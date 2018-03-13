 Гончаренко о поездке Савченко в Страсбург: "Сессии ПАСЕ там точно нет"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал журналистам народный депутат, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.

"Любой, кто интересуется хотя бы немножечко этой темой, знает, что сессии ПАСЕ проходят в январе, апреле, июне и в октябре. Это происходит уже в течение многих лет", - отметил Гончаренко.

В связи с этим он исключил пребывание народного депутата Надежды Савченко в Страсбурге с целью участия в сессии ПАСЕ.

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Вместе с тем, он допускает, что Савченко может находиться в Страсбурге с визитом по другим причинам.

"Другое дело, что в Страсбурге каждый день что-то происходит... но сессии ПАСЕ там точно нет", - отметил Гончаренко.

Накануне Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины направила народному депутату Украины Надежде Савченко вызов на допрос на 13 марта по делу о задержании Владимира Рубана.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.