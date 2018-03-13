 Семенченко за 15 минут до начала следственных действий выходил из палаточного городка под Радой с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием, - Аваков

"У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда (из палаточного городка. - Ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий. - Ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", - рассказал А.Аваков во вторник в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним. Он отметил, что на проведение следственных действий были соответствующие решения судов, но после обнаружения оружия было приято решение об изъятии всех вещественных доказательств и задержании участников.
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"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", - сказал А.Аваков.
Министр отметил, что из задержанных 112 человек были отпущены все, кроме двоих, которые были уведомлены о подозрении в совершении преступления.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ
Отметим, что ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщал, что в ходе обыска в палаточном городке изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва, дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.
Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили. О противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.
Вдруг откуда не возьмись, появилось спецподразделение - пришли и его задержали.
Безобразие, правда?
от антикоррупционного суда, видимо атака проведённая руснёй в Англии
натолкнула рошеновскую кодлу на мысль о уходе из сферы влияния кремлядей
и теперь операция забуксовала и её поручили слить алкопрокурору,
известному дегенерату, встреча с блохерами наверное имела те же причины
У нас ВЖЕ є інформація, що вбивця непростий. Це - 17 (18) - річний Валентин Зємцов, учень 11-А класу школи №3 ! Його мати Зємцова Л.В. працювала головою Павлоградського суду, а батько в минулому у прокуратурі, наразі успішний підприємець (перевіряється).
Скарги на нього поступали неодноразово. Він тривалий час тероризував учнів школи, однокласників. Куди дивилася директор школи, та служба поліції у справах неповнолітніх? Чи є у школі чи у Павлоградському МІСЬКВО психолог? Взагалі, хтось відстежував емоційний стан хлопця? На своїх сторінках у соцмережах він хизується сатанинськими поглядами, та пише про наміри когось убити!!! За словами однокласників, Зємцов зарізав подружжя через... собачку!
в трепловизоре не видел ?
- Куме, а що там було з пачпОртом?
- Бачите, куме, у нашого міхуйла є дивний рефлєкс - щось нервово жувати під час шухєра. В 2008-му від зжував краватку, а позавчора краватки не було - то погриз пачпОрта.
Мона и кешем, но на три гривны меньше чем вчера - у ПОПандопула нет золотого запасу )))
- Ну, я думаю кілограмів із вісімдесят... Однаково проривають наш кордон, однаково пи@дять на камери і чоломкаються с Люлєчкою. Але молодший - краще вгодований.
Фишер с Люцыпером и АА - в очередь, сукины дети😂!!!
сбу предотвратила обстрел центра Киева из стотыщ пицот минометов.
Семенченко выносил баулы с оружием..Сказочки дедушки Авакяна))
А они не думают, что сёма мог свои портки спасать? Там были баулы с труселями, носками и спальником.
Его слово против слова сказочника Авакяна??
Нам уже про мильйоны денег из москвы для Саакашвили рассказывали. А потом выкрали его и тупо вывезли. Так поступают с преступником, когда он виновен? Или в тюрьму садят?