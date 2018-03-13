 Трамп проводит перестановки в администрации США для подготовки к переговорам с КНДР, - "Associated Press"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее во вторник президент США снял с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел.
В случае утверждения на новой должности Дж.Хаспел станет первой женщиной во главе ЦРУ.
9 марта Д.Трамп объявил о готовности провести закрытую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. В Белом доме отмечают, что дата и место данной встречи пока не обговорены, на данный момент разрабатывается повестка готовящихся переговоров .
Шо у тебя с головой?
https://www.youtube.com/watch?v=kjsXbshPk5Y
Проверь себя, а не пидораха ли ты часом
1. Ты веришь в Бога и считаешь себя православным
2. Употребляешь алкоголь больше чем раз в месяц.
3. Травил в школе непохожих или тех кто слабее
4. Уважаешь шансон и блатную романтику.
5. Тебе больше 25 лет и живёшь в глубоком замкадье в хрущевке
6. Поддерживаешь смертную казнь и другие «проявления эмоций» типа сжигание домов террористов в Чечне
7. Считаешь что если бы не было США - всем (то есть в первую очередь тебе, а во вторую (и последнюю) - другим пидорахам) жилось бы лучше
8. Ты веришь в некую справедливость, ради которой государству можно нарушать законы и обязательства, которые ты на себя взял. Например Путин отжал у хохлов Крым (Абхазию, Осетию, Приднестровье), нарушив Будапештский меморандум ну и молодец, вернул исконно наше, и похуй что уровень жизни упал .
9. Считаешь что внешние вопросы государства важнее чем внутренние (например, "да изза их санкций мы стали жить хуже, но зато у нас самые крутые пушки и ракеты, наша страна встает с колен, мы еще покажем им кузькину мать)
10. Ты ярый гомофоб, от новости «про гей-парад в твоем городе» у тебя приступы неконтролируемой истерики
11. Напоказ презираешь всех, кто живет богаче и успешней тебя, в душе люто, бешено им завидуя (в частности см. п. 7). Вот кого ты действительно презираешь, так это тех, кто беднее тебя
12. Ты не видишь альтернативы действующей власти. Ты сторонник постулата «демократия в аду, на небесах царство». Ты считаешь, что при смене власти произойдет пиздец
13. Веришь что План Даллеса не миф, а реальность
Теперь посчитай, на сколько вопросов ты ответил положительно
О-2 Поздравляю. Нормальный человек со здравым мировозрением. Вам удалось сохранить ум и не превратить мозг в кисель живя среди пидорах Чтобы окончательно не пасть подумайте о эммиграции, такие как Вы нужны в лучших странах.
2-4 Тоже нормальный, но видать то что вырос среди злобных гопников не прошло бесследно. Есть все шансы стать нормальным человеком
4-6. Ватное быдло с шансом на перевоспитание 6 и более - канонiчный пидораха и биомусор. Тебя исправит только могила. Дальше своей клоаки лучше не высовывайся
В США большие кадровые перемены. В отставку отправлен госсекретарь Рекс Тиллерсон и на его место назначен директор ЦРУ Майка Помпео, который недавно был у нас на Донбассе, в районе боевых действий. На официальном твиттер-аккаунте Дональда Трампа, каждый второй (а то и больше) американец, осуждает Трампа за эту перестановку. Больше того, почти каждый из оппозиционеров высказывает мысль о том, что связано это с жесткой позицией Тиллерсона, в отношении химической атаки Москвы на Великобританию.
Однако, тут следует заметить, что эта отставка стала давно ожидаемой и первые ее анонсы были замечены еще летом прошлого года. Причем, тогда внутренние противоречия, возникшие в администрации президента США были обусловлены несколько другими аспектами, а нападения РФ на Великобританию еще не было в помине. Тогда же. Летом прошлого года, было пояснение, что отставка Тиллерсона не будет мгновенной и ожидается в начале 2018 года. Зная это, труд на делать из отставки Рэкса некую сенсацию и уж тем более, привязывать ее к событиям в Солсбери.
В общем, обыгрывание темы связи Трампа с Путиным, в данном случае, представляется слишком эмоциональным и не вполне корректным. Ведь еще во время назначении Тиллерсона на должность госсекретаря, была предана гласности часть его послужного списка, где фигурировали плотные отношения с нефтегазовым бизнесом, в том числе и российским. Тогда высказывались предположения о том, что Рэкс будет гнуть линию умеренной лояльности к Москве. Кстати, то же самое было сказано и говорится сейчас о самом Трампе.
Нам трудно оценить рисунок подковерной борьбы и большой игры в Вашингтоне, но справедливости ради, следует заметить, что такого санкционного пресса, в отношении РФ, неожиданно жестких силовых выпадов в Сирии, а так-же резко расширившейся поддержки Украины в ее войне с РФ, при Обаме не было и близко.
Наверное, самим американцем проще оценивать происходящие у них события, но с точки зрения Украины, вряд ли можно говорить о том, что администрации Трампа относится к Москве лояльнее, чем это было в период президентства Обамы.
Если уже высказывать собственную версию довольно нервной кадровой ротации на верхнем уровне американской власти и привязывать ее к текущим событиям, то скорее это будет что-то, связанное с планом договоренности о денуклеаризации Северной Кореи.
Насколько можно понять, при посредничестве Пекина, достигнута предварительная договоренность Ким Вынь Хуня и Трампа, по вопросу демонтажа ядерной программы КНДР. Это говорит о том, что ко времени планируемой встречи, должны быть решены все вопросы, связанные с механизмом ядерного разоружения КНДР и наборе инструментов контроля за этим процессом. В противном случае, такая встреча просто не имеет смысла. Скорее всего, Ким Вынь Хунь дал принципиальное «добро» на выполнение всех требований по ЯО, взамен на собственной бессменное фараонство. Однако все это было сделано без консультаций со своими союзниками, что создало неприятную и тревожную ситуацию на Дальнем Востоке.
Согласно изданию Асахи Симбун, 9 марта 2018 года, состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Синэо Абэ, в ходе которого Трамп проинформировал коллегу о том, что силовая операция по денуклеаризации КНДР откладывается, поскольку достигнуты договоренности о не военном способе решения вопроса.
Такой разворот поверг Токио в замешательство и поставил много новых вопросов партнерства в области обороны. То есть, Трамп поставил своего ключевого партнера, в регионе, перед фактом и сменил тактику даже без предварительных консультаций.
Понятно, что такой поворот событий вызвал резкое напряжение отношений по линии МИД обеих стран. Это обусловлено тем, что ядерная проблема КНДР уже стала частью внутренней политики Японии, под которую уже запущены определенные программы. Кроме того, Япония имеет к КНДР больше претензий, нежели США, поскольку ее беспокоят не только ядерные заряды и МБР, о которых ведет речь Вашингтон, но и другие ракеты, способные достичь территории Японии. В общем, до этого звонка, между Токио и Вашингтоном было полное и комплексное согласие и теперь оно поставлено под вопрос. Трамп пригласил Абэ посетить США в начале апреля и обговорить весь комплекс вопросов, учитывая изменение способов решения проблемы.
Но как бы там ни было, теперь возник вопрос доверия, между двумя странами. Что-то подсказывает, что такой вот резкий финт, был осуществлен силами администрации президента, при посредничестве Си Цзиньпина, но в обход Госдепартамента, который тоже был поставлен перед фактом и не смог удовлетворительно пояснить японским коллегам, сути произошедшего.
В общем, именно на фоне этого события, отставка Тиллерсона выглядит более логичной, но какую-то ясность в этот вопрос, безусловно, внесет реакция США на химическую атаку РФ в британском Солсбери.
антиколорадос