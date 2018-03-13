 Южанина: Если подходы к уплате налогов у бизнеса меняются, то кого же тогда ловит налоговая милиция?

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
На вопрос о том, когда будет ликвидирована налоговая милиция, она ответила: "С момента создания нового правоохранительного органа (НБФБ. - Ред.). Создание - это с юридической точки зрения, с момента принятия закона. А с фактической точки зрения должен быть назначен руководитель и начаться работа".
По ее словам, на это нужно как минимум полгода.
"Хочу подчеркнуть, что если мы создадим бюро, внедрив изменения, о которых сейчас с вами говорим, то есть заберем у ГФС силовой блок, это позволит реформировать и саму службу. Они смогут перейти исключительно к сервисным функциям, а не открывать производство только потому, что нужно взыскать с плательщика деньги в бюджет. Тем более, что мировоззрение плательщика в последнее время меняется. Случаев умышленного уклонения реального бизнеса от уплаты налогов не так уж и много. В то же время преступные группы еще существуют. Хочу в ближайшее время пообщаться с руководством налоговой милиции, чтобы понять, чем именно они сейчас в основном занимаются. Если подходы к уплате налогов у бизнеса на самом деле меняются, то кого же они тогда ловят?", - задается вопросом Южанина.
Полный текст интервью с главой Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной читайте ЗДЕСЬ.
правительство этой банды. Так чему удивляетесь! На что надеялись? Зато в один тур, как
говорил Югик. Тут и тени от прошлой регионовской власти всплывают периодически как говно из проруби, надеясь на короткую память у большинства людей.
которые думают не о том, чтобы у них была страна, где было хорошо и удобно
жить, а о том, чтобы их страну приняли туда, где, по их мнению, уже хорошо, не
будут иметь своей страны. Халявщиков и паразитов не любят нигде.
наконец, нам уяснить, что всякая "реформа" такой власти, во главе
которой стоит президент с капиталами в оффшорах и заводиками во вражеской,
воюющей с Украиной, стране, не может ни быть, не чем иным,
как только циничным обманом.
Преобразования на пользу большинства граждан,
могут и должны проводить те, кто пользуется доверием общества. Без этого - все блеф!