 Гончаренко о поездке Савченко в Страсбург: "Сессии ПАСЕ там точно нет"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал журналистам народный депутат, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.
"Любой, кто интересуется хотя бы немножечко этой темой, знает, что сессии ПАСЕ проходят в январе, апреле, июне и в октябре. Это происходит уже в течение многих лет", - отметил Гончаренко.
В связи с этим он исключил пребывание народного депутата Надежды Савченко в Страсбурге с целью участия в сессии ПАСЕ.
Вместе с тем, он допускает, что Савченко может находиться в Страсбурге с визитом по другим причинам.
"Другое дело, что в Страсбурге каждый день что-то происходит... но сессии ПАСЕ там точно нет", - отметил Гончаренко.
Накануне Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины направила народному депутату Украины Надежде Савченко вызов на допрос на 13 марта по делу о задержании Владимира Рубана.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Ума не хватает, или пальцы болят?
брехуну верить никогда нельзя...
но ты, александер - можешь верить, пальцы береги...
Только виртуальные ананимные борбисты остались. Да и то только потому, что наивно полагают, что их не вычислят.
и это говорят вешатели порохоботов
Эту мразь, конечно же нужно садить на очень долго, как пример другим. Но верить в то, что эта пешка сама, без поддержки кого-либо решил провернуть такое, может только очень глупый человек.