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 Политика Украины
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 Гончаренко о поездке Савченко в Страсбург: "Сессии ПАСЕ там точно нет"

В данное время в Парламентской ассамблее Совета Европы нет сессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал журналистам народный депутат, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.

"Любой, кто интересуется хотя бы немножечко этой темой, знает, что сессии ПАСЕ проходят в январе, апреле, июне и в октябре. Это происходит уже в течение многих лет", - отметил Гончаренко.

В связи с этим он исключил пребывание народного депутата Надежды Савченко в Страсбурге с целью участия в сессии ПАСЕ.

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Вместе с тем, он допускает, что Савченко может находиться в Страсбурге с визитом по другим причинам.

"Другое дело, что в Страсбурге каждый день что-то происходит... но сессии ПАСЕ там точно нет", - отметил Гончаренко.

Накануне Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины направила народному депутату Украины Надежде Савченко вызов на допрос на 13 марта по делу о задержании Владимира Рубана. 

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3055337
 
 
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А зайти на сайт ПАСЕ, и посмотреть там самому, есть сессия или нет, никак?
Ума не хватает, или пальцы болят?
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просто гончаренко всегда брешет... ещё с времени своего пребывании в Партии Регионов...
брехуну верить никогда нельзя...
но ты, александер - можешь верить, пальцы береги...
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какой интересный город - каждый день там что-то происходит.
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На любом хуторе каждый день что-то происходит...
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розбігаюця борцуни хто уди накрили канторку
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А потом тебя наконец выведут голым на снег и пустят в расход?
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Так оно ж хорошо бороться за бабло пока за руку не поймали. А тут уже реальный шухер пошел.
Только виртуальные ананимные борбисты остались. Да и то только потому, что наивно полагают, что их не вычислят.
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Санитарка ".лядь Тамарка" все знает. Потому что вхож в крысятник на Банковой.
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Тревожно за Надюху. Может её уже по банкам расфасовали?..
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Да дело не в Надьке. Хрен с ней дурой. Но противно , если падло, на котором клейма нет где ставить куздит!
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Да Гадка с Мертветчуком нам вообще не интересны, не то шо этот Алёша...
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Что происходит с грантоедом, если он не отрабатывает полученные денежки?
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Гончаренко из тех самых,что за воссоединение с Рассеей,Але сбу,подсказываю.
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Мені здається, що Рубан разом з ФСБ Росії або повні ідіоти, якщо раз із зброєю поїхали на контрольно-пропускний пункт, знаючи, що там здійснюються перевірки вантажу, або маємо банальну фальсифікацію -підставу. Якщо повні ідіоти - туди їм дорога, якщо фальсифікація - то повертаємся до 1937 року, коли будуть шити справи кожному невгодному.
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кожна людина при здоровому глузді, розуміючи, де і скільки років працював рубан, ніколи не буде нести хрінь, що його там хтось підставив, а сам рубан не знав, що перевозить зброю, і вже не вперше, а не тумбочки для дитячого садка...нє мєлітє єрундой, панове!!!
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А де не здійснюється перевірка? Теж маю бажання пів тони зброї придбати...
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>то повертаємся до 1937 року, коли будуть шити справи
и это говорят вешатели порохоботов
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Для некоторых, на КПП не было проверок. Сюда относятся все депутаты ВР, а также очень многие с тех, кто по несколько раз в неделю пересекал КПП. Вот этот Рубан - один с таких. Он не думал, что станут проверять его авто, и по этому повез оружие.
Эту мразь, конечно же нужно садить на очень долго, как пример другим. Но верить в то, что эта пешка сама, без поддержки кого-либо решил провернуть такое, может только очень глупый человек.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГончаренко о поездке Савченко в Страсбург: "Сессии ПАСЕ там точно нет"
 
 
 
 
 
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