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 Политика Украины
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 Не надо ждать деоккупации полуострова, чтобы изменить статус Крыма в Конституции - Чубаров

Народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал принципы изменений в Конституцию относительно статуса Автономной Республики Крым и заявил, что для их внесения не нужно ждать деоккупации полуострова.

Об этом стало известно во вторник из выступления Чубарова на встрече руководства Меджлиса крымскотатарского народа с главами дипломатических миссий и аккредитованных в Украине международных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Рабочая подгруппа завершила подготовку изменений в Конституцию по статусу Крыма, - Чубаров

"В отличие от некоторых скептиков, которые думают, что усовершенствование статуса Автономной Республики Крым нужно обговаривать после деоккупации Крыма, мы, наоборот, утверждаем - это надо делать сейчас", - сказал Чубаров.

Он пояснил, что поскольку процесс рассмотрения проекта целостного текста изменений и дополнений в Конституцию Украины в части Крыма и Севастополя еще не завершен, пока необходимо "воздержаться от его обсуждения".

В то же время политик рассказал об основных принципах, которые отражают суть изменений в раздел 10 Конституции Украины.

"Принцип первый - источником статуса Автономной Республики Крым является право крымскотатарского народа на самоопределение. Второй принцип - Конституция автономии Крыма должна быть утверждена при согласовании и поддержке Курултая", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах, - Путин

Третьим, по словам Чубарова, является принцип использования крымскотатарского языка в общественной жизни.

"Крымскотатарский язык должен использоваться во всех сферах общественной жизни в Крыму наряду с государственным языком, кроме случаев, регламентируемых законами Украины", - отметил нардеп.

Кроме того Чубаров подчеркнул, что в Конституции Украины предложено закрепить Курултай (съезд. - Ред.), который избирается коренным народом Крыма, как высший представительный орган крымскотатарского народа. Также, отметил он, изменения в Конституцию Украины должны гарантировать крымскотатарскому народу представительство в органах власти и обсуждение всех значимых вопросов развития автономии с представительным органом крымскотатарского народа.

Политик отметил, что текст проекта изменений в Конституцию Украины, касающихся Автономной Республики Крым и города Севастополь, должен найти поддержку в Конституционной комиссиия, после чего он будет подан на рассмотрение в Конституционный суд и далее - в Верховную Раду Украины.

"Перед нами очень сложная работа... Но исходя из того, что настроения большинства украинского общества со времени аннексии Крыма демонстрировали поддержку крымскотатарского народа и понимание его права на самоопределение, мы надеемся что вся та работа, которую мы проводим, даст свои результаты", - резюмировал Чубаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму продолжают репрессии против крымских татар - Amnesty International

В целом, считает он, все перечисленные им принципы изменений в основной закон Украины, позволит не только защитить права крымских татар, но и "укрепят территориальную целостность Украины в Крыму и сделают невозможным в будущем нарушение суверенитета страны".

Источник: https://censor.net.ua/n3055346
 
 
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я бы так не говорил - вот освободим ,там и решим
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Ну да: упразднить все автономии нах. Даёшь Крымскую область!
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Хрен з ним, нехай буде Кримсько-Татарська область.
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автономию хочут Не надо ждать деоккупации полуострова, чтобы изменить статус Крыма в Конституции - Чубаров - Цензор.НЕТ 9003. не тужась. Ни одного массового протеста татар в Крыму, а автономию Украина подай, да не простую, а национальную. Зачем это украинскому народу надо?
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хороший вопрос: для чего татарам автономия в украинском государстве, если раньше они никогда ее не имели, и не знают, хорошо это или плохо?
В случае скорого решения вопроса татарской автономии мы безотлагательно услышим с Карпат на мадьярском: а чем мы хуже?
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Крымские татары проживают в отдельных районах Крыма , а Чубаров хочет автономию всего полуострова !!! Хочет внести изменения в Конституцию Украины во время войны , что запрещено категорически , не говоря уже об опасности , которую представляют предложенные изменения...
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Мадяри мають свою державу. а в ній і державну мову, телебачення, освіту, друкарство. Тобто усі культурні запити діаспори можуть бути задоволені на 100%. Кримські татари, окрім Криму, не мають своєї землі. Чи буде там адміністративна автономія - покаже майбутнє, але кримськотатарська мова як друга офіційна обов'язково буде. Кацапи можуть пити бояру.
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Вот именно. Вражеская это затея, пора так и сказать татарам. Чем эти автономии будут отличаться от федерализации. Чего так и добивается московия
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Території заселені зрадниками, до речі.
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Это БПП должен. Я лично никому ничего не должен. А тем более воевать за Крым для татар
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что-то вы, милейший, слишком искрите...
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Вернем, не сумлевайся. Только не так как Жуков и Чуйков. У нас жизнь каждого война ВСУ ценится. И ложить в землю тысячи молодых украинцев ради того чтобы освободить донецкую вату от кацапских оккупантов и за татарскую автономию в Крыму ни кто не позволит
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Да кстати, а ты что мессия или апостол чтобы со своим "посланием" ко всем украинцам обращаться Не треба чекати деокупації півострова, щоб змінити статус Криму в Конституції - Чубаров - Цензор.НЕТ 7924?
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Это, точно - даешь Симферопольский район Херсонской области...
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нах этого "моментного патриота"!тут выше про крымскую область писали-неплохая мысль!
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Чубаров, лососни тунца!!!!!
запарил уже со своим трепом. что то как то не слышно о геройских подвигах в ато татарского батальона.
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Только Соборная Украина. Никаких автономий и особых статусов.
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В
субботу иду я по улице. Гляжу - кошелек валяется. Что делать? Ведь в субботу
работать нельзя, нельзя даже кошелек поднять. И тут взмолился я Господу:- Господи помоги! Ведь я такой бедный, и мне бы очень пригодился
этот кошелёк. Соверши чудо!

Гляжу вокруг, и, о чудо! У всех суббота, а у меня - пятница! .
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Что он говорит? 300 тысяч татар должны решать будущее 2.5 миллионного Крыма? Или любой желающий куркуль может курултаиться наравне с татарами?
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делит шкуру, я против всяких автономий, хватит уже играться.
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Крымская область, а Севастополь - райцентр. В лучшем случае.
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Симферополь - нафиг тот "город рюзьге моряков"....
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Татары своими страданиями заслужили это право.
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Нет проблем. Убеди бацьку нарезать им национально-культурную автономию...
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Нет проблем, пусть переезжают. Нам нужны не пьющие работящие люди.
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Свисти, когда выделите землю на белорусском побережье Черного моря - начнем собирать чемоданы и переезжать! Не треба чекати деокупації півострова, щоб змінити статус Криму в Конституції - Чубаров - Цензор.НЕТ 8542
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а вот не нужно нам мину подкладывать, только Крымская область и точка.
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Пока там кацапстан рулит и нужны те, кто этот руль сломает, а не пахлаву на пляже будет продавать! Не треба чекати деокупації півострова, щоб змінити статус Криму в Конституції - Чубаров - Цензор.НЕТ 5574
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Чтобы автономия была, это ведь надо в Крыму поезда под откос пускать, да партизанское татарское движение устраивать. А так хуле...
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Там и пускать нечего. Но борьбы с их стороны никакой особо нет. Даже после нескольких смертей и пропаж татарских активистов.
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Кому що, - а курці просо... Не надо сейчас вестись на попытку подобного давления. И если в словах "ворошиловского стрелка" Пашинского есть хотя бы доля правды о том, что кому то из руководителей крымских татар предлагалось оружие, а они отказались, то подобные демарши Чубарова просто неуместны.
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Правильно, автономию нужно отменить.
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До фашиста фюрера ....)(уйла -путлина уже был точно такой же фашист гитлер .
Который 16 июля 1941 г. заявил, что немецкий крымский полуостров «необходимо очистить от всех и заселить немцами».
Так как в III веке на территории современной Украины -Руси германские племена готов создали свою мощную «державу»,, столицей которогой был Данпарштадт. И Крым также входил в это государственное образование готов. Вот через это гитлер решил, чтобы после разгрома сталинских коммунофашистов ранее оккупировавших Крым он получит новое название «Готенланд», а название Симферополь будет Готенбург, Севастополь- Теодорихсхафен и новые названия для Алушты, Гурзуфа, Инкермана...и др. И уже в начале июля 1942 года гитлер подписал директиву, согласно которой началось выселение оккупантов москалей ( якобы русских), и коренных народов украинцев и татар из Крыма. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими оккупационными войсками коммунофашистов кровавого палача сталина.
Вот теперь и современный фашист )(уйло - путлин как и его наставник гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже около 100 000 своих граждан россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
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где ты видел монголоидных москалей, дружок...
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Мне и до войны было за нас стыдно... Мы слишком мало сделали для Крымских татар (КТ). Но они, молодчиночки, на нас и не рассчитывали - стали обустраиваться сами, практически под лозунгом: не мешают - уже хорошо.
После деоккупаци Крыма, мы реально должны, просто обязаны, провести зачистку Крыма от понаехавших с рашки за время оккупации - всех, без судов и разговоров, нах за поребрик!!!Алло, ВР, Законы об этом уже сейчас нужно готовить!!!
Восстановление в гражданстве для ВСЕХ, кто сжег паспорт Украины - строго через 15 лет и тогда, только после "экзамена на гражданство", гораздо жестче и существеннее, чем в странах Балтии! Этот статус не должен лишать людей прав человека, но не должен лишать их и официального контроля со стороны спецслужб Украины. Торговать - да. Работать - да. Проживать на территории Украины - да. Стаж - да. Получать пенсию - да. Но никакого права занимать никаких выборных должностей! Никакого права создавать хоть какие-нибудь организации или участвовать в них!!! За создание/участие в таковых, официальных, и уж тем более, неофициальных - мгновенная депортация. За сотрудничество со спецслужбами/ВС/ЧВК других государств - тут же конфискация всего имущества у орка и всех его родственников.
Алло, ВР, эти законы нужно принимать уже сейчас!!!
Крымские татары, через структуры Меджлиса, сами пусть выявляют коллаборантов в своих рядах, но не вешать их, а передавать данные в СБУ и ГУР. За адекватными татарами полностью сохраняются все права Гражданина Украины с самого первого дня деоккупации. Остальные - к рашистам в загон! Их права описаны выше. Не нравится? Чемодан-вокзал (к тому моменту заработает)-рашка. И твои истерики никому не интересны на законодательном уровне.
Алло, ВР!!! Эти законы должны были быть приняты еще позавчера!!!
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Киевский батальон - воюет на Донбассе, батальон Донбасс- тоже в АТО, батальон Волынь тоже воюет..
Где батальон крымско-татарских богатырей? Не надо ждать деоккупации полуострова, чтобы изменить статус Крыма в Конституции - Чубаров - Цензор.НЕТ 3716
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Родину освобождать - это не по пляжу бегать между отдыхающими кацапами с криками "Пахлава медовая! - Горяча сахарная кукуруза! - Рыба, креветки, мидии, рапаны!"
Хотелось бы увидеть, как крымско-татарский батальон освобождает свою Родину!
А потом - изменения в Конституцию!

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Чубаров предлагает Украине сделать опрометчивые шаги . . .
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Разве татары воюют в ВСУ за освобождение Крыма? Вроде нет. Так каким образом они собираются просто остаться в Крыму, не говоря про мифический "статус"? За СВОЁ нужно ВОЕВАТЬ, и никак по иному. Мир жесток, украинцы своими жизнями крымско-татарский сепаратизм оплачивать не обязаны...
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"право крымскотатарского народа на самоопределение."
Сепаратизм, однако.
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Они еще палец о палец не ударили, чтоб Крым освободить, но уже самоопределение и автономию и государственный татарский язык...
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Зачем крымским татарам воевать за страну от которой они хотят самоопределиться?
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С таким подходом - самоопределение у них будет ровно в пределах "от шезлонга до раздевалок на пляже". Каждый сам хозяин своей судьбы!
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Чубаров, а вы несколько не обалдели? Украина - унитарное государство. АРК и создало подоплеку к аннексии. Если хотите создавать свое государство Крымскотатарское, вперед, оружие в руки и херачить русню.
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А ху-ху не хо-хо???
Татары ведут партизанскую войну за свою Родину?
Ага, три раза...
Чубаров раздувает отдельные случаи арестов,
но не говорит о том, что масса татар сотрудничает с оккупантами.
Очень хитрая тактика - кто бы не победил - татары при делах.
После освобождения - Крымская область, и точка!
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Украинцы! Вас опять разводят.
Берите пример с Германии. В Германии есть только одно национальное меньшинство - лужеские сербы. Проживают они на восточных территориях земель Саксония и Бранденбург. Имеют свои национальные театры и библиотеки. В школах преподается сербский язык, но факультативно. Названия городов и улиц пишутся на двух языках. Но никаких особых выделений как в общественной, так и политической жизни по национальному признаку нет.
Я сам живу в городе более 20-ти лет, который еще называют - Ворота в Верхние Лужицы и знаю это не понаслышке.
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А Чурбанов надеится дожить до того момента когда станет шейхом Крыма чтоб не воровать а всё было его по конституции? Идите в......когда будет в Украине порядочная власть, тогда будем тереть... Или Чурбанов такой тупой что недоперает, такой статус врядли понравится украинцам живущим в крыму... Как то глядя на то как мусульмане крошат друг друга чтоб в рай попасть поскорее, доверять им тяги нет.
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Пан Чубаров, давайте вначале ВЕСЬ(!!!) крымско-татарский народ с оружием в руках с вооружёнными силами Украины выгонят с полуострова оккупантов.
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Відповідно перепису 2001 року в Криму проживало 243,4 тис кримських татар, що становило 12% від загальної кількості населення Криму.
Взагалі потрібно ліквідувати АРК і створити Кримську обл., а вже в складі області створити Кримськотатарський Автономний округ (КТАО). До якого ввійдуть історично важливі для кримськотатарського народу населені пункти, скажемо до 10, а також населені пункти де кількість кримських татар становить не менше 33% від кількості населення населеного пункту. Звичайно це будуть анклави, але в них дійсно працюватимуть ті умови, що пропонує Чубаров.
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Хитросделанный народец, который в свое время не захотел силовыми методами отстаивать крымские территории (патамушта "миролюбивые мы, пусть украинцы за нас умирают"), теперь, воспользовавшись ситуацией, начинают качать права.
У меня четкая уверенность в том, что тот, кто вещает про любые федеральные образования на территории Украины- после 4-х лет войны, аннексии территорий и гибели 10 тысяч украинцев- и есть враг Украины и агент крембля. Так же как и тот, кто посмеет проголосовать за такие изменения Конституции!
Крымская область (а то и часть Херсонской)- это максимум! Хитровыипаный Чубаров!
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Да какую АРК? Хватит, наелись... Национально-культурную автономию - да... Школы, театры, ансамбли, праздники, религия - да... А администрирование - ни в коем случае! Даже если вытурить из Крыма всю пророссийскую "вату", "къырымлы" всё равно будут "меньшинством". Люди все одинаковы, поэтому не надо думать, что они какие-то "особенные", "святые". Будут и родственников своих тянуть, и земляков, и взятки брать... И всё - пользуясь тем, что они, практически, станут "гегемоном" на полуострове. А опираться будут на киевские власти... Будут нам те же "грабли", но другого цвета...
При реальном самоуправлении территориальных общин основная масса проблем будет решаться на их уровне, и никакой АРК не нужно будет...
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Предлагаю сменить Чубарову пол, не дожидаясь освобождения Крысма. Ведь это необязательное условие! Как же он задрал, со своей автономией! И чего бы ему туда не свалить и не поднимать крымско-татарские революционные массы на месте? Теоретик, бля, с амбициями.
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"Принцип первый - источником статуса Автономной Республики Крым является право крымскотатарского народа на самоопределение. Второй принцип - Конституция автономии Крыма должна быть утверждена при согласовании и поддержке Курултая"

Щазз. Разбежимся только. Закреплять в Конституции, что меньшинство будет диктовать свою долю большинству??
Типа все равны, но кырымлы равнее?
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Без вирішення національного питання побудова нормальної держави не можлива.
Кримськотатарський народ є корінним народом, який проживає на території України і має право на створення своєї автономії відповідно Конвенції ООН по правах національних меншин. Це тому, що кримські татари не мають своєї держави поза межами України.
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Ни каких автономий. Хватит наавтономились!!! Хотите свою Республику?- Вперед на оккупантов !!!
Но так не хотят, айай страаашнооо!!!
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Крым должен стать вместе с Херсонской областью Таврической областью Украины со столицей в Корсуне (ныне севастополь). Только так. Украинцы не должны доверять впредь больше никому - только себе.
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А я ЗА Крымско-Татарскую автономию! И всегда был ЗА. Давно нужно было это сделать!
У Крымских Татар должна быть СВОЯ ЗЕМЛЯ! Все, кто против - НАХ с Полуострова!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе надо ждать деоккупации полуострова, чтобы изменить статус Крыма в Конституции - Чубаров
 
 
 
 
 
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