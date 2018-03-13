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 Одесский суд обязал чиновников мэрии выделить земельный участок ветерану АТО

Суд в Одессе признал деятельность горисполкома и обязал чиновников выдать разрешение на разработку земельного участка ветерану АТО капитану Рустему Витязю.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке ветеран Констанати Слободниченко. 

Он отметил: "Сегодня состоялось заседание суда по иску нашего побратима Рустама Витязя. Суд, как и в моем случае, признал бездеятельность Одеского горисполкома и обязал подчиненных Труханова Г. Л. выдать разрешение на разработку земельного участка. 

Юрист мэрии из штанов лез, доказывая, что "невиноватая (мэрия), мы хорошие, но землю тебе капитан Витязь низзя, мы хорошие, а ты сам виноват". 

Я бы перефразировал слоган Одесской мэрии и ее руководителя на моем и моих двух боевых товарищей примере на "НЕ доверяй делам". Потому что их делишки по отношению к нам выглядят паскудными".

Также смотрите: "Опять пришло 15 отказов атошникам и матери погибшего парня": Александру Чалапчию, лишившемуся на фронте ног, не дали положенную по закону землю. ФОТО

Одесский суд обязал чиновников мэрии выделить земельный участок ветерану АТО 01

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055369
 
 
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Теперь иди получай участок Одесский суд обязал чиновников мэрии выделить земельный участок ветерану АТО - Цензор.НЕТ 8004 А сейчас еще остальные ветераны потребуют и выиграют суд (если конечно вказивка сверху не прийдет "суд не выигрывать") ..следующий цирк мэрская апплеляция ...
Даже интересно дадут или нет....Я думаю что дадут там где Гефест или Будова должны планировали строится Одесский суд обязал чиновников мэрии выделить земельный участок ветерану АТО - Цензор.НЕТ 2898
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Т.е. законы для пересичных у нас только на бумаге.
Хочешь что то получить-обращайся в суд, потом апеляция, потом "решение есть-участков нет" и т.д.
Всё это результат полной анархии в стране и безответственности чиновников.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОдесский суд обязал чиновников мэрии выделить земельный участок ветерану АТО
 
 
 
 
 
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