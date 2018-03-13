 Рассчитываем, что в Киеве предпримут меры по предотвращению возможных провокаций в посольстве и генконсульствах 18 марта, - заявление МИД РФ

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ, пишет Цензор.НЕТ.
"В Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам Президента Российской Федерации", - отмечается в документе.
"Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России", - призывают в МИД РФ.
Также ведомство обращается к международным организациям и структурам с просьбой "оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам".
"На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств. Российская сторона будет внимательно следить за обстановкой вокруг дипломатических учреждений России и российских граждан в период проведения выборов. Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций", - говорится в тексте документа.
Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.
Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
Будем надеятся взаимно?
надо же...
когда долги отдавать начнете, требовальщики...
(итить колотить вас)
Петя офуел? Депутаты офуели?
Как вы смотреть будете в глаза ЕС и США, если разрешаете проводить выборы прещилепрезидента а страны АГРЕСОРА?????!!
ГНАТЬ В ШЕЮ ДЕПУТАТОВ, Климкина, Гройсмана и Петю
Хлопцы каждый день гибнут!
Роисю это остановило?
А дипломатам ВЕЖЛИВО предложить покинуть территорию Украины в срок 1 день
Или я шо-то перепутал?
А вы думали Рубан для шоколизов "подарки" вез...
А может он к 18 у готовился...
Ибо в следующем году свои выборы, а украинцев на россии не мало.
И воспрепятствовать Украина может только закрыв нахер посольства и консульства РФ.
Не розхитуй буду, щура вже нудить!!!
украинцы у себя дома имеют полное право на выражение своего отношения к агрессору, к сраной раше-паРаше. здание это должно превратиться в паРашу, как и страна, которую оно представляет. после того, как кацапсины съедут, отмоют.