 Наемники РФ опять обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во вторник сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса"".

"Сегодня автомобиль КамАЗ доставил гипохлорит натрия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. В 14:05 под обстрел попали "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В автобусе выбиты стёкла, сотрудники не пострадали", - говорится в сообщении.

В КП "Вода Донбасса" пояснили, что на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) осуществляется доставка обеззараживающих реагентов - жидкого хлора и гипохлорита натрия для обеспечения технологического процесса очистки питьевой воды.

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"В таких условиях обеспечивать процесс очистки и транспортировки питьевой воды крайне сложно и опасно для жизни наших сотрудников", - сказано в сообщении.

С Донецкой фильтровальной станции питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вчера сотрудники ДФС также попали под обстрел наемников РФ.