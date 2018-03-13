 "Командира разведотделения ЛНР" задержали при пересечении линии разграничения на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

"Правоохранители установили, что уроженец города Счастье Новоайдарского района Луганской области присоединился к так называемой народной милиции ЛНР в 2015 году как разведчик и "дослужился" до командира разведывательного отделения. По информации СБ Украины боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы СБУ.

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Оперативники задержали мужчину при попытке пересечения линии разграничения. "Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по оперативным данным, должен был помочь террористу пройти через блокпосты", - отмечают в Службе безопасности.

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Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Второй задержанный будет передан представителям органа досудебного расследования для определения его процессуального статуса. Следственные действия продолжаются.

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