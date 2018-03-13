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 Политика Украины
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Все про:Крым (19638) радио (222) санкции (6582) вещание (128) телевидение (433) оборудование (22) Костинский (42)

 Украина будет добиваться санкций за захваченное вещательное оборудование в оккупированном Крыму, - Костинский

На основании того, что Россия захватила украинское теле- и радиовещательное оборудование во время аннексии Крыма, Киев может требовать введения соответствующих санкций, заявил член Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания Сергей Костинский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"В 2014 году россияне стали работать в Крыму на украденной украинской технике. Мы с коллегами из Министерства информационной политики подготовили такой отчет: что потеряли государственные, что потеряли частные вещатели. В целом Россия украла не меньше 300 аналоговых телевизионных частот, не меньше 70 цифровых и более 130 радиочастот. Думаю, что это приведет к санкциям против более чем 30 российских вещателей, которые незаконно зашли работать на полуостров", – отметил он.

Тем временем в аннексированном Крыму открыли Центр формирования мультиплексов. Оккупационные власти предполагают, что он поможет улучшить качество теле- и радиовещания на полуострове. Всего таких центров будет два – в Симферополе и Севастополе. Если один выйдет из строя, второй сможет его заменить.

23 ноября прошлого года Костинский сообщил, что Киев увеличил мощность вещания на территорию аннексированного Россией Крыма более чем втрое.

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Ранее в Национальном совете по телевидению и радиовещанию заявили, что в 2018 году украинское телевидение и радио будет вещать на территорию аннексированного Крыма с двух вышек в Херсонской области – на Чонгаре и Чаплинке. Количество транслируемых телеканалов при этом планируют увеличить до десяти, а радиостанций – до семи.

Российские власти полуострова неоднократно обещали глушить украинский сигнал.

Источник: https://censor.net.ua/n3055359
 
 
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Схаменись, кацапе, ми і так знаємо що ви всі тупі Украина будет добиваться санкций за захваченное вещательное оборудование в оккупированном Крыму, - Костинский - Цензор.НЕТ 8955
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З того ж ряду: на Камчатке, на Курилах, на Таймыре т.п.
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"может требовать" -так говорят подельники куйла,а патриоты своей страны при власти "требуют"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина будет добиваться санкций за захваченное вещательное оборудование в оккупированном Крыму, - Костинский
 
 
 
 
 
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