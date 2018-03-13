 Семенченко за 15 минут до начала следственных действий выходил из палаточного городка под Радой с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием, - Аваков

"У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда (из палаточного городка. - Ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий. - Ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", - рассказал А.Аваков во вторник в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним. Он отметил, что на проведение следственных действий были соответствующие решения судов, но после обнаружения оружия было приято решение об изъятии всех вещественных доказательств и задержании участников.

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"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", - сказал А.Аваков.

Министр отметил, что из задержанных 112 человек были отпущены все, кроме двоих, которые были уведомлены о подозрении в совершении преступления.

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Отметим, что ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщал, что в ходе обыска в палаточном городке изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва, дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.

Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили. О противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.