 Одесский суд обязал чиновников мэрии выделить земельный участок ветерану АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке ветеран Констанати Слободниченко.

Он отметил: "Сегодня состоялось заседание суда по иску нашего побратима Рустама Витязя. Суд, как и в моем случае, признал бездеятельность Одеского горисполкома и обязал подчиненных Труханова Г. Л. выдать разрешение на разработку земельного участка.

Юрист мэрии из штанов лез, доказывая, что "невиноватая (мэрия), мы хорошие, но землю тебе капитан Витязь низзя, мы хорошие, а ты сам виноват".

Я бы перефразировал слоган Одесской мэрии и ее руководителя на моем и моих двух боевых товарищей примере на "НЕ доверяй делам". Потому что их делишки по отношению к нам выглядят паскудными".

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