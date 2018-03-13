 Одесский суд обязал чиновников мэрии выделить земельный участок ветерану АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке ветеран Констанати Слободниченко.
Он отметил: "Сегодня состоялось заседание суда по иску нашего побратима Рустама Витязя. Суд, как и в моем случае, признал бездеятельность Одеского горисполкома и обязал подчиненных Труханова Г. Л. выдать разрешение на разработку земельного участка.
Юрист мэрии из штанов лез, доказывая, что "невиноватая (мэрия), мы хорошие, но землю тебе капитан Витязь низзя, мы хорошие, а ты сам виноват".
Я бы перефразировал слоган Одесской мэрии и ее руководителя на моем и моих двух боевых товарищей примере на "НЕ доверяй делам". Потому что их делишки по отношению к нам выглядят паскудными".
Даже интересно дадут или нет....Я думаю что дадут там где Гефест или Будова должны планировали строится
Хочешь что то получить-обращайся в суд, потом апеляция, потом "решение есть-участков нет" и т.д.
Всё это результат полной анархии в стране и безответственности чиновников.