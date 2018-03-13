 Наемники РФ опять обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во вторник сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса"".
"Сегодня автомобиль КамАЗ доставил гипохлорит натрия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. В 14:05 под обстрел попали "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В автобусе выбиты стёкла, сотрудники не пострадали", - говорится в сообщении.
В КП "Вода Донбасса" пояснили, что на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) осуществляется доставка обеззараживающих реагентов - жидкого хлора и гипохлорита натрия для обеспечения технологического процесса очистки питьевой воды.
"В таких условиях обеспечивать процесс очистки и транспортировки питьевой воды крайне сложно и опасно для жизни наших сотрудников", - сказано в сообщении.
С Донецкой фильтровальной станции питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вчера сотрудники ДФС также попали под обстрел наемников РФ.
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Там начался пожар.
«Одного пострадавшего вынесли, одного вывели. был взрыв - пишут очевидцы в соцсетях. Источник интерфакса также сообщил о двух пострадавших. Взрыв прогремел на последнем этаже панельной девятиэтажки. два последних этажа лишились перекрытий. еще в квартирах двух этажей ниже - видны выбитые окна. По предварительной версии это был взрыв бытового газа. Однако официального подтверждения этого предположения не поступало. В местном же управлении МЧС все произошедшее называют «хлопком». Там говорят что на место выдвинулись 15 единиц техники и 86 человек личного состава. На месте начался пожар но в эти минуты, как видно по видео в социальных сетях спасатели уже приступили к тушению. Согласно этим же видео полицейские на месте говорят о возможности повторного взрыва.