреждение или уничтожение путем сжигания прямо предусматривает состав преступления, предусмотренный данной статьей.
Что-то в Тернопольском ГУНП совсем плохо со знанием уголовного кодекса...
Сегодня он СМИ объяснил, что разгром палаточного городка возле ВР - это был не разгром. Посмотрите, предлагал авякин, как такие акции в Тбилиси разгонял Саакашвили в 2007 году, посмотрите, как это делал Захарченко на Майдане со студентами в 2013 году.
Это говорил министр внутренних дел мой страны, победившей бандитов януковоща.
Еще авякин сказал, что из 18 якобы участников АТО, которые находились в городке, только двое оказались АТОшниками. Зато с наше стороны, объявил министр, - со стороны атакующих, т.е., было 200 участников АТО.
Пацаны, радуйтесь, вам за 4 года построили новую страну. Это не Украина, это бандитско-мафиозное винницко-киевское болото. Это смрад и смерть.
Я напомню:
на сотню хлопцев, которые были возле Рады (из них десятки - это участники АТО, это наши герои), напала банда авякина в количестве 2000. Они били наших хлопцев, издевались над ними, унижали их, а оказалось - по словам министра, что те, кто бил, - это как раз и есть настоящие участники АТО.
Не буду говорить, что началось противопоставление одних АТОшников другим, замечу лишь: нацгвардейцы, которые возле Рады били наших хлопцев, хлопцев, которые прошли фронт, никогда под пулями не были (и не будут): у нацгвардии другие задачи.
Запомните этот день: сегодня в Украине правду и ложь поменяли местами - официально. Это сделал министр внутренних дел авякин.
Я вам обещаю - это только начало.
хотелось бы ошибиться