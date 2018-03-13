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Все про:Великобритания (1681) отравление (895) расследование (2222) Скрипаль (24)

 Полиция Британии после отравления Скрипаля повторно расследует смерти 14 человек

Министерство внутренних дел Великобритании дополнительно изучит обстоятельства смерти 14 человек на территории страны.

Об этом говорится в ответе главы МВД Эмбер Радд на запрос председателя комитета по внутренним делам Палаты общин Иветт Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

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Парламентарий потребовала дополнительного расследования МВД после того, как в Солсбери нервно-паралитическим веществом был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией.

В своем запросе Купер сослалась на расследование BuzzFeed 2017 года: в нем перечислялись 14 смертельных случаев на территории Великобритании, которые американская разведка связывала с российскими властями, но британская полиция не признала подозрительными.

"Правительство в курсе этих подозрений и серьезно рассматривает любые предположения о причастности иностранного государства к убийству на британской территории. Насколько вы знаете, расследования этих инцидентов не выявили подозрений у полиции… Наш непосредственный приоритет — расследование покушения на убийство в Солсбери, но в ближайшие недели мы совместно с полицией и контрразведкой займемся проверкой этих инцидентов", — говорится в письме главы МВД Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Только Россия могла это сделать", - разработчик "Новичка" Мирзаянов об отравлении Скрипаля



В расследовании BuzzFeed о 14 подозрительных смертях упоминались бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко (отравлен в Лондоне полонием в 2006 году), предприниматель Борис Березовский (покончил с собой в Лондоне в 2013 году), банкир Александр Перепеличный (умер при странных обстоятельствах в графстве Суррей в 2012 году), бизнесмен Бадри Патаркацишвили (умер от сердечного приступа в Лондоне в 2008 году) и другие.

Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055340
 
 
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Сёдня помер соратник Березовского Николай Глушков...
угадайте где умер?...
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... таки снова у англичан...
дня не проходит...
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похоже что в лондоне концентрация москалей больше чем в москве
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Посольства надо закрывать. Кацы диппочтой уже не только кокс возят.
У же начали использовать как средство доставки оружия масового поражения.
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о, прекрасно, чувствуется приближение очередной "пользы" для кацапов. Полиция Британии повторно расследует смерти 14 человек после отравления Скрипаля - Цензор.НЕТ 2095
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Ну, а шо? Нормальный подгон к выборам.
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В этот раз вдуют по самые помидоры десятка полтора ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ для них санкций.
Ну что же, за такое можно и стопарик хряпнуть. Поліція Британії після отруєння Скрипаля повторно розслідуватиме смерті 14 осіб - Цензор.НЕТ 4539
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вторник 13 и уже вечер - а чем ответят - мне интересно
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Завтра будет заседание.. По ходу будет - бойкот ЧМ-2018 (его заберут у рашки), высылка дипломатов, отмена виз, экономические санкции, увеличение своего контингента у границ мордора и активные военные действия в Сирии против асадо-российских сил. Рашка доигралась.
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Цього нічого не буде, сакси розумні люди, а от гроші, вкрадені в росіян вони в російських олігархів заберуть.
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Голые деньги--это слишком легко и не больно. У них их много и в других местах. Санкции на объявление войны должны быть гораздо жёстче.
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Не боляче це нам з вами, а для тих кто роками крав і складав гроші на заході це торба.
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Воно приходить зі своїм чаєм? Ти диви, яка довіра в кацапів друг другу, велика країна та, де людям довіряють.
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после таких заявлений,жди новых жмуров 100%
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Меркель подписала план отказа от российского газа. Напомню, Германия - ключевой экспортер российского газа (в 2017 г-53,4 млрд кубометров, 27% всех поставок в ЕС) собирается выделить €1,5 млрд на "Южный газовый коридор" из Азербайджана в Европу в обход РФ
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Скоро в Великой Британии не возможно будет выйти на улицу из-за опасности быть убитым кацапскими диверсантами. А в Великой Британии все расследуют, расследуют, хотя и так всем понятно, что это кацапские диверсанты.
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Ракеты из серии ну погоди не произвели должного внимание на здравых людей в среде технарей,даже у многих козломордых генералов вызвали улыбку......поэтому кремБляди пошли ва-банк и решили просто запугать Запад наличием бактериологического оружие.Этот Скрипаль просто посылка не более.Очевидно всем просто факт запугивания.
Речь Мэй и реакция бритов удивила многих жёсткостью заявлений не только в кремле,думаю и многих из нас.Дай Бог ей стать "железной лэди-2".Это очень важно для цивилизованного мира.
Что касается козломордых стратегов,то никто не может сплести себе намордник лучше,чем они сами себе.
Слава Украине!Дзякуй Америка!И как всегда здоровьица и долгих старичку Маккейнушке!
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Ожидание ЧУДА...прозрения Англицкой Фмиды напрасны...как и были напрасны все эти последние 15 лет правления хуйло!!!
Весь мир знает террориста №1 в лицо...одна только Мэй не догадывается
-Владимир Владимирович, скажите что это не ВЫ...что яд у вас украли и хотят вас подставить?
-Ноу прОблем, Тереза!. Вот фото взлома склада...вот замок...вот фомка.. Сторож проспал...и вчера же уволился..Конечно же мы его нашли..Но увы.. сердечный приступ...старость знаете ли...Вот фото его могилки. Вы удовлетворены?
-Конечно конечно! Спасибо огромное за сотрудничество! Я знала что не вы...и не верила всяким слухам, бросающим тень на наши добрососедские финансовые отношения! Сенк ю вери матч, май френд!
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Вы видно не слышали выступления Мэй и не читали 10 пунктов претензий к россии.Даже если половина будет применена в действие,у рахита скрепного ноги подкосятся.
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Так кацапи кажуть, що Мей сьогодні по вказівці фуйла відправлять у відставку.
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При этом в британском правительстве, по словам Терезы Мэй, не исключают, что российские власти могли «утратить контроль» над примененным нервно-паралитическим веществом. )))))

читай по складам, БОМ , и будет тебе счастье...
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Обычно бешеную собаку или другое "животное" пристреливают, да бы сохранить жизнь нормальных людей.
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"нам нужно біть жесткими с єтими аристократам", лапті це не ознака аристократії.
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и то верно, эти холеные мокшанские "аристократы" еще полтора десятка лет назад ходили в малиновых пиджачках. А тут вдруг аристократились.
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У Лондоні знайшли мертвим друга і бізнес-партнера Березовського https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/13/7174472/
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После убийства Литвиненко выражали озабоченность, неужели теперь будут что-то приедпринимать? Может лучше опять обеспокоиться? А то не дай бог Вовка и его бандюки перестануть деньги вкладывать , хорошо подумали? Поліція Британії після отруєння Скрипаля повторно розслідуватиме смерті 14 осіб - Цензор.НЕТ 1228
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азиопская дикая рассея, очевидно, всё больше предстаёт во многих трагедиях совсем не как цивилизованное государство, а как хорошо организованная банда беспредельщиков, практикующая внесудебные казни по разным мотивам и с использованием различного криминального инструментария. Этого у нас не отнять, от этого уже ни Ковалёву, ни кому-то другому родину не отмазать!

Это позорная, дикая, заслуженная и неоднократно отмеченная данность - своего рода клеймо путинизма, татуировка приблатнённой шпаны, пролезшей во власть и возомнившей себя сосредоточием величия, дитём безнаказанности и лицемерия. Казалось бы, цивилизованному миру уже давно пора перестать с этим мириться, но мы видим очередной дипломатичный запрос разъяснений и показаний...

Хочется надеяться, что долготерпение бесконечно политкорректных джентльменов имеет границы, и государственный терроризм на территории Европы получит должную оценку. А в не очень далёком будущем, в Гааге, международным чиновникам и судьям не понадобится искать и предъявлять г-ну Ковалёву и прочим столпам режима какие-то дополнительные формализованные, явно избыточные доказательства их деяний.

Или сколько там "скрипалей" ещё контора должна завалить для убедительности своей сути?

Аркадий Янковский
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция Британии после отравления Скрипаля повторно расследует смерти 14 человек
 
 
 
 
 
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