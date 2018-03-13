 "Сейчас нет доверия к Минфину", - Южанина

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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Отвечая на вопрос согласится ли она с вариантом законопроекта о создании Службы финансового расследования, предложенный Минфином, Южанина отметила, что "сейчас нет доверия к Минфину".

"Не думаю, что произойдет так, как вы говорите. Но соглашусь: если общество не готово к такому шагу, если не подходит такая модель, лучше ее отложить, пока не поймем ее сущности. Мы все равно со временем подойдем к тому этапу, когда необходимо будет применить именно такой подход. В Литве, например, правоохранители нам рассказывали, что с 2003 года до 2013-го потеряли очень много времени, когда бились над тем, какую модель взять за основу, пока что-то организовывали. Потому что долго между собой делили подследственность. С 2013 года они вышли на единую модель и теперь ее просто совершенствуют", - сообщила Южанина.

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