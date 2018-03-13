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 Политика Украины
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 Канада и Швеция выделили $2 млн на восстановление Донбасса, - МинВОТ

В рамках Целевого фонда многих партнеров (ЦФБП) выделены первые $ 2 миллиона на восстановление и развитие мира на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администроваться Всемирным Банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программе "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины". Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного совета ЦФБП, которое состоялось 13 марта", - сказано в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что средства грантов будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение Государственной целевой программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", и "Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и производства долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года".

"Мы искренне благодарны нашим международным партнерам за поддержку в вопросе помощи гражданам и местным общинам, которые подверглись негативных последствий вооруженной агрессии РФ в Крыму и на Востоке, по преодолению этих последствий и создания условий для обеспечения долгосрочного мира в Украине. Задачей Целевого фонда, в том числе, является создание новой качественной системы принятия стратегических решений и связи между этими решениями и имплементационными усилиями ", - отметил Вадим Черныш.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055336
 
 
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С мира по ниточке на поездки на Мальдивы,а армия,подождёт .
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