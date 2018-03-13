 "Сейчас нет доверия к Минфину", - Южанина

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Отвечая на вопрос согласится ли она с вариантом законопроекта о создании Службы финансового расследования, предложенный Минфином, Южанина отметила, что "сейчас нет доверия к Минфину".
"Не думаю, что произойдет так, как вы говорите. Но соглашусь: если общество не готово к такому шагу, если не подходит такая модель, лучше ее отложить, пока не поймем ее сущности. Мы все равно со временем подойдем к тому этапу, когда необходимо будет применить именно такой подход. В Литве, например, правоохранители нам рассказывали, что с 2003 года до 2013-го потеряли очень много времени, когда бились над тем, какую модель взять за основу, пока что-то организовывали. Потому что долго между собой делили подследственность. С 2013 года они вышли на единую модель и теперь ее просто совершенствуют", - сообщила Южанина.
Полный текст интервью с главой Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной читайте ЗДЕСЬ.
Отмечается, что охранять дипучреждения станут бойцы Национальной гвардии. Также вблизи будут дежурить полицейские подразделения.
Общее количество личного состава, который будет привлекаться для охраны, пока не определено.
К слову, российские представительства в Украине располагаются в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.
ЙорикМинфин ... и не только
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Вы же из Гонтаревой из одной бухгалтерии. Какое может быть к вам доверие?