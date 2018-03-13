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 С начала суток один воин получил боевую травму. Враг применил минометы неподалеку Песков, - штаб АТО

Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников, срывая договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано три обстрела позиций сил АТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "В частности, на Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении враг применил 82 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

Вследствие вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное".

Также читайте: С начала суток террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ вблизи Луганского, - спикер штаба АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3055360
 
 
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Когда же эти путлеровские , бешенные псы успокоятся ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток один воин получил боевую травму. Враг применил минометы неподалеку Песков, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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