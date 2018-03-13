 Трамп проводит перестановки в администрации США для подготовки к переговорам с КНДР, - "Associated Press"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Ранее во вторник президент США снял с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел.

В случае утверждения на новой должности Дж.Хаспел станет первой женщиной во главе ЦРУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп уволил Тиллерсона. Его место занял глава ЦРУ Помпео

9 марта Д.Трамп объявил о готовности провести закрытую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. В Белом доме отмечают, что дата и место данной встречи пока не обговорены, на данный момент разрабатывается повестка готовящихся переговоров .