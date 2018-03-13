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 Политика Украины
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 Семенченко за 15 минут до начала следственных действий выходил из палаточного городка под Радой с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допускает, что в сумках, которые, по его данным, выносил народный депутат Семен Семенченко (фракция "Самопомич") перед следственными действиями в палаточном городке у Верховной Рады 3 марта, могло быть оружие.

"У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда (из палаточного городка. - Ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий. - Ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", - рассказал А.Аваков во вторник в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним. Он отметил, что на проведение следственных действий были соответствующие решения судов, но после обнаружения оружия было приято решение об изъятии всех вещественных доказательств и задержании участников.

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"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", - сказал А.Аваков.

Министр отметил, что из задержанных 112 человек были отпущены все, кроме двоих, которые были уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Отметим, что ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщал, что в ходе обыска в палаточном городке изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва, дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.

Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР.  Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человекПрокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустилиО противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.

Источник: https://censor.net.ua/n3055326
 
 
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Один безработный человек без паспорта (нелегально перешедший границу), сидел и обедал с друзьями в дорогом ресторане (непонятно на какие шиши), планировал очередные акции по импичменту Президенту (в который уже раз). Все тихо, мирно...
Вдруг откуда не возьмись, появилось спецподразделение - пришли и его задержали.

Безобразие, правда? Семенченко за 15 минут до начала следственных действий выходил из палаточного городка под Радой с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием, - Аваков - Цензор.НЕТ 9318
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короче барыга порошенко и его кодляк минами и сумками отбивается
от антикоррупционного суда, видимо атака проведённая руснёй в Англии
натолкнула рошеновскую кодлу на мысль о уходе из сферы влияния кремлядей
и теперь операция забуксовала и её поручили слить алкопрокурору,
известному дегенерату, встреча с блохерами наверное имела те же причины
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После заполнения чиновниками деклираций, многие из них были ограблены, как мы думаем тобой.
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Только шо стало известно! Сэмэн выносил остатки "Новичка", которые случайно остались после того,как Михо отравил Скрипаля и предназначались для отравления Спасителя Украины!
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У полиции хватает духу бить стариков,на больше они ссыкуны.
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Еду в электричке читаю эту новость,проходит бабка с двумя черными сумками пахнет пирожками,но что-то я очкую.
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Юлия Владимировна Тимошенко, через принадлежащую ей сеть ломбардов "Дешева готівка", спасает народ Украины от голодной смерти.
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В 100-120 метрах от моего окна, в 2010-2012, открылись сразу 3(три ломбарда), на расстоянии метров 30, как максимум, друг от друга. Место- особо популярное, в Мариуполе... В 2015-м, в начале, открылся ещё один. На основании чего я сделал вывод, что Мариуполь не сдадут. И я- Не Шучу! Так вот, сейчас, в последние 3(три) сраных месяца, на этом пятачке, открылись ещё два ломбарда!!! Все, кто шо-то болтает, о наступлении дыровцев, на Мариуполь, могут застрелиться. Прямо сейчас. И метод определения- не мой. Ротшильд научил.
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думы свои при себе оставь, пока министром назначен, пингвин мыслящий...
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Ну конешно с оружием ,атомную бомбу и три алебарды выносил !!!! ЭТО АГОНИЯ ,АГОНИЯ БАРЫГ !!!
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Жахлива трагедія сталася у Павлограді в ніч з 10 на 11 березня! Зловмисник напав з ножем на сім'ю, чоловіка з 4-х річною дитиною зарізав на смерть, а вагітній жінці вдалося вижити, вона зараз в лікарні! Минуло 2 доби, чому ми про це ще не чули від поліції? Чому знову резонанс замовчується? Я отримав коментар від поліції лише після своєї публікації!
У нас ВЖЕ є інформація, що вбивця непростий. Це - 17 (18) - річний Валентин Зємцов, учень 11-А класу школи №3 ! Його мати Зємцова Л.В. працювала головою Павлоградського суду, а батько в минулому у прокуратурі, наразі успішний підприємець (перевіряється).
Скарги на нього поступали неодноразово. Він тривалий час тероризував учнів школи, однокласників. Куди дивилася директор школи, та служба поліції у справах неповнолітніх? Чи є у школі чи у Павлоградському МІСЬКВО психолог? Взагалі, хтось відстежував емоційний стан хлопця? На своїх сторінках у соцмережах він хизується сатанинськими поглядами, та пише про наміри когось убити!!! За словами однокласників, Зємцов зарізав подружжя через... собачку!
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А где сам Семенченко-Гришин? На свободе или под арестом?
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Бендер взял кирпич и вывел на стене отеля "Леополис" крупными буквами: "Здесь лежал Михаэль Николозович Сааковский, человек без паспорта."
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Удод, ты же от рака умирал и признавался что в Минстеце работаешь. Почему ты снова тут и за Вальцмана топишь?
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Выходил бы с рюкзаками-никто б и не заметил
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Насіннячко полетіло до сааки , отчітатццо за провал 😜
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скоро Брехло о связи мин и Саакашвили заявит ?
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Точно, а порохоботы сразу принимают любое "я думаю, что" за истину в последней инстанции, если это "я думаю" совпадает с методичками, верно, ботяра дешевая?
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рюкзакян организатора убийства Героя Ичкерии Александра Музычко
в трепловизоре не видел ?
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Пане Бутусов, Цензор дай почитати коменти сабакову, що про нього думає народ..Може в нього якась совість прокинеться..Сам піде в відставку..Набрид він і його реХформи
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откуда совесть у барыжной власти? они зарабатывают на смертях патриотах, да и к власти так пришли..
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Підслухано за тином.
- Куме, а що там було з пачпОртом?
- Бачите, куме, у нашого міхуйла є дивний рефлєкс - щось нервово жувати під час шухєра. В 2008-му від зжував краватку, а позавчора краватки не було - то погриз пачпОрта.
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Фсе, все, чертяка а теперь к Минстецю за ацсосом.
Мона и кешем, но на три гривны меньше чем вчера - у ПОПандопула нет золотого запасу )))
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- Куме, а яка різниця між хуйлом та міхуйлом?
- Ну, я думаю кілограмів із вісімдесят... Однаково проривають наш кордон, однаково пи@дять на камери і чоломкаються с Люлєчкою. Але молодший - краще вгодований.
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Так подай в суд на него подкрепив своимы мыслями Семенченко за 15 хвилин до початку слідчих дій виходив із наметового містечка під Радою з двома важкими сумками, як ми думаємо, зі зброєю, - Аваков - Цензор.НЕТ 5474
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Біжи семенчику , біжи , бо на тебе чекає великий шухер 😀
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О,"сегодня праздник у девчат - сегодня будут танцы"
Фишер с Люцыпером и АА - в очередь, сукины дети😂!!!
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Мусора почитайте коменти від людей про вашого міністра, кому ви служите, з кім працюєте)))
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в сбу и мвд собрали лучших сказочников страны!!!)
сбу предотвратила обстрел центра Киева из стотыщ пицот минометов.
Семенченко выносил баулы с оружием..Сказочки дедушки Авакяна))
А они не думают, что сёма мог свои портки спасать? Там были баулы с труселями, носками и спальником.
Его слово против слова сказочника Авакяна??

Нам уже про мильйоны денег из москвы для Саакашвили рассказывали. А потом выкрали его и тупо вывезли. Так поступают с преступником, когда он виновен? Или в тюрьму садят?
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У одних глаз,как вотерпас, а у других как рентген.
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а как там дела с расследованием покушения на Геращенко? Холестерин уже арестован? Семенченко за 15 хвилин до початку слідчих дій виходив із наметового містечка під Радою з двома важкими сумками, як ми думаємо, зі зброєю, - Аваков - Цензор.НЕТ 8421
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСеменченко за 15 минут до начала следственных действий выходил из палаточного городка под Радой с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием, - Аваков
 
 
 
 
 
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