 Предложенный Южаниной проект создания Нацбюро финбезопасности вполне компетентный, но есть вопросы, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ со сслыкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал во вторник на встрече в Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

"Служба финансовых расследований… Не думаю, что вы будет счастливы, если будет создана служба финансовых расследований, у которой будет своя "наружка", "прослушка", спецназ", - сказал Аваков.

Глава МВД подчеркнул: "Речь идет не о том, чтобы создать новую спецслужбу, а по сути возродить БЭП или ОБХСС, только с еще более жесткими полномочиями. Речь идет о другом. Моя философия заключается в том, что Служба финансовых расследований должна быть аналитической службой, в которой главным оружием должны стать карандаш, бумага и компьютер, (службой. - Ред.) которая анализирует происходящее, существующую отчетность и принимает решение. В случае принятия решений дальше делом занимаются ГБР, полиция или НАБУ".

Аваков подчеркнул, что дискуссия вокруг подчинения новой структуры все еще продолжается: "Идет широкая дискуссия, кому этот орган будет подчиняться. Минфину? МВД? Это будет самостоятельный орган под Кабинетом Министров, или он должен подчиняться Президенту?".

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Характеризуя предложенную Южаниной концепцию, министр в целом выразил удовлетворение, но обратил внимание на некоторые аспекты, с которыми он не согласен.

"Он на 90%, я считаю, проект вполне компетентный, но там есть 10%, которые, на мой взгляд…Например, процедура назначения руководства, собственная прослушка и собственная наружка. Я считаю, что это немножко несвойственно, этого не должно быть, это должна быть аналитическая служба", - сказал Аваков.

При этом министр заявил, что считает нецелесообразным оставлять в структуре МВД Службу защиты экономики, так как в этом случае давление на бизнес уменьшено не будет. "Ст. 191 УК – "Хищение". Например, в сельской школе шифер украли – кто будет расследовать? Служба финансовых расследований? – это не их функция… Если оставляем Службу защиты экономики, она будет следить за шифером, а если шифера нет, то следить за замминистра или за вами, потому что у вас золотые очки", - выразил мнение глава МВД.

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В этом контексте министр подчеркнул, что настаивает на закрытии занимающихся финансовыми преступлениями структур в полиции и СБУ. "Должен быть один орган, который занимается финансовыми преступлениями. И тогда будет совсем другой коленкор", - подытожил Аваков.

По его словам, позиция бизнес-общественности в данном вопросе крайне важна.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в декабре 2017 года презентовала концепцию НБФБ, альтернативную правительственным предложениям о создании Службы финансовых расследований (СФР). Концепция предполагает введение в подследственность предлагаемого правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами, мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов.

Подробнее о концепции НБФБ читайте в интервью Нины Южаниной Цензор.НЕТ.