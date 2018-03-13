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 "Действия британских властей носят откровенно провокационный характер": МИД РФ направил Лондону протест в связи с "делом Скрипаля"

МИД России по итогам встречи с послом Великобритании Лори Бристоу выразил Лондону решительный протест в связи с обвинениями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщается на сайте МИДа России, передает Цензор.НЕТ.

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"13 марта в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Л.Бристоу. Первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титовым был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявлено, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер, Российская Федерация не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта с.г. Подчеркнуто, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы. Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию", - говорится в заявлении.

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"Любые угрозы принятия "санкционных" мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона", - отметили в МИД РФ.

Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055334
 
 
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Кокаинисты явно озабочены ,пора им на героин переходить ...
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Давайте, в качестве "ответных мер" жгите фунты "Действия британских властей носят откровенно провокационный характер": МИД РФ направил Лондону протест в связи с "делом Скрипаля" - Цензор.НЕТ 2349
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Кстати, фуйло таки не зря упомянул загнанную крысу. Истеричность машки и лаврухи в последнее время просто зашкаливает - это опасно для соседей. Хотя конечно русская крыса - это не китайский тигр, но покусать может.
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2 гр. речовини здатні убити 500 людей. Далі ця речовина засекречена, була винайдена в СССР та формула її зберігається в РФ. теоретично має бути неможливо добути цю речовину, а інакше де гарантії що завтра хтось не розпилить цю речовину посеред Лондону чи Парижу і не вб'є декілька сотень тисяч людей? Питання були задані саме РФ чи контролюють вони цю речовину і якщо так, то як так могло статися що вони так спокійно розпоряжаються зброєю фактично аналогічною до ядерної зброї на вулицях іноземних держав..
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Да это 146% алиби!"Действия британских властей носят откровенно провокационный характер": МИД РФ направил Лондону протест в связи с "делом Скрипаля" - Цензор.НЕТ 1562
И Литвиненко ваш, тоже не представлял интереса... И Боинг... "Действия британских властей носят откровенно провокационный характер": МИД РФ направил Лондону протест в связи с "делом Скрипаля" - Цензор.НЕТ 2735
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пяста мордве на днях приснится. Англосаксы вошли в кураж. Теперь мохнатым не поздоровится.
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????? Т.е полицейский, подданный Великобритании, на суверенной территории королевства чуть не сложил ласты, не считая остальных 20. Это называется провокация??? Мда... В МИДе России точно кокс нюхают. Вот почему лицо Захаровой мне кого -то напоминает.
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предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы - Источник: https://censor.net.ua/n3055334

зачем готовились? "Действия британских властей носят откровенно провокационный характер": МИД РФ направил Лондону протест в связи с "делом Скрипаля" - Цензор.НЕТ 3937
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Не Хуссейна нужно было вешать, а ху-ло недоношенное...
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Рашисты ведут себя как кусок дерьма... нашкодили - отвечайте, а не нойте
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Действия британских властей носят откровенно провокационный характер": МИД РФ направил Лондону протест в связи с "делом Скрипаля"
 
 
 
 
 
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