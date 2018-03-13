 В 2018 году все аукционы будут проводиться в режиме он-лайн, - Госгеонедра

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
5 марта 2018 в Госгеонедрах проведена рабочая встреча с представителями ProZorro.Sale, на которой обсуждались ключевые вопросы функционирования электронной системы по продаже специальных разрешений на пользование недрами в режиме он-лайн.
Временно исполняющий обязанности Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк уверяет, что данная система обеспечит максимальный уровень прозрачности, открытости и добросовестной конкуренции при продаже на аукционах специальных разрешений на пользование недрами, а также новый уровень качества обслуживания потенциальных недропользователей.
"Новая система онлайн-аукционов позволит качественно и оперативно обслуживать потенциальных недропользователей, которые обратятся в ведомство за получением специального разрешения. Реализация пилотного проекта от Госгеонедр позволит сократить визиты в службу к одному разу - только за получением специального разрешения. Нашей первоочередной задачей как госоргана является обеспечение открытости и прозрачности при предоставлении административных услуг", - сообщил председатель ведомства.
Для участия в аукционе претендентам надо будет: зайти на сайт Госгеонедр, зарегистрироваться в специальном разделе и внести денежный залог.
Олег Кирилюк заявил, что система электронных торгов будет работать в режиме реального времени для неограниченного круга лиц.
"В режиме реального времени будет осуществляться сбор, визуализация и хранения информации об объектах торгов, будет проводиться авторизация участников торгов, а также предоставление, сопоставления и принятия их ценовых предложений. Электронный формат сможет привлечь максимальное количество участников. Любой пользователь сети Интернет будет возможность наблюдать за процессом распоряжение недрами, которые являются собственностью украинского народа ", - добавил глава Госгеонедр.
По ссылке находится Временный порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов
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