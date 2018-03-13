EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Экономика
  474  26
Все про:Аваков (2451) Южанина (57)

 Предложенный Южаниной проект создания Нацбюро финбезопасности вполне компетентный, но есть вопросы, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в целом поддерживает предложенную главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной концепцию Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ), но не согласен с инициативой предоставления службе спецфункций, что повлечет создание не аналитической, а специальной структуры.

Как передает Цензор.НЕТ со сслыкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал во вторник на встрече в Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

"Служба финансовых расследований… Не думаю, что вы будет счастливы, если будет создана служба финансовых расследований, у которой будет своя "наружка", "прослушка", спецназ", - сказал Аваков.

Глава МВД подчеркнул: "Речь идет не о том, чтобы создать новую спецслужбу, а по сути возродить БЭП или ОБХСС, только с еще более жесткими полномочиями. Речь идет о другом. Моя философия заключается в том, что Служба финансовых расследований должна быть аналитической службой, в которой главным оружием должны стать карандаш, бумага и компьютер, (службой. - Ред.) которая анализирует происходящее, существующую отчетность и принимает решение. В случае принятия решений дальше делом занимаются ГБР, полиция или НАБУ".

Аваков подчеркнул, что дискуссия вокруг подчинения новой структуры все еще продолжается: "Идет широкая дискуссия, кому этот орган будет подчиняться. Минфину? МВД? Это будет самостоятельный орган под Кабинетом Министров, или он должен подчиняться Президенту?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбюро финбезопасности создается по принципу НАБУ - равноудалено от всех, - Южанина

Характеризуя предложенную Южаниной концепцию, министр в целом выразил удовлетворение, но обратил внимание на некоторые аспекты, с которыми он не согласен.

"Он на 90%, я считаю, проект вполне компетентный, но там есть 10%, которые, на мой взгляд…Например, процедура назначения руководства, собственная прослушка и собственная наружка. Я считаю, что это немножко несвойственно, этого не должно быть, это должна быть аналитическая служба", - сказал Аваков.

При этом министр заявил, что считает нецелесообразным оставлять в структуре МВД Службу защиты экономики, так как в этом случае давление на бизнес уменьшено не будет. "Ст. 191 УК – "Хищение". Например, в сельской школе шифер украли – кто будет расследовать? Служба финансовых расследований? – это не их функция… Если оставляем Службу защиты экономики, она будет следить за шифером, а если шифера нет, то следить за замминистра или за вами, потому что у вас золотые очки", - выразил мнение глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Результативность работы наших правоохранительных органов по экономическим преступлениям почти нулевая", - Южанина

В этом контексте министр подчеркнул, что настаивает на закрытии занимающихся финансовыми преступлениями структур в полиции и СБУ. "Должен быть один орган, который занимается финансовыми преступлениями. И тогда будет совсем другой коленкор", - подытожил Аваков.

По его словам, позиция бизнес-общественности в данном вопросе крайне важна.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в декабре 2017 года презентовала концепцию НБФБ, альтернативную правительственным предложениям о создании Службы финансовых расследований (СФР). Концепция предполагает введение в подследственность предлагаемого правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами, мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов.

Подробнее о концепции НБФБ читайте в интервью Нины Южаниной Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3055352
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Очередное нацбюро, как же страна жила без этих бюро, и как жить дальше будет, ментов *2, каждую неделю новое бюро, агенство, суд, посольство. А кто работать будет, чтобы содержать всех этих пиявок ?
 показать весь комментарий
 
 
Сєня яценюк як же ж так? Ти ж обіцяв ліквідувати цю помийку!

06 вересня 2015
Яценюк пообіцяв ліквідувати податкову міліцію
Державна фіскальна служба буде суттєво скорочена, а податкова міліція - ліквідована.
 показать весь комментарий
 
 
так а нафига вы вместе с йулой завывали о снятии сени? и кто теперь дурак?
 показать весь комментарий
 
яценюк обіцяв що податкову міліцію ліквідують! А тепер Аваков каже що пропозиція про продовження інсування найбільш корумпованої правоохоронної структури в світі - компетентний! Тобто яценюк та банда народного фронту вже відмовилась від своїх обіцянок з якими вони йшли у владу після Майдану! Все продається і тим більше продається народний фронт!
 показать весь комментарий
 
 
цей придурок нічого не перепутав, цей долбень все ніяк не може зрозуміти, чим має займатись поліція і нацгвардія.
 показать весь комментарий
 
Спорят яростно ребята
Не возможно их унять
Лишь Сережа еле слышно
Как всегда Дебилы блядь
 показать весь комментарий
 
 
У Авакова є вопроси, - чи не буде потім до нього пару вопросів.)))
 показать весь комментарий
 
 
Ага, шо может палучитца у дупоголовых рукожопых
барыг??? Предложенный Южаниной проект создания Нацбюро финбезопасности вполне компетентный, но есть вопросы, - Аваков - Цензор.НЕТ 5416
 показать весь комментарий
 
Создание антикоррупционных органов без реальной борьбы с коррупцией, равносильно покупке колхозом подводной лодки вместо тракторов и комбайнов.
В связи с чем возникает логичный вопрос: на хера козе баян по цене скрипки Страдивари?

😁🤣
 показать весь комментарий
 
 
Так ещё ни одного корупционера не посадили.может их и нету?
 показать весь комментарий
 
 
Воры и бездельники изобретают себе новые кормушки, но следят, что бы свои не кинули! От шакалы!
 показать весь комментарий
 
 
Рюкзаков боїться , щоб його Опариша не спіймали в казино ?
 показать весь комментарий
 
 
Коррупция, коррупция и еще раз коррупция!!!! Только она, сука, разъела до кровавых прободных язв наше больное общество. Коррупция, которая генерируется не просто сверху, а с самого высокого кабинета страны. Поэтому борьба с коррупцией должна начинаться с головы тухлой рыбы. В Киеве, на Майдане, под АП, под Радой, под Кабмином.
Требование одно: не борьба с последствиями, а отставка всех: кабмина, Рады, президента.
Новые выборы.
 показать весь комментарий
 
 
Какие вопросы,рюкзаков? Где твоя доля?
 показать весь комментарий
 
дешевле каждые полгода делать перевыборы , чем содержать эту тухлую голову...
 показать весь комментарий
 
Есть вопросы, что с этого будет иметь лично авакян.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредложенный Южаниной проект создания Нацбюро финбезопасности вполне компетентный, но есть вопросы, - Аваков
 
 
 
 
 
 вверх