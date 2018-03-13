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 Политика Украины
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Все про:Минфин (1200) финансовая полиция (31) Южанина (57)

 "Сейчас нет доверия к Минфину", - Южанина

В обществе давно назрела необходимость смены модели работы правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с экономическими преступлениями, однако, за основу нужно выбрать верную модель силового органа.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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Отвечая на вопрос согласится ли она с вариантом законопроекта о создании Службы финансового расследования, предложенный Минфином, Южанина отметила, что "сейчас нет доверия к Минфину".

"Не думаю, что произойдет так, как вы говорите. Но соглашусь: если общество не готово к такому шагу, если не подходит такая модель, лучше ее отложить, пока не поймем ее сущности. Мы все равно со временем подойдем к тому этапу, когда необходимо будет применить именно такой подход. В Литве, например, правоохранители нам рассказывали, что с 2003 года до 2013-го потеряли очень много времени, когда бились над тем, какую модель взять за основу, пока что-то организовывали. Потому что долго между собой делили подследственность. С 2013 года они вышли на единую модель и теперь ее просто совершенствуют", - сообщила Южанина.

Полный текст интервью с главой Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3055372
 
 
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Отсутствие доверие власть пытается компенсировать открытием новых органов
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К этому бандитскому правительству вообще никакого доверия нет.
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А что эта , прости господи расходилась сегодне. У нее бенефис или бабки дала на рекламу?
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Полиция 18 марта, в день выборов президента РФ, усилит охрану российских дипломатических учреждений, расположенных в Украине. Об этом во вторник, 13 марта, сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины, пишет УНН.
Отмечается, что охранять дипучреждения станут бойцы Национальной гвардии. Также вблизи будут дежурить полицейские подразделения.
Общее количество личного состава, который будет привлекаться для охраны, пока не определено.
К слову, российские представительства в Украине располагаются в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.
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Кто там заявлет, что Россея －страна-оккупант, кто шатает будку?
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правильно говорит...хорошая вещь всегда долго делается.а быстро только слепые котята рождаются.
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Ха! А к тебе, Кобыла Рошеновская, есть доверие?
Вы же из Гонтаревой из одной бухгалтерии. Какое может быть к вам доверие?
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Нет на них Гризодубо с топопром...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сейчас нет доверия к Минфину", - Южанина
 
 
 
 
 
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