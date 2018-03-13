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 Политика Украины
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Все про:выборы (20137) заявление (245) МИД РФ (1092) Президент (4034) Россия (68374)

 Рассчитываем, что в Киеве предпримут меры по предотвращению возможных провокаций в посольстве и генконсульствах 18 марта, - заявление МИД РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало заявление, в котором требует от властей Украины обеспечения безопасности посольства и генконсульств РФ в день выборов президента России.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ, пишет Цензор.НЕТ.

"В Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам Президента Российской Федерации", - отмечается в документе.

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"Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России", - призывают в МИД РФ.

Также ведомство обращается к международным организациям и структурам с просьбой "оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам".

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"На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств. Российская сторона будет внимательно следить за обстановкой вокруг дипломатических учреждений России и российских граждан в период проведения выборов. Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций", - говорится в тексте документа.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

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Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3055344
 
 
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А как украинцы надеются, что РФ предпримут все меры по деоккупации Крыма и Донбасса!
Будем надеятся взаимно?
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Вы там крепко ворота не запирайте - возможно шоколадный будет искать убежище, так что страхуйте.
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Т.е. то, что 5-я колонна устраивает балаган в Киеве в день выборов в Роисе - это чистое совпадение?
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посольство и консульство не жечь, но пришедшим голосовать морды бить боем нещадным!
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В жилом доме в Красносельском районе Петербурга частично обрушились панельные перекрытия.
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требует?
надо же...
когда долги отдавать начнете, требовальщики...
(итить колотить вас)
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О!!! А вот и спонсоры марша отозвались.
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никаких проблем ...всем кацапам спать Рассчитываем, что в Киеве предпримут меры по предотвращению возможных провокаций в посольстве и генконсульствах 18 марта, - заявление МИД РФ - Цензор.НЕТ 4629
Рассчитываем, что в Киеве предпримут меры по предотвращению возможных провокаций в посольстве и генконсульствах 18 марта, - заявление МИД РФ - Цензор.НЕТ 5243
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Ну значит кацапские провокаторы уже наготове. Да и пох@р. Спалить всё до тла и пусть на гавно изойдут,твари свиноруские.
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Наша офуела? КАКИЕ ВЫБОРЫ прещилента РАЩИ НА ТЕРРИТОРИИ Украины?
Петя офуел? Депутаты офуели?
Как вы смотреть будете в глаза ЕС и США, если разрешаете проводить выборы прещилепрезидента а страны АГРЕСОРА?????!!
ГНАТЬ В ШЕЮ ДЕПУТАТОВ, Климкина, Гройсмана и Петю
Хлопцы каждый день гибнут!
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Донбасс и Крым - территория Украины. Солсбери - территория ВБ.

Роисю это остановило?
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Ха-ха-ха, а аргентінська поліція цього не знала і зняла джекпот, посольство параші це параша.
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Закрыть на хер посольства РФ с 17 марта РАЗ И НАВСЕГДА
А дипломатам ВЕЖЛИВО предложить покинуть территорию Украины в срок 1 день
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Да-да, а голосовать вас будут сбрасывать с самолета, прямо на посольство
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Ага ! В период 1941-1945 немцы Москвы имели право голосовать за Гитлера.......
Или я шо-то перепутал?
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Чесно? Це та людина, яка знищила можливість росії стати світовим лідером в 50-роки, з населенням під 500 млн, не сам звичайно, Вова сіфілітік теж при справах, роботи французського економіста Т'єрі початку 20 ст вам в допомогу.
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Я спросил: если Москва - это Киев, Гитлер - это Путин, то кто Сталин в Киеве?
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Гитлер не пуйло,т к пуйло - крыса,которую загнали в угол...или крыса загнала в угол старого педофила - фиг поймешь ваше пуйло когда оно мямлит
Розраховуємо, що в Києві вживуть заходів щодо запобігання можливим провокаціям у посольстві і генконсульствах 18 березня, - заява МЗС РФ - Цензор.НЕТ 5004 Розраховуємо, що в Києві вживуть заходів щодо запобігання можливим провокаціям у посольстві і генконсульствах 18 березня, - заява МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1050
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Цветы с "Новичком" в каждую кабинку поставим всего-то делов. Это по логике МИДа рф даже преступлением не будет являться
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Уже...
А вы думали Рубан для шоколизов "подарки" вез...
А может он к 18 у готовился...
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Единственный раз, когда хочется поблагодарить МИР РФ, что напомнили, что 18 марта необходимо провести провокации в посольстве и генконсульствах РФ
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и предпримут, вынуждены будут предпринять.
Ибо в следующем году свои выборы, а украинцев на россии не мало.
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Даите мне знать,Панове, или я все правильно понял....4 года войны. В стране,часть которой находится под оккупацией,будут проводиться "выборы" фюрера страны-оккупанта. Это реальность или все это происходит в параллельном мире?
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Ващето формально они на территории РФ, если ты не в курсе.

И воспрепятствовать Украина может только закрыв нахер посольства и консульства РФ.
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Но я с тобой согласен. Полюбасу это хрень не нормальная.
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Ващето я написал "внутри территории Украины",если у тебя проблемы с грамотностью. А те рассадники заразы легально - территория страны-помойки. Ну,а вопрос о том,шо факт оккупации есть,страна-агрессор тоже есть, ежедневные потери тоже есть,а вот войны официально нету - это к Спасителю Украины.
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Предлагаю залить их бетоном, и не будет ни каких провокаций.
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да ты сам отлично на Пороха работаешь...)
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Очередной парадокс ныне правящей власти в Украине. ВР признала парашу страной агрессором. А выборы хуйла на царство на своей территории не запретила. Театр абсурда
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"Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.." - Кацапстан требует, бедняги живут во вчерашнем мире, и как им помочь никто не знает, тут уже надо хирургическое вмешательство, а ещё лучше, как это не печально, стереть кремль с лица Земли.
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От этих кацапов даже ветер дует морозный и неблагоприятный.За..епли своей зимой...
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Аби самі на повбивались в тіх посольствах, як ото чуркін...
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обосРашка идет лесом. никто ничего ей гарантировать не будет.
украинцы у себя дома имеют полное право на выражение своего отношения к агрессору, к сраной раше-паРаше. здание это должно превратиться в паРашу, как и страна, которую оно представляет. после того, как кацапсины съедут, отмоют.
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Эти скоты рассуждают об общепризнанных нормах и правилах после химической атаки в Британии.
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Та,не бздите,мы же с вами не воюем и вы ни разу не агрессор.
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Бл.. А вам не кажется странным сбор михуловских на марш и выборы хуцццла. Включите мозги
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Какие выборы? Сваливайте из Крыма и Донбаса, репарации, после этого будем говорить
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ДРО приближается, а сколково не успело разработать пульт для телевизора с кнопкой голосования за хуйлопана. Придется кацоДРОчерам в ручном режиме управляться.
Розраховуємо, що в Києві вживуть заходів щодо запобігання можливим провокаціям у посольстві і генконсульствах 18 березня, - заява МЗС РФ - Цензор.НЕТ 587
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассчитываем, что в Киеве предпримут меры по предотвращению возможных провокаций в посольстве и генконсульствах 18 марта, - заявление МИД РФ
 
 
 
 
 
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