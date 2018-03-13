 Рассчитываем, что в Киеве предпримут меры по предотвращению возможных провокаций в посольстве и генконсульствах 18 марта, - заявление МИД РФ

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ, пишет Цензор.НЕТ.

"В Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам Президента Российской Федерации", - отмечается в документе.

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"Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России", - призывают в МИД РФ.

Также ведомство обращается к международным организациям и структурам с просьбой "оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам".

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"На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств. Российская сторона будет внимательно следить за обстановкой вокруг дипломатических учреждений России и российских граждан в период проведения выборов. Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций", - говорится в тексте документа.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

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Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.