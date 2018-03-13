 Не надо ждать деоккупации полуострова, чтобы изменить статус Крыма в Конституции - Чубаров

Об этом стало известно во вторник из выступления Чубарова на встрече руководства Меджлиса крымскотатарского народа с главами дипломатических миссий и аккредитованных в Украине международных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"В отличие от некоторых скептиков, которые думают, что усовершенствование статуса Автономной Республики Крым нужно обговаривать после деоккупации Крыма, мы, наоборот, утверждаем - это надо делать сейчас", - сказал Чубаров.

Он пояснил, что поскольку процесс рассмотрения проекта целостного текста изменений и дополнений в Конституцию Украины в части Крыма и Севастополя еще не завершен, пока необходимо "воздержаться от его обсуждения".

В то же время политик рассказал об основных принципах, которые отражают суть изменений в раздел 10 Конституции Украины.

"Принцип первый - источником статуса Автономной Республики Крым является право крымскотатарского народа на самоопределение. Второй принцип - Конституция автономии Крыма должна быть утверждена при согласовании и поддержке Курултая", - сказал он.

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Третьим, по словам Чубарова, является принцип использования крымскотатарского языка в общественной жизни.

"Крымскотатарский язык должен использоваться во всех сферах общественной жизни в Крыму наряду с государственным языком, кроме случаев, регламентируемых законами Украины", - отметил нардеп.

Кроме того Чубаров подчеркнул, что в Конституции Украины предложено закрепить Курултай (съезд. - Ред.), который избирается коренным народом Крыма, как высший представительный орган крымскотатарского народа. Также, отметил он, изменения в Конституцию Украины должны гарантировать крымскотатарскому народу представительство в органах власти и обсуждение всех значимых вопросов развития автономии с представительным органом крымскотатарского народа.

Политик отметил, что текст проекта изменений в Конституцию Украины, касающихся Автономной Республики Крым и города Севастополь, должен найти поддержку в Конституционной комиссиия, после чего он будет подан на рассмотрение в Конституционный суд и далее - в Верховную Раду Украины.

"Перед нами очень сложная работа... Но исходя из того, что настроения большинства украинского общества со времени аннексии Крыма демонстрировали поддержку крымскотатарского народа и понимание его права на самоопределение, мы надеемся что вся та работа, которую мы проводим, даст свои результаты", - резюмировал Чубаров.

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В целом, считает он, все перечисленные им принципы изменений в основной закон Украины, позволит не только защитить права крымских татар, но и "укрепят территориальную целостность Украины в Крыму и сделают невозможным в будущем нарушение суверенитета страны".