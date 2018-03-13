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 Политика Украины
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 Польша заинтересована в строительстве украинской части транспортного коридора Go Highway, - министр инфраструктуры РП Адамчик

Go Highway, инициированный Украиной в прошлом году, позволит безопасно транспортировать грузы из Китая и Украины, а также других государств в Европу и в обратном направлении - из Европы на Восток.

Об этом во вторник, 13 марта, сообщил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик во время XI Форума Европа-Украина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Глава ведомства сказал, что Польша имеет большие надежды, связанные с украинским проектом Go Highway, инициированным в прошлом году. Он отметил, что эта инициатива может стать продолжением польской скоростной автомагистрали A4 в Украине. Это позволит безопасно транспортировать грузы из Китая и Украины, а также других государств в Европу и в обратном направлении - из Европы на Восток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС готовы частично профинансировать Go Highway - проект, который соединит Балтику и Черное море, - Омелян

Министр Адамчик также надеется на открытие пути по Каспийскому морю. Он добавил, что Польша является участником и соакционером в этом проекте и уже разрабатывает общие тарифы на перевозку в области железнодорожного транспорта. Транскаспийский транспортный коридор будет проходить из Китая по территории Казахстана, Каспийским морем, Азербайджаном, Грузией, Черным морем и Украиной в Польшу.

Напомним, в прошлом году стало известно, что "Укравтодор" разрабатывает проект Gо Highway, который соединит Одессу и Гданьск автобаном. Строительство планируется на украинской части коридора по маршруту Одесса-Умань-Львов-Краковец, тогда как польская часть маршрута GO Highway уже готова. На строительство скоростного автомобильного сообщения в 2018 году должно быть выделено 4 млрд грн. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что Европейский Союз готов профинансировать часть строительства транспортного коридора Go Higway.

Источник: https://censor.net.ua/n3055368
 
 
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от пшеки! с*али-мазали...стратеги мастера: один наси*ат-другой растират
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Тільки ті, хто признає, що ОУН і УПА - легітимні, а Бандера і Шухевич - Герої!
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дорога на Бандерівщину?!? а якже валынская резня?
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зато без кацапья Польша заинтересована в строительстве украинской части транспортного коридора Go Highway, - министр инфраструктуры РП Адамчик - Цензор.НЕТ 130.а это перекрывает все минусы
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Типа Новый шелковый путь в обход.... Увы, все знают - чем закончился прошлый эксперимент. Два перевала и ... того . Второй-третий поезд разве запустили ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша заинтересована в строительстве украинской части транспортного коридора Go Highway, - министр инфраструктуры РП Адамчик
 
 
 
 
 
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