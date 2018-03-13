 Принятые в 2017 году изменения в УПК противоречат международному праву, национальному законодательству и не должны вступить в силу, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбюро.
Парламент, по информации НАБУ, должен рассмотреть проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию уголовного судопроизводства" №7547 от 05.02.2018, которым предлагается частично изъять принятые в октябре прошлого года изменения в УПК.
"В частности, законопроект предусматривает отмену поправок к статьям 132, 184, 219, 234, 242-244, 303 УПК Украины, которые в случае вступления в силу, могли бы парализовать работу всей правоохранительной системы государства. Так, предлагается вернуть действующую редакцию, согласно которой следователь может обращаться с ходатайствами об избрании меры пресечения, арест имущества или отстранения подозреваемого от должности в суд по месту нахождения органа досудебного расследования. Также проект закона №7547 отменяет внесенные изменения в порядок назначения и проведения экспертизы (статьи 242-244 УПК Украины). Кроме того, парламентарии предлагают оставить действующую редакцию ст 303, 305, 307, 309 УПК Украины (относительно полномочий судьи отменять сообщение о подозрении и статус подозреваемого в уголовном производстве)", - говорится в сообщении.
НАБУ обращает внимание, что остается угроза работе системы правоохранительных органов в части ограничения сроков досудебного расследования тяжких преступлений до шести месяцев с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (с возможностью продолжения расследования по решению суда). "Раскрытия и расследования сложных коррупционных схем в такие сжатые сроки невозможно. Например, при расследовании схем, связанных с выводом средств за границу, детективы НАБУ проявляют цепочку, состоящий в среднем из 7-10 звеньев, через которые украденные у украинцев деньги перечисляются конечным бенефициарам. Для получения доказательств по делу детективы должны проанализировать банковские операции предприятия каждого звена. То есть при таких обстоятельствах только на раскрытие банковской тайны согласно ст. 164 УПК понадобится минимум 7-10 месяцев, не говоря о дальнейшем проведении экспертных исследований и других следственных и процессуальных действий", - разъясняют в Нацбюро.
Также указывается, что законодательная новелла о продлении в порядке сроков досудебного расследования по делам, где нет подозреваемых или обвиняемых, фактически не имеет аналогов в уголовном процессе цивилизованных стран мира. Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, контроль за соблюдением разумных сроков досудебного расследования осуществляет прокурор. Поэтому возложение на следственных судей несвойственных им функций по продлению сроков досудебного расследования противоречит духу, букве и логике также и уголовного процессуального законодательства Украины.
"Указанные новеллы противоречат не только международному праву, но и национальному законодательству и приведут к нарушениям законных прав заявителей, потерпевших, гражданских истцов, интересов государства, а также задач уголовного судопроизводства - неотвратимости наказания, поскольку не предусматривают возможности возобновления предварительного расследования в случае установления лица, совершившего преступление, и ряда других обстоятельств, которые могли повлиять на результаты предварительного расследования и тому подобное", - отмечается в сообщении.
НАБУ призывает парламентариев не допустить блокирования работы правоохранительных органов Украины и отменить принятые в октябре 2017 года радикальные изменения в Уголовный процессуальный кодекс (в том числе и о продлении сроков предварительного расследования судом).
Напомним, указанные выше изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и т.п., внесенные Законом Украины №6232 от 03.10.2017 вступят в силу 15 марта 2018 года, если не будут отменены. Против них высказываются и в судах. В частности, в Шевченковском райсуде указывали, что вступление поправок в силу приведет к перегруженности судов.
Чи ні?
соснули в который раз путиноиды.
если бы сами в этом не плавали брасом - хрен бы поверили что такое бывает
Суд нужен, независимый, неужели не ясно?
50+ дней мотался по командировкам по красивым городам и странам, хренак - сам вернулся.
Внизапно.
НАБУ предъявило підозру прям в Борисполе.
Запомним дату - 14.02.2018.
Далее - клиника Борис, 7-8 адвокатов, перенос заседаний, серцевий напад, капельница с витаминками на картинку, осторожные вкиды в прессу нашу размалиновую о "не всетакоднозначно", далее - залог, домашний арест, браслет, дорогие адвокаты часами и днями препарируют мелкие и средние нарушения - в предъявлении обвинения, посещении в клинике Борис в неприемные часы, не той ручкой подписал протокол, адвокаты адвокатируют, обвинение плямкает-хуямкает…
Проходит полгода…
САП закрывает дело НАБУ "в связи с невозможностью доказать".
Геннадий выздоравливает и:
- съе*ывается честным человеком,
- переизбирается повторно.
НАБУ картинно заламывает руки и ротом Сытника доносит заветное - это все потому, что у нас суда нет своего, набуистического.
Включаются шабуни-лещенки и прочие долевики аттракциона - интервью, ток-шоу и прочая лабуда по всем ТВ-помойкам, звучит сакральное "во всем виноват Тот, у кого "нет политической воли" взять и посадить".
Отзывчивый автомайдан едет к ПП поорать, подудеть, наклеить плакатики, с ними Рух ЧЕСНО-ПРЕЧЕСНО в костюмах редких животных, все фоткаются и селфятся… ***
Раньше считал НАБУ успехом власти. Сейчас считаю это провалом власти (так же как и минстець с саакой).
Общество поддалось фантазиям, что "независимый конкурс" и "независимое бюро" - это кнопка "сделать красиво". Вот взять честных, и пусть они наберут честных. И красота. Порошенко и депутаты пошли на поводу у толпы и подпустили к процессу аферистов, назвавшихся "молодой порослью" и "гражданскими активистами". Ну, вот и получили - ту же коррупционную систему, только бесконтрольную для государства Украина.
В результате хорошая идея выродилась в спасение денег януковича, в перлы типа "розтрата шляхом перерахування до бюджету". В провокацию взяток. В отбеливание приближенных ("улюблена людина"). В предложения подпоить и подбросить наркотики коррупционерке, чтобы развязать ей язык (фейспалм). А кроме того, и просто в наглую закрытые дела на Довгого и Злочевского. От пафосного спецназа НАБУ, которым за бюджетные деньги покупали спортивные костюмы по цене 2 рюкзака овакова и футболки по 1,5, коррупционеры просто сбегают в окна.
И теперь никто не может придти туда и спросить: а законные ли вещи творятся у вас внутри? Любого, кто только пытается, сытники, лещенки, гриценки, шабунины и прочая, тут же объявляют коррупционерами и пособниками системы и бегут в посольства. А на аудитора тянут свою еще одну "честную" - Марту Борщ. Которая, бац, и оказалась адвокатом Кадырова-Онищенко.
Теперь нужно начинать сначала. Создавать действенные инструменты контроля, люстрировать НАБУ от набранных туда незаконным способом в обход конкурса мусоров и прочих "агентов". Типа Шевченко - подпевалы костика гришина, бравшего вместе с российской падалью ДонОГА и госказначейство. 2 года и миллиарды из бюджета - на фонарь. Все это новые годы и новые миллиарды
Кстати, отдельно про конкурс.
Глава НАБУ вываливает журналистам прослушку жены военного прокурора, какие-то бабьи разговоры, грязное белье. Сливает это просто чтобы зарисоваться. Даже молчим, что это сведения составляющие тайну следствия.
Так кому теперь предъявлять претензии за то, что главой НАБУ назначили аморального персонажа? Кто за этот конкурс несет ответственность?
Считал и считаю: практика конкурсов порочная и дебильная в своей сути. Назначать должен или Президент, или депутаты. Они несут политическую ответственность и за успех, и за провал. Вот пусть и несут. А члены комиссии ничего не несут. Их даже не помнит никто.