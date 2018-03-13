 Безразличие государства, пиратство, массовый контрафакт - такого падения в книжной индустрии не было с 2008 года, - директор издательства "Фолио" Красовицкий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

Читайте: Украинцы в прошлом году потратили на покупку книг 112 млн долл.

"Для тех, кто в теме. Такого падения (а статистика почти за квартал уже похожа на правду) не было с 2008 года. Учебники летом статистику поправят, но это не изменит состояния рынка. Малые издательства массово останавливаются, средние, как минимум, не показывают бурного роста. Большие...это лишь КСД. Причины не совсем те же. К традиционному безразличию государства и электронному пиратству прибавился массовый контрафакт, который занимает уже не 10% рынка, а гораздо больше", - написал он.



