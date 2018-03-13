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 Безразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства "Фолио" Красовицкий.

Малые издательства массово останавливаются, а средние, как минимум, не показывают бурного роста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

Читайте: Украинцы в прошлом году потратили на покупку книг 112 млн долл.

"Для тех, кто в теме. Такого падения (а статистика почти за квартал уже похожа на правду) не было с 2008 года. Учебники летом статистику поправят, но это не изменит состояния рынка. Малые издательства массово останавливаются, средние, как минимум, не показывают бурного роста. Большие...это лишь КСД. Причины не совсем те же. К традиционному безразличию государства и электронному пиратству прибавился массовый контрафакт, который занимает уже не 10% рынка, а гораздо больше", - написал он.

Безразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства Фолио Красовицкий. 01
Безразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства Фолио Красовицкий. 02

Источник: https://censor.net.ua/n3055363
 
 
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А ведь это правительство пришло на человеческой крови
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Пиратство и контрафакт - это два грешка не власти, а народа.
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Та, понятно, если бы не этот народ то, властям жилося намного легче.
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Да главное причина в том что интернет уже есть почти у всех, кто пойдёт покупать книгу если её можно почитать онлайн или скачать.
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Я тебе так отвечу - с приведением КОНКРЕТНОГО примера -компания CD Projekt RED.выпустила культовую видеоигру Ведьмак 3 - вообще без защиты от пиратства. вложив в ее разработку кучу труда и бабок И умудрились ПРОДАТЬ около ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ копий. на 2016 год - за полтора года . Знаешь, сколко народа сначала качнули пиратку, а потом, из чувства благодарности и для поддержки ТАЛАНТЛИВЫХ людей купили официалку?
Вагон и еще вагон и еще тележка - сам такой Безразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства "Фолио" Красовицкий. - Цензор.НЕТ 8371
действительно талантливая, стоящая вещь без поддержки не останется... А вот паразитические прокладки в виде издательств обречены на вымирание, как в свле время долго и мучительно но таки вымерли конные извозчики Безразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства "Фолио" Красовицкий. - Цензор.НЕТ 8371
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Была у меня история подобная с книгой "Под куполом" Кинга.

Качнул файлик на смарт. Начал читать и понял,что хочу эту книгу в бумажном формате. Вот прям до зуда какого-то. Ну и пошёл искать. Нашёл - купил. При том качнул россосийский перевод, а купил в украинском от КСД и даже больше понравилось.
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Кинга он купил..ага.. а как выживать Даше Донцовой? Ее творенья кто покупать пойдет? Безразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства "Фолио" Красовицкий. - Цензор.НЕТ 7280
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Хорошая книга от 200 грн., а если бест то гораздо больше. Плюс интернет. Все закономерно. Так умирала "Союзпечать" и газеты "Правда", "Труд" и "Известия"
Безразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства "Фолио" Красовицкий. - Цензор.НЕТ 4131
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После того, как бумажные книги стали стоить 50+ грн. - я полностью перешел на ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ, Пиратство и СамИздат!
А до этого покупал не меньше 3-5 книг в месяц.
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Прогресс.
Недавно през заявил о внедрении электронного учебника в школах.
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А "ТОР-блогєри" після зустрічі з Ним, заявили, що "Він святий"!
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Ой, я про эти электронные учебники уже устал слушать за десятилетие
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Украинцы с 15 марта не смогут свободно хоронить своих родственников, поскольку нужно будет дожидаться экспертиз, которые должен назначать суд.
Соответствующего решения суда придется ждать не менее трех суток, а из-за его перегруженности время ожидания может увеличиться к еще более длительному периоду, передает ТСН.
При этом без документа морги тело не будут принимать. "Если умер дома, тогда родственникам нужно находить какой-то выход, чтобы находилось тело в течение этих 72 часов", - рассказал доктор Олег Садовый.
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Короче, если смотреть таблицу, то падение существенное - две трети на книгах "російською мовою". Ну и хер с ними. Темболее мне, например Кинг в украинском переводе нравится больше. Хотя изданием Кинга как раз КСД занимается, у которых, я так понял всё путём.

А там где авторефераты диссертаций при одинаковом колличестве изданий и даже на 3 десятых большем тираже в этом году, почему-то только 10% от предыдущего года в крайнемстолюце. Что-то с математикой.
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Красовский зараз откат в другую сторону.Все варят бабосы на приёме макулатуры.А ты о вечном Безразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства "Фолио" Красовицкий. - Цензор.НЕТ 4453
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства "Фолио" Красовицкий.
 
 
 
 
 
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