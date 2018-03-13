 Безразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства "Фолио" Красовицкий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий.
"Для тех, кто в теме. Такого падения (а статистика почти за квартал уже похожа на правду) не было с 2008 года. Учебники летом статистику поправят, но это не изменит состояния рынка. Малые издательства массово останавливаются, средние, как минимум, не показывают бурного роста. Большие...это лишь КСД. Причины не совсем те же. К традиционному безразличию государства и электронному пиратству прибавился массовый контрафакт, который занимает уже не 10% рынка, а гораздо больше", - написал он.
Вагон и еще вагон и еще тележка - сам такой
действительно талантливая, стоящая вещь без поддержки не останется... А вот паразитические прокладки в виде издательств обречены на вымирание, как в свле время долго и мучительно но таки вымерли конные извозчики
Качнул файлик на смарт. Начал читать и понял,что хочу эту книгу в бумажном формате. Вот прям до зуда какого-то. Ну и пошёл искать. Нашёл - купил. При том качнул россосийский перевод, а купил в украинском от КСД и даже больше понравилось.
Ты знаешь и не подумал...
А до этого покупал не меньше 3-5 книг в месяц.
Недавно през заявил о внедрении электронного учебника в школах.
Соответствующего решения суда придется ждать не менее трех суток, а из-за его перегруженности время ожидания может увеличиться к еще более длительному периоду, передает ТСН.
При этом без документа морги тело не будут принимать. "Если умер дома, тогда родственникам нужно находить какой-то выход, чтобы находилось тело в течение этих 72 часов", - рассказал доктор Олег Садовый.
А там где авторефераты диссертаций при одинаковом колличестве изданий и даже на 3 десятых большем тираже в этом году, почему-то только 10% от предыдущего года в крайнемстолюце. Что-то с математикой.