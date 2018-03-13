 Додон уволил министра юстиции и высказался за отставку всех членов "евроунионистского режима" в правительстве Молдовы

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Подписал указ об отставке министра юстиции… Это 16-я по счету отставка в правительстве Филипа (включая 14 министров и двух заместителей премьер-министра), подписанная мною. Было бы неплохо увидеть отставку всего состава правительства во главе с премьер-министром Филипом, которая позволила бы провести досрочные парламентские выборы одновременно с выборами в муниципиях Кишинев и Бельцы, к чему стремится большинство наших граждан. Мы бы таким образом сэкономили десятки миллионов леев", - написал он.



Додон подчеркнул, что в любой момент готов вывести из правительства всех членов евроунионистского режима и спрогнозировал, что в скором времени они отойдут от власти.

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"Я в любой момент готов вывести из правительства и выдворить из политики всех членов правящего евроунионистского режима. Отстранить не только явных, но и скрытых унионистов.Так или иначе, раньше или позже, но это произойдет. До парламентских выборов или сразу же после них они уйдут. И на их место придет новая власть – социальная и промолдавская", - отметил Игорь Додон.



Напомним, в начале января 2017 года Конституционный суд Молдовы отстранил Додона от должности президента из-за отказа обнародовать закон о запрете российских новостей.