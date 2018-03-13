 "Командира разведотделения ЛНР" задержали при пересечении линии разграничения на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

"Правоохранители установили, что уроженец города Счастье Новоайдарского района Луганской области присоединился к так называемой народной милиции ЛНР в 2015 году как разведчик и "дослужился" до командира разведывательного отделения. По информации СБ Украины боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы СБУ.
Оперативники задержали мужчину при попытке пересечения линии разграничения. "Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по оперативным данным, должен был помочь террористу пройти через блокпосты", - отмечают в Службе безопасности.
Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Второй задержанный будет передан представителям органа досудебного расследования для определения его процессуального статуса. Следственные действия продолжаются.
Архів тут.
Файл "MIL DOCUMENTS.zip (70M)" завеликий для пошуку вірусів. Завантажити його?
потому что у них там все копачи-охраниики... а разведчика впервые взяли...
надо его по Украине повозить в клетке - показать
а второго, который Ивансусаниным подрабатывал - примировать и пусть дальше аленей в загон водит.... так по одному и... (курочка по зернышку клюет!)
Проверь себя, а не пидораха ли ты часом
1. Ты веришь в Бога и считаешь себя православным
2. Употребляешь алкоголь больше чем раз в месяц.
3. Травил в школе непохожих или тех кто слабее
4. Уважаешь шансон и блатную романтику.
5. Тебе больше 25 лет и живёшь в глубоком замкадье в хрущевке
6. Поддерживаешь смертную казнь и другие «проявления эмоций» типа сжигание домов террористов в Чечне
7. Считаешь что если бы не было США - всем (то есть в первую очередь тебе, а во вторую (и последнюю) - другим пидорахам) жилось бы лучше
8. Ты веришь в некую справедливость, ради которой государству можно нарушать законы и обязательства, которые ты на себя взял. Например Путин отжал у хохлов Крым (Абхазию, Осетию, Приднестровье), нарушив Будапештский меморандум ну и молодец, вернул исконно наше, и похуй что уровень жизни упал .
9. Считаешь что внешние вопросы государства важнее чем внутренние (например, "да изза их санкций мы стали жить хуже, но зато у нас самые крутые пушки и ракеты, наша страна встает с колен, мы еще покажем им кузькину мать)
10. Ты ярый гомофоб, от новости «про гей-парад в твоем городе» у тебя приступы неконтролируемой истерики
11. Напоказ презираешь всех, кто живет богаче и успешней тебя, в душе люто, бешено им завидуя (в частности см. п. 7). Вот кого ты действительно презираешь, так это тех, кто беднее тебя
12. Ты не видишь альтернативы действующей власти. Ты сторонник постулата «демократия в аду, на небесах царство». Ты считаешь, что при смене власти произойдет пиздец
13. Веришь что План Даллеса не миф, а реальность
Теперь посчитай, на сколько вопросов ты ответил положительно
О-2 Поздравляю. Нормальный человек со здравым мировозрением. Вам удалось сохранить ум и не превратить мозг в кисель живя среди пидорах Чтобы окончательно не пасть подумайте о эммиграции, такие как Вы нужны в лучших странах.
2-4 Тоже нормальный, но видать то что вырос среди злобных гопников не прошло бесследно. Есть все шансы стать нормальным человеком
4-6. Ватное быдло с шансом на перевоспитание 6 и более - канонiчный пидораха и биомусор. Тебя исправит только могила. Дальше своей клоаки лучше не высовывайся