 Украина будет добиваться санкций за захваченное вещательное оборудование в оккупированном Крыму, - Костинский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"В 2014 году россияне стали работать в Крыму на украденной украинской технике. Мы с коллегами из Министерства информационной политики подготовили такой отчет: что потеряли государственные, что потеряли частные вещатели. В целом Россия украла не меньше 300 аналоговых телевизионных частот, не меньше 70 цифровых и более 130 радиочастот. Думаю, что это приведет к санкциям против более чем 30 российских вещателей, которые незаконно зашли работать на полуостров", – отметил он.



Тем временем в аннексированном Крыму открыли Центр формирования мультиплексов. Оккупационные власти предполагают, что он поможет улучшить качество теле- и радиовещания на полуострове. Всего таких центров будет два – в Симферополе и Севастополе. Если один выйдет из строя, второй сможет его заменить.



23 ноября прошлого года Костинский сообщил, что Киев увеличил мощность вещания на территорию аннексированного Россией Крыма более чем втрое.

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Ранее в Национальном совете по телевидению и радиовещанию заявили, что в 2018 году украинское телевидение и радио будет вещать на территорию аннексированного Крыма с двух вышек в Херсонской области – на Чонгаре и Чаплинке. Количество транслируемых телеканалов при этом планируют увеличить до десяти, а радиостанций – до семи.



Российские власти полуострова неоднократно обещали глушить украинский сигнал.