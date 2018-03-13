 Полиция Британии после отравления Скрипаля повторно расследует смерти 14 человек

Об этом говорится в ответе главы МВД Эмбер Радд на запрос председателя комитета по внутренним делам Палаты общин Иветт Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
Парламентарий потребовала дополнительного расследования МВД после того, как в Солсбери нервно-паралитическим веществом был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией.
В своем запросе Купер сослалась на расследование BuzzFeed 2017 года: в нем перечислялись 14 смертельных случаев на территории Великобритании, которые американская разведка связывала с российскими властями, но британская полиция не признала подозрительными.
"Правительство в курсе этих подозрений и серьезно рассматривает любые предположения о причастности иностранного государства к убийству на британской территории. Насколько вы знаете, расследования этих инцидентов не выявили подозрений у полиции… Наш непосредственный приоритет — расследование покушения на убийство в Солсбери, но в ближайшие недели мы совместно с полицией и контрразведкой займемся проверкой этих инцидентов", — говорится в письме главы МВД Великобритании.
В расследовании BuzzFeed о 14 подозрительных смертях упоминались бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко (отравлен в Лондоне полонием в 2006 году), предприниматель Борис Березовский (покончил с собой в Лондоне в 2013 году), банкир Александр Перепеличный (умер при странных обстоятельствах в графстве Суррей в 2012 году), бизнесмен Бадри Патаркацишвили (умер от сердечного приступа в Лондоне в 2008 году) и другие.
Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
угадайте где умер?...
дня не проходит...
У же начали использовать как средство доставки оружия масового поражения.
Ну что же, за такое можно и стопарик хряпнуть.
Речь Мэй и реакция бритов удивила многих жёсткостью заявлений не только в кремле,думаю и многих из нас.Дай Бог ей стать "железной лэди-2".Это очень важно для цивилизованного мира.
Что касается козломордых стратегов,то никто не может сплести себе намордник лучше,чем они сами себе.
Слава Украине!Дзякуй Америка!И как всегда здоровьица и долгих старичку Маккейнушке!
Весь мир знает террориста №1 в лицо...одна только Мэй не догадывается
-Владимир Владимирович, скажите что это не ВЫ...что яд у вас украли и хотят вас подставить?
-Ноу прОблем, Тереза!. Вот фото взлома склада...вот замок...вот фомка.. Сторож проспал...и вчера же уволился..Конечно же мы его нашли..Но увы.. сердечный приступ...старость знаете ли...Вот фото его могилки. Вы удовлетворены?
-Конечно конечно! Спасибо огромное за сотрудничество! Я знала что не вы...и не верила всяким слухам, бросающим тень на наши добрососедские финансовые отношения! Сенк ю вери матч, май френд!
читай по складам, БОМ , и будет тебе счастье...
Это позорная, дикая, заслуженная и неоднократно отмеченная данность - своего рода клеймо путинизма, татуировка приблатнённой шпаны, пролезшей во власть и возомнившей себя сосредоточием величия, дитём безнаказанности и лицемерия. Казалось бы, цивилизованному миру уже давно пора перестать с этим мириться, но мы видим очередной дипломатичный запрос разъяснений и показаний...
Хочется надеяться, что долготерпение бесконечно политкорректных джентльменов имеет границы, и государственный терроризм на территории Европы получит должную оценку. А в не очень далёком будущем, в Гааге, международным чиновникам и судьям не понадобится искать и предъявлять г-ну Ковалёву и прочим столпам режима какие-то дополнительные формализованные, явно избыточные доказательства их деяний.
Или сколько там "скрипалей" ещё контора должна завалить для убедительности своей сути?
Аркадий Янковский