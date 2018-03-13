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 "Командира разведотделения ЛНР" задержали при пересечении линии разграничения на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники СБУ задержали на Луганщине боевика одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

"Правоохранители установили, что уроженец города Счастье Новоайдарского района Луганской области присоединился к так называемой народной милиции ЛНР в 2015 году как разведчик и "дослужился" до командира разведывательного отделения. По информации СБ Украины боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы СБУ.

...

Оперативники задержали мужчину при попытке пересечения линии разграничения. "Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по оперативным данным, должен был помочь террористу пройти через блокпосты", - отмечают в Службе безопасности.

Командира разведотделения ЛНР задержали при пересечении линии разграничения на Луганщине, - СБУ 01

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Командира разведотделения ЛНР задержали при пересечении линии разграничения на Луганщине, - СБУ 02

Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Второй задержанный будет передан представителям органа досудебного расследования для определения его процессуального статуса. Следственные действия продолжаются.

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Командира разведотделения ЛНР задержали при пересечении линии разграничения на Луганщине, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3055330
 
 
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Разведчик же. Разведал, тэк скать, расположение банкоматов и собеса.
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Менти на лінії фронту тотально корумповані та завербовані ворожими спецслужбами! Наявність працівника поліції в машині з керівником розвідки підрозділу терористів має привести до звільнення всього підрозділу в якому служив цей мент! Всі хто служив разом з цим ментом-зрадником мають йти через поліграф і йти під суд як завербовані агенти ворога! Якщо мент сідає в машину з терористом, то весь поліцейський підрозділ потрібно розформовувати а керівництво поліції віддавати під суд за співпрацю з терористами!
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такой молодой и за пенсией? везет же людям
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12 стульев. На пересечениии Тверской и Арбата лошадь сбила гражданина О.Бендера.
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Помилка сканування файлу на наявність вірусів на Google Диску.

Файл "MIL DOCUMENTS.zip (70M)" завеликий для пошуку вірусів. Завантажити його?
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Да ну какие архивы? Не качайте эту хрень.
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там архив с папкой и кучей документов. Насколько опасны сейчас *.docx *.xlsx файлы и что туда внутрь можно поместить я не знаю
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Відкрий у віртуальній машині і буде тобі щастя, а вірус, навіть якщо і є нічого не вдіє.
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ой а он точно разведчик... или окопы копал-блок посты охранял ?
потому что у них там все копачи-охраниики... а разведчика впервые взяли...
надо его по Украине повозить в клетке - показать
а второго, который Ивансусаниным подрабатывал - примировать и пусть дальше аленей в загон водит.... так по одному и... (курочка по зернышку клюет!)
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ТЕСТ НА ПИДОРАШКУ
Проверь себя, а не пидораха ли ты часом
1. Ты веришь в Бога и считаешь себя православным
2. Употребляешь алкоголь больше чем раз в месяц.
3. Травил в школе непохожих или тех кто слабее
4. Уважаешь шансон и блатную романтику.
5. Тебе больше 25 лет и живёшь в глубоком замкадье в хрущевке
6. Поддерживаешь смертную казнь и другие «проявления эмоций» типа сжигание домов террористов в Чечне
7. Считаешь что если бы не было США - всем (то есть в первую очередь тебе, а во вторую (и последнюю) - другим пидорахам) жилось бы лучше
8. Ты веришь в некую справедливость, ради которой государству можно нарушать законы и обязательства, которые ты на себя взял. Например Путин отжал у хохлов Крым (Абхазию, Осетию, Приднестровье), нарушив Будапештский меморандум ну и молодец, вернул исконно наше, и похуй что уровень жизни упал .
9. Считаешь что внешние вопросы государства важнее чем внутренние (например, "да изза их санкций мы стали жить хуже, но зато у нас самые крутые пушки и ракеты, наша страна встает с колен, мы еще покажем им кузькину мать)
10. Ты ярый гомофоб, от новости «про гей-парад в твоем городе» у тебя приступы неконтролируемой истерики
11. Напоказ презираешь всех, кто живет богаче и успешней тебя, в душе люто, бешено им завидуя (в частности см. п. 7). Вот кого ты действительно презираешь, так это тех, кто беднее тебя
12. Ты не видишь альтернативы действующей власти. Ты сторонник постулата «демократия в аду, на небесах царство». Ты считаешь, что при смене власти произойдет пиздец
13. Веришь что План Даллеса не миф, а реальность
Теперь посчитай, на сколько вопросов ты ответил положительно
О-2 Поздравляю. Нормальный человек со здравым мировозрением. Вам удалось сохранить ум и не превратить мозг в кисель живя среди пидорах Чтобы окончательно не пасть подумайте о эммиграции, такие как Вы нужны в лучших странах.
2-4 Тоже нормальный, но видать то что вырос среди злобных гопников не прошло бесследно. Есть все шансы стать нормальным человеком
4-6. Ватное быдло с шансом на перевоспитание 6 и более - канонiчный пидораха и биомусор. Тебя исправит только могила. Дальше своей клоаки лучше не высовывайся
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Ну, что, сепарюга - личных проблем больше нет? "Командира розвідвідділення ЛНР" затримали при перетині лінії розмежування на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3986 Наши хлопчики умеют для таких как эта сволота переводить проблемы из разряда личных, в разряд глобальных.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Командира разведотделения ЛНР" задержали при пересечении линии разграничения на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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