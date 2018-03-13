 Гончаренко о поездке Савченко в Страсбург: "Сессии ПАСЕ там точно нет". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал журналистам народный депутат, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.
"Любой, кто интересуется хотя бы немножечко этой темой, знает, что сессии ПАСЕ проходят в январе, апреле, июне и в октябре. Это происходит уже в течение многих лет", - отметил Гончаренко.
В связи с этим он исключил пребывание народного депутата Надежды Савченко в Страсбурге с целью участия в сессии ПАСЕ.
Вместе с тем, он допускает, что Савченко может находиться в Страсбурге с визитом по другим причинам.
"Другое дело, что в Страсбурге каждый день что-то происходит... но сессии ПАСЕ там точно нет", - отметил Гончаренко.
Накануне Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины направила народному депутату Украины Надежде Савченко вызов на допрос на 13 марта по делу о задержании Владимира Рубана.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
В ближайшее время внефракционному нардепу Надежде Савченко может быть объявлено подозрение о государственной измене.
По данным источников в силовых структурах, за Савченко правоохранители взялись еще осенью 2017 года, когда она обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.
Как пишет "Страна", общая канва обсуждения была такова, что в Украине нужно наводить порядок,патриотически настроенные офицеры недовольны коррумпированной властью и при определенных обстоятельствах могли бы помочь политикам-патриотам свергнуть антинародный режим.
"Надежду эти сладкие речи так впечатлили, что она прямо спросила - готов ли "Кедр" со товарищи участвовать в этом деле вместе с ней, на что господа офицеры якобы выразили свое согласие.
Правда, новоявленные "декабристы" из спецназа ГУР зачем-то спросили у Савченко - есть ли у нее возможности привезти оружие из "ДНР" для осуществления этого замысла.
Наш источник не смог пояснить - почему Надежда не задалась логичным вопросом - зачем украинским военным (да еще и из элитного подразделения) для осуществления переворота в Киеве потребовалось оружие аж из Донецка. Неужели нельзя было просто взять в своей же части?" - пишет издание.
Также, по данным источника, Савченко якобы сообщила, что заняться этим вопросом может позднее арестованный переговорщик Владимир Рубан.
После этого именно она познакомила Рубана с "Кедром" на встрече в столичной гостинице "Амбассадор". Формальным поводом для разговора послужил вопрос обмена пленных.
"Кедр" сказал, что у него в плену в Луганске находится несколько бойцов, и он хотел бы их обменять. С этого и начали обсуждение при встрече с Рубаном, но потом быстро перешли к основной теме - подготовке военного переворота в Киеве, для чего, по словам военных, им кровь из носу нужно немного оружия именно из "ДНР".
Рубану эта идея почему-то тоже не показалась безумной или, как минимум, подозрительной. И он якобы согласился помочь с доставкой оружия, пообещав, что договорится об этом с главарем "ДНР" Александром Захарченко и так называемым "министром доходов и сборов ДНР" Тимофеевым ("Ташкентом").
Позже состоялось еще несколько встреч. И в ходе одной из них "Кедр" познакомил Рубана и Савченко с одним высокопоставленным военным, командиром крупного подразделения ВСУ. На встрече командир выразил готовность участвовать в свержении режима и двинуть свою часть на Киев, но попросил за это 2 миллиона долларов.
Савченко якобы пообещала решить денежный вопрос и провела по этому поводу переговоры с рядом оппозиционных политиков.
"Стоит отметить, что эти, все предыдущие и все последующие разговоры фиксировались на аудио и видео. То есть фильмотека будет выложена богатая",- сказал нам источник в силовых структурах.
Первую партию оружия из "ДНР" при помощи "Кедра" (он обеспечил коридор с украинской стороны на линии разграничения) вывезли еще в ноябре. Доверенный человек Рубана переправил его на территорию части в Хмельницком, где служил "Кедр".
Вторую ходку наметили на март по той же схеме ("Кедр" обеспечивает коридор). Во время перехода Рубана и задержали.
"Действительно, можно предположить, что Савченко пыталась обратить в свою веру "Кедра" и других военных и те наивно согласились. Потом СБУ или кто-то еще это раскусили, перевербовали "Кедра" и, с их помощью организовали операцию по задержанию Рубана с перспективой предъявления обвинения Савченко", - рассказал источник издания.
По словам пресс-секретаря нардепа, Савченко вылетела в ПАСЕ, а запросы не получала. Тем временем, журналисты рассказали, что Савченко в ПАСЕ не было.
Позже сама нардеп заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав прибыть в СБУ в случае личного оповещения. ,