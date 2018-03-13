EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  7079  112
Материалы по теме:
Все про:ПАСЕ (1165) Савченко (2572) Гончаренко (231)

 Гончаренко о поездке Савченко в Страсбург: "Сессии ПАСЕ там точно нет". ВИДЕО

В данное время в Парламентской ассамблее Совета Европы нет сессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал журналистам народный депутат, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.

...
Видео 112

"Любой, кто интересуется хотя бы немножечко этой темой, знает, что сессии ПАСЕ проходят в январе, апреле, июне и в октябре. Это происходит уже в течение многих лет", - отметил Гончаренко.

В связи с этим он исключил пребывание народного депутата Надежды Савченко в Страсбурге с целью участия в сессии ПАСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко требует от СБУ вручить ей повестку на допрос лично в руки. ДОКУМЕНТ

Вместе с тем, он допускает, что Савченко может находиться в Страсбурге с визитом по другим причинам.

"Другое дело, что в Страсбурге каждый день что-то происходит... но сессии ПАСЕ там точно нет", - отметил Гончаренко.

Накануне Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины направила народному депутату Украины Надежде Савченко вызов на допрос на 13 марта по делу о задержании Владимира Рубана. 

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3055337
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Гадя ещё та депутутка!Но гончаренко...где в конце концов подевался Парасюк.Похоже ганчаренки фаберже уже заждались массажа...
 показать весь комментарий
 
Та може медведчуківська радістка "Кет" Гадя сидить вже у Мацкві у своїй хаті та дивиться на кремль зі свого віконця, а ви її все у Стразбурзі шукаєте?)
 показать весь комментарий
 
 
так от від таких дурнів як ти такі аферисти як Гадя і стають депутатами, давай ще гасло "гаді волю" )
 показать весь комментарий
 
Не стареют душой санитары. Удостоверение партии Ригов пока в схроне, но на поготове.
 показать весь комментарий
 
 
Дело Рубана: подготовкой военного переворота занималась Савченко - СМИ


Гончаренко про поїздку Савченко в Страсбург: "Сесії ПАРЄ там точно немає" - Цензор.НЕТ 3427
В ближайшее время внефракционному нардепу Надежде Савченко может быть объявлено подозрение о государственной измене.

По данным источников в силовых структурах, за Савченко правоохранители взялись еще осенью 2017 года, когда она обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.

Как пишет "Страна", общая канва обсуждения была такова, что в Украине нужно наводить порядок,патриотически настроенные офицеры недовольны коррумпированной властью и при определенных обстоятельствах могли бы помочь политикам-патриотам свергнуть антинародный режим.

"Надежду эти сладкие речи так впечатлили, что она прямо спросила - готов ли "Кедр" со товарищи участвовать в этом деле вместе с ней, на что господа офицеры якобы выразили свое согласие.

Правда, новоявленные "декабристы" из спецназа ГУР зачем-то спросили у Савченко - есть ли у нее возможности привезти оружие из "ДНР" для осуществления этого замысла.

Наш источник не смог пояснить - почему Надежда не задалась логичным вопросом - зачем украинским военным (да еще и из элитного подразделения) для осуществления переворота в Киеве потребовалось оружие аж из Донецка. Неужели нельзя было просто взять в своей же части?" - пишет издание.

Также, по данным источника, Савченко якобы сообщила, что заняться этим вопросом может позднее арестованный переговорщик Владимир Рубан.

После этого именно она познакомила Рубана с "Кедром" на встрече в столичной гостинице "Амбассадор". Формальным поводом для разговора послужил вопрос обмена пленных.

"Кедр" сказал, что у него в плену в Луганске находится несколько бойцов, и он хотел бы их обменять. С этого и начали обсуждение при встрече с Рубаном, но потом быстро перешли к основной теме - подготовке военного переворота в Киеве, для чего, по словам военных, им кровь из носу нужно немного оружия именно из "ДНР".

Рубану эта идея почему-то тоже не показалась безумной или, как минимум, подозрительной. И он якобы согласился помочь с доставкой оружия, пообещав, что договорится об этом с главарем "ДНР" Александром Захарченко и так называемым "министром доходов и сборов ДНР" Тимофеевым ("Ташкентом").

Позже состоялось еще несколько встреч. И в ходе одной из них "Кедр" познакомил Рубана и Савченко с одним высокопоставленным военным, командиром крупного подразделения ВСУ. На встрече командир выразил готовность участвовать в свержении режима и двинуть свою часть на Киев, но попросил за это 2 миллиона долларов.

Савченко якобы пообещала решить денежный вопрос и провела по этому поводу переговоры с рядом оппозиционных политиков.

"Стоит отметить, что эти, все предыдущие и все последующие разговоры фиксировались на аудио и видео. То есть фильмотека будет выложена богатая",- сказал нам источник в силовых структурах.

Первую партию оружия из "ДНР" при помощи "Кедра" (он обеспечил коридор с украинской стороны на линии разграничения) вывезли еще в ноябре. Доверенный человек Рубана переправил его на территорию части в Хмельницком, где служил "Кедр".

Вторую ходку наметили на март по той же схеме ("Кедр" обеспечивает коридор). Во время перехода Рубана и задержали.

"Действительно, можно предположить, что Савченко пыталась обратить в свою веру "Кедра" и других военных и те наивно согласились. Потом СБУ или кто-то еще это раскусили, перевербовали "Кедра" и, с их помощью организовали операцию по задержанию Рубана с перспективой предъявления обвинения Савченко", - рассказал источник издания.

По словам пресс-секретаря нардепа, Савченко вылетела в ПАСЕ, а запросы не получала. Тем временем, журналисты рассказали, что Савченко в ПАСЕ не было.

Позже сама нардеп заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав прибыть в СБУ в случае личного оповещения. ,
 показать весь комментарий
 
 
ті Грігорій, це якись когнітивний дісонанс, якби кум пуйла був госпродар на Банковій, тоді чому пресують його людей Рубана, та за Гадю взялися.
 показать весь комментарий
 
Святі небесні... а її ще,мабуть,хтось і цілує...
 показать весь комментарий
 
Господи, спаси Украину от это долбо-бства! Придурки, остановитесь, пожалейте страну!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГончаренко о поездке Савченко в Страсбург: "Сессии ПАСЕ там точно нет". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх