 Не надо ждать деоккупации полуострова, чтобы изменить статус Крыма в Конституции - Чубаров

Об этом стало известно во вторник из выступления Чубарова на встрече руководства Меджлиса крымскотатарского народа с главами дипломатических миссий и аккредитованных в Украине международных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В отличие от некоторых скептиков, которые думают, что усовершенствование статуса Автономной Республики Крым нужно обговаривать после деоккупации Крыма, мы, наоборот, утверждаем - это надо делать сейчас", - сказал Чубаров.
Он пояснил, что поскольку процесс рассмотрения проекта целостного текста изменений и дополнений в Конституцию Украины в части Крыма и Севастополя еще не завершен, пока необходимо "воздержаться от его обсуждения".
В то же время политик рассказал об основных принципах, которые отражают суть изменений в раздел 10 Конституции Украины.
"Принцип первый - источником статуса Автономной Республики Крым является право крымскотатарского народа на самоопределение. Второй принцип - Конституция автономии Крыма должна быть утверждена при согласовании и поддержке Курултая", - сказал он.
Третьим, по словам Чубарова, является принцип использования крымскотатарского языка в общественной жизни.
"Крымскотатарский язык должен использоваться во всех сферах общественной жизни в Крыму наряду с государственным языком, кроме случаев, регламентируемых законами Украины", - отметил нардеп.
Кроме того Чубаров подчеркнул, что в Конституции Украины предложено закрепить Курултай (съезд. - Ред.), который избирается коренным народом Крыма, как высший представительный орган крымскотатарского народа. Также, отметил он, изменения в Конституцию Украины должны гарантировать крымскотатарскому народу представительство в органах власти и обсуждение всех значимых вопросов развития автономии с представительным органом крымскотатарского народа.
Политик отметил, что текст проекта изменений в Конституцию Украины, касающихся Автономной Республики Крым и города Севастополь, должен найти поддержку в Конституционной комиссиия, после чего он будет подан на рассмотрение в Конституционный суд и далее - в Верховную Раду Украины.
"Перед нами очень сложная работа... Но исходя из того, что настроения большинства украинского общества со времени аннексии Крыма демонстрировали поддержку крымскотатарского народа и понимание его права на самоопределение, мы надеемся что вся та работа, которую мы проводим, даст свои результаты", - резюмировал Чубаров.
В целом, считает он, все перечисленные им принципы изменений в основной закон Украины, позволит не только защитить права крымских татар, но и "укрепят территориальную целостность Украины в Крыму и сделают невозможным в будущем нарушение суверенитета страны".
В случае скорого решения вопроса татарской автономии мы безотлагательно услышим с Карпат на мадьярском: а чем мы хуже?
запарил уже со своим трепом. что то как то не слышно о геройских подвигах в ато татарского батальона.
субботу иду я по улице. Гляжу - кошелек валяется. Что делать? Ведь в субботу
работать нельзя, нельзя даже кошелек поднять. И тут взмолился я Господу:- Господи помоги! Ведь я такой бедный, и мне бы очень пригодился
этот кошелёк. Соверши чудо!
Гляжу вокруг, и, о чудо! У всех суббота, а у меня - пятница! .
Который 16 июля 1941 г. заявил, что немецкий крымский полуостров «необходимо очистить от всех и заселить немцами».
Так как в III веке на территории современной Украины -Руси германские племена готов создали свою мощную «державу»,, столицей которогой был Данпарштадт. И Крым также входил в это государственное образование готов. Вот через это гитлер решил, чтобы после разгрома сталинских коммунофашистов ранее оккупировавших Крым он получит новое название «Готенланд», а название Симферополь будет Готенбург, Севастополь- Теодорихсхафен и новые названия для Алушты, Гурзуфа, Инкермана...и др. И уже в начале июля 1942 года гитлер подписал директиву, согласно которой началось выселение оккупантов москалей ( якобы русских), и коренных народов украинцев и татар из Крыма. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими оккупационными войсками коммунофашистов кровавого палача сталина.
Вот теперь и современный фашист )(уйло - путлин как и его наставник гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже около 100 000 своих граждан россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
После деоккупаци Крыма, мы реально должны, просто обязаны, провести зачистку Крыма от понаехавших с рашки за время оккупации - всех, без судов и разговоров, нах за поребрик!!!Алло, ВР, Законы об этом уже сейчас нужно готовить!!!
Восстановление в гражданстве для ВСЕХ, кто сжег паспорт Украины - строго через 15 лет и тогда, только после "экзамена на гражданство", гораздо жестче и существеннее, чем в странах Балтии! Этот статус не должен лишать людей прав человека, но не должен лишать их и официального контроля со стороны спецслужб Украины. Торговать - да. Работать - да. Проживать на территории Украины - да. Стаж - да. Получать пенсию - да. Но никакого права занимать никаких выборных должностей! Никакого права создавать хоть какие-нибудь организации или участвовать в них!!! За создание/участие в таковых, официальных, и уж тем более, неофициальных - мгновенная депортация. За сотрудничество со спецслужбами/ВС/ЧВК других государств - тут же конфискация всего имущества у орка и всех его родственников.
Алло, ВР, эти законы нужно принимать уже сейчас!!!
Крымские татары, через структуры Меджлиса, сами пусть выявляют коллаборантов в своих рядах, но не вешать их, а передавать данные в СБУ и ГУР. За адекватными татарами полностью сохраняются все права Гражданина Украины с самого первого дня деоккупации. Остальные - к рашистам в загон! Их права описаны выше. Не нравится? Чемодан-вокзал (к тому моменту заработает)-рашка. И твои истерики никому не интересны на законодательном уровне.
Алло, ВР!!! Эти законы должны были быть приняты еще позавчера!!!
Где батальон крымско-татарских богатырей?
Хотелось бы увидеть, как крымско-татарский батальон освобождает свою Родину!
А потом - изменения в Конституцию!
Сепаратизм, однако.
Татары ведут партизанскую войну за свою Родину?
Ага, три раза...
Чубаров раздувает отдельные случаи арестов,
но не говорит о том, что масса татар сотрудничает с оккупантами.
Очень хитрая тактика - кто бы не победил - татары при делах.
После освобождения - Крымская область, и точка!
Берите пример с Германии. В Германии есть только одно национальное меньшинство - лужеские сербы. Проживают они на восточных территориях земель Саксония и Бранденбург. Имеют свои национальные театры и библиотеки. В школах преподается сербский язык, но факультативно. Названия городов и улиц пишутся на двух языках. Но никаких особых выделений как в общественной, так и политической жизни по национальному признаку нет.
Я сам живу в городе более 20-ти лет, который еще называют - Ворота в Верхние Лужицы и знаю это не понаслышке.
Взагалі потрібно ліквідувати АРК і створити Кримську обл., а вже в складі області створити Кримськотатарський Автономний округ (КТАО). До якого ввійдуть історично важливі для кримськотатарського народу населені пункти, скажемо до 10, а також населені пункти де кількість кримських татар становить не менше 33% від кількості населення населеного пункту. Звичайно це будуть анклави, але в них дійсно працюватимуть ті умови, що пропонує Чубаров.
У меня четкая уверенность в том, что тот, кто вещает про любые федеральные образования на территории Украины- после 4-х лет войны, аннексии территорий и гибели 10 тысяч украинцев- и есть враг Украины и агент крембля. Так же как и тот, кто посмеет проголосовать за такие изменения Конституции!
Крымская область (а то и часть Херсонской)- это максимум! Хитровыипаный Чубаров!
При реальном самоуправлении территориальных общин основная масса проблем будет решаться на их уровне, и никакой АРК не нужно будет...
Щазз. Разбежимся только. Закреплять в Конституции, что меньшинство будет диктовать свою долю большинству??
Типа все равны, но кырымлы равнее?
Кримськотатарський народ є корінним народом, який проживає на території України і має право на створення своєї автономії відповідно Конвенції ООН по правах національних меншин. Це тому, що кримські татари не мають своєї держави поза межами України.
Но так не хотят, айай страаашнооо!!!
У Крымских Татар должна быть СВОЯ ЗЕМЛЯ! Все, кто против - НАХ с Полуострова!