 Принятые в 2017 году изменения в УПК противоречат международному праву, национальному законодательству и не должны вступить в силу, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбюро.

Парламент, по информации НАБУ, должен рассмотреть проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию уголовного судопроизводства" №7547 от 05.02.2018, которым предлагается частично изъять принятые в октябре прошлого года изменения в УПК.

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"В частности, законопроект предусматривает отмену поправок к статьям 132, 184, 219, 234, 242-244, 303 УПК Украины, которые в случае вступления в силу, могли бы парализовать работу всей правоохранительной системы государства. Так, предлагается вернуть действующую редакцию, согласно которой следователь может обращаться с ходатайствами об избрании меры пресечения, арест имущества или отстранения подозреваемого от должности в суд по месту нахождения органа досудебного расследования. Также проект закона №7547 отменяет внесенные изменения в порядок назначения и проведения экспертизы (статьи 242-244 УПК Украины). Кроме того, парламентарии предлагают оставить действующую редакцию ст 303, 305, 307, 309 УПК Украины (относительно полномочий судьи отменять сообщение о подозрении и статус подозреваемого в уголовном производстве)", - говорится в сообщении.

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НАБУ обращает внимание, что остается угроза работе системы правоохранительных органов в части ограничения сроков досудебного расследования тяжких преступлений до шести месяцев с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (с возможностью продолжения расследования по решению суда). "Раскрытия и расследования сложных коррупционных схем в такие сжатые сроки невозможно. Например, при расследовании схем, связанных с выводом средств за границу, детективы НАБУ проявляют цепочку, состоящий в среднем из 7-10 звеньев, через которые украденные у украинцев деньги перечисляются конечным бенефициарам. Для получения доказательств по делу детективы должны проанализировать банковские операции предприятия каждого звена. То есть при таких обстоятельствах только на раскрытие банковской тайны согласно ст. 164 УПК понадобится минимум 7-10 месяцев, не говоря о дальнейшем проведении экспертных исследований и других следственных и процессуальных действий", - разъясняют в Нацбюро.

Также указывается, что законодательная новелла о продлении в порядке сроков досудебного расследования по делам, где нет подозреваемых или обвиняемых, фактически не имеет аналогов в уголовном процессе цивилизованных стран мира. Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, контроль за соблюдением разумных сроков досудебного расследования осуществляет прокурор. Поэтому возложение на следственных судей несвойственных им функций по продлению сроков досудебного расследования противоречит духу, букве и логике также и уголовного процессуального законодательства Украины.

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"Указанные новеллы противоречат не только международному праву, но и национальному законодательству и приведут к нарушениям законных прав заявителей, потерпевших, гражданских истцов, интересов государства, а также задач уголовного судопроизводства - неотвратимости наказания, поскольку не предусматривают возможности возобновления предварительного расследования в случае установления лица, совершившего преступление, и ряда других обстоятельств, которые могли повлиять на результаты предварительного расследования и тому подобное", - отмечается в сообщении.

НАБУ призывает парламентариев не допустить блокирования работы правоохранительных органов Украины и отменить принятые в октябре 2017 года радикальные изменения в Уголовный процессуальный кодекс (в том числе и о продлении сроков предварительного расследования судом).

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Напомним, указанные выше изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и т.п., внесенные Законом Украины №6232 от 03.10.2017 вступят в силу 15 марта 2018 года, если не будут отменены. Против них высказываются и в судах. В частности, в Шевченковском райсуде указывали, что вступление поправок в силу приведет к перегруженности судов.