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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоговая милиция (1170) Налоговый кодекс (1258) Южанина (57)

 Южанина: Если подходы к уплате налогов у бизнеса меняются, то кого же тогда ловит налоговая милиция?

Налоговая милиция будет ликвидирована фактически с полноценным началом работы Национального бюро финансовой безопасности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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На вопрос о том, когда будет ликвидирована налоговая милиция, она ответила: "С момента создания нового правоохранительного органа (НБФБ. - Ред.). Создание - это с юридической точки зрения, с момента принятия закона. А с фактической точки зрения должен быть назначен руководитель и начаться работа".

По ее словам, на это нужно как минимум полгода.

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"Хочу подчеркнуть, что если мы создадим бюро, внедрив изменения, о которых сейчас с вами говорим, то есть заберем у ГФС силовой блок, это позволит реформировать и саму службу. Они смогут перейти исключительно к сервисным функциям, а не открывать производство только потому, что нужно взыскать с плательщика деньги в бюджет. Тем более, что мировоззрение плательщика в последнее время меняется. Случаев умышленного уклонения реального бизнеса от уплаты налогов не так уж и много. В то же время преступные группы еще существуют. Хочу в ближайшее время пообщаться с руководством налоговой милиции, чтобы понять, чем именно они сейчас в основном занимаются. Если подходы к уплате налогов у бизнеса на самом деле меняются, то кого же они тогда ловят?", - задается вопросом Южанина.

Полный текст интервью с главой Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3055324
 
 
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Страна расплачивается за то, что прогнав позор Украины - уголовника президента, ее граждане выбрали не ту, которая последовательно боролась с этой уголовщиной и была заключена Януковичем в тюрьму, а того, который подыгрывал своре и не побрезговал войти в
правительство этой банды. Так чему удивляетесь! На что надеялись? Зато в один тур, как
говорил Югик. Тут и тени от прошлой регионовской власти всплывают периодически как говно из проруби, надеясь на короткую память у большинства людей.
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Податкова міліція це корупція, організована злочинність, бандитизм, мафія та правовий нігілізм! Більше податкової міліції, та її аналогів в Україні не буде!
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ты что глюпая? Южанина: Если подходы к уплате налогов у бизнеса меняются, то кого же тогда ловит налоговая милиция? - Цензор.НЕТ 3250... вас всех с кондитером по офшорам Южанина: Если подходы к уплате налогов у бизнеса меняются, то кого же тогда ловит налоговая милиция? - Цензор.НЕТ 9756
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Ага, создадим то, шо будет охранять наше воровство???
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Жители страны,
которые думают не о том, чтобы у них была страна, где было хорошо и удобно
жить, а о том, чтобы их страну приняли туда, где, по их мнению, уже хорошо, не
будут иметь своей страны. Халявщиков и паразитов не любят нигде.
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А бизнесмен Порошенко платит налоги или как? И если платит, то в какой стране?
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Зашли деньги на счет - пришла милиция. вот и весь критерий
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Надо,
наконец, нам уяснить, что всякая "реформа" такой власти, во главе
которой стоит президент с капиталами в оффшорах и заводиками во вражеской,
воюющей с Украиной, стране, не может ни быть, не чем иным,
как только циничным обманом.

Преобразования на пользу большинства граждан,
могут и должны проводить те, кто пользуется доверием общества. Без этого - все блеф!
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Офшоры разрешены, так кого же тогда ловит налоговая?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮжанина: Если подходы к уплате налогов у бизнеса меняются, то кого же тогда ловит налоговая милиция?
 
 
 
 
 
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