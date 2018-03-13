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Все про:евроинтеграция (1841) Молдова (903) Додон (95)

 Додон уволил министра юстиции и высказался за отставку всех членов "евроунионистского режима" в правительстве Молдовы

Временно отстраненный от должности президента Молдовы Игорь Додон уволил министра юстиции и высказался за отставку всех евроунионистов в правительстве Молдовы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Подписал указ об отставке министра юстиции… Это 16-я по счету отставка в правительстве Филипа (включая 14 министров и двух заместителей премьер-министра), подписанная мною. Было бы неплохо увидеть отставку всего состава правительства во главе с премьер-министром Филипом, которая позволила бы провести досрочные парламентские выборы одновременно с выборами в муниципиях Кишинев и Бельцы, к чему стремится большинство наших граждан. Мы бы таким образом сэкономили десятки миллионов леев", - написал он.

Додон подчеркнул, что в любой момент готов вывести из правительства всех членов евроунионистского режима и спрогнозировал, что в скором времени они отойдут от власти.

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"Я в любой момент готов вывести из правительства и выдворить из политики всех членов правящего евроунионистского режима. Отстранить не только явных, но и скрытых унионистов.Так или иначе, раньше или позже, но это произойдет. До парламентских выборов или сразу же после них они уйдут. И на их место придет новая власть – социальная и промолдавская", - отметил Игорь Додон.

Напомним, в начале января 2017 года Конституционный суд Молдовы отстранил Додона от должности президента из-за отказа обнародовать закон о запрете российских новостей.

Додон уволил министра юстиции и высказался за отставку всех членов евроунионистского режима в правительстве Молдовы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055350
 
 
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Молдовани творят что,береги боже Молдована
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янык тоже хотел брать борозды управления в своии руки, правдо с Ростова и ещё долго он и умалишённые его называли легетимным.
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Бразды Федя, борозды он как раз неглубокие уже клал.
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ок, спасибо что поправил, я тоже думал как правильно, но было лень искать в переводчике.
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Ну так у вас же тоже унионисты, просто в Молдове с цивилизацией, у вас с мордором.
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Та не кажи. Ось , бл*ді, молоко перекрили до мордору..
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Потому как прежний очень не устраивал всяких пророссийских зраднюков, которые так засрали мозги лохторату своим импичментастием, что лохторат выбрал прохуйловца. Но там хоть парламент вменяем.
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Помнится уже несколько раз Конституционный суд Молдовы временно отстранял товарища долдона от его функций президента и передавал их дляпринятия нужных решений спикеру Парламента и главе Кабмина. Но похоже не доходит до подхуйловника.
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Там хуже чем у нас ситуевина, нет большинства против кацапских убийц.
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Ангел, а что такое Румыния? Это соединение Молдовы и Валахии в 19 веке, почему тогда кусок еще барахтается отдельно?
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Ангел, ну ка дай мне хоть три различия в румынском и молдавском языках? Это как русский и российский.
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который гораздо древнее румынского

Это сильно! А ничего, что это один и тот же язык? ОДИНАКОВ полностью и ранее именовался валашским.
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та ты шо!
долдон хуйлу в рот заглядывает,и помнится руский вторым государственным предлагал сделать
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Правильно, древняя столица Молдовы это Яссы, вот Яссы и хотят вернуть себе Кишинев, мне не надо гуглить , я тут живу.
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Это ещё один легитимный 16 раз увольняет министра ?
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и ещё минус один в Британии,сегодня
я же говорила пойдут жмуры,после заявления Мэй
Російського бізнесмена, близького друга Березовського знайшли мертвим у Британії

https://gazeta.ua/articles/world-life/_rosijskogo-biznesmena-blizkogo-druga-berezovskogo-znajshli-mertvim-u-britaniyi/825697



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Да никого он не увольнял. Он просто подписал прошение об отставке. На прошлой неделе в СМИ, а точнее на канале Jurnal TV MD в эфире вышла аудиозапись, на которой министр юстиции Александру Тэнасе общается с исполнителем вывоза молдавских денег в офшоры Вячеславом Платоном. Через два дня он ушёл из политики по собственному желанию. И всё.
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Чё ? Кого он там уволил ? Балабол штопаный. Министр юстиции сам подал в отставку в связи с аудиозаписью в СМИ касательно вывоза 1 миллиарда евро из банковской системы РМ.
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У нашего Рыжего додона Тиллерсон вроде 14-ый. Скоро молдавского догонит Додон уволил министра юстиции и высказался за отставку всех членов "евроунионистского режима" в правительстве Молдовы - Цензор.НЕТ 681
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Привет, брате! Тиллерсон скоро будет иметь прозвище нехорошее. Либо ему "резьбу" нарежут.
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Временно отстраненный от должности президента...дальше можно не читать про додонские мечты
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Это еще что за шапито? Отстраненный от должности указы подписывает,увольняет кого-то. Суровая Молдова.😄
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блин...
хоть бы янук не прочитал
а то как поувольняет наших министров... ух! Додон уволил министра юстиции и высказался за отставку всех членов "евроунионистского режима" в правительстве Молдовы - Цензор.НЕТ 3400
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За звичай кажуть ,,стирчать роги мацкви,, аре в данному випадку роги не стирчать, а ростуть прямо на дадоні.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон уволил министра юстиции и высказался за отставку всех членов "евроунионистского режима" в правительстве Молдовы
 
 
 
 
 
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