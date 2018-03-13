 Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля", - посол Британии в РФ

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"У меня только что была короткая встреча с замминистра Титовым, мы обсудили инцидент в Солсбери. Я повторил заявление премьер-министра Мэй в палате общин. Я подтвердил позицию премьер-министра о том, что мы ждём к концу дня объяснений от России касательно того, каким образом случилось так, что это вещество было применено в Солсбери", - сказал посол журналистам.
"Премьер-министр примет решение и объявит о нем в течение завтрашнего дня", - добавил он.
Как сообщалось ранее, посол Великобритании Лори Бристоу сегодня был вызван в МИД России. Накануне глава британского МИДа Борис Джонсон вызвал российского посла Александра Яковенко в связи с делом об отравлении в Солсбери.
Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
То полоний оружейный, который фонил по всему пути следования ваших шпиёнов, таперь секретное боевое ОВ , разработчик которого смылся от вас и живет в Америге...
На что вы рассчитывали, слабоумные?!...
В тамбов ща все ломануться...
Мне кажется эффект будет обратным:
ща все ублюдки, типа абрамовича, выстроятся в очередь к кассе английской разведке МИ-6, в желании заплатить любую цену за защиту от Хла...
Хуйло хуйлом и власть конечно у него единолично в руках, но крысы в окружении крысиного короля засуетятся, потярять бабки и бизнес связи в связи с ограничениями по отмыванию бабла и доступа к лондонской бирже ценных бумаг...
А на рассии все ж внезапно как понос у младенца - есть хуйло, а тут проснулись и нет хуйла уже. Заперт на даче своими же продажными и корумпированными генералами, как только поймут, что им трындец, так и сожрут сами своего "пахана".
подождем развития событий...
9 ч ·
Англия делает серьёзные заявления с далеко идущими последствиями. Но единственно верным шагом должно стать исключение России из Совета безопасности ООН. Террористам не место в международных организациях.
-Вам с полонием или "новичёк"?
-Не не не, мы такие сорта не пьём.
Так вот , когда их разоблачили и отсидев небольшие срока их обменяли на дисседентов -- людей совершенно невиновных и не шпионов , не предателей .
Так вот они прекрасно дожили до глубокой старости . Ездили себе по миру . Ни у одной бляди в Mi-Five или CIA в голову не пришло мстить им и их убивать . Хотя в разведке эти предатели не были рядовыми . Филби был начальником отдела . А это не Литвиненко "с земли" , который в общем-то в ФСБ занимался бытовухой .
Омерзительны все эти убийства как месть ещё и тем , что мстят мелким сошкам ...
А Калугин , А.Шевченко,В. Суворов - слава богу им не по зубам .
Живыми и здоровыми по большому счёту остаются те перебезчика , которые лучше покойников осознают , что имеют дело не с неким орденом рыцарей , но с мерзкой шайкой шакалов , для которые мелкая ничтожная месть смысл их жалкого существования .
По сути это не люди , а гомункулы .
Вспоминается , как эта гнусная мразь мстила Шевченко через его жену и детей . Как сына гройсмейстера Корчного отчислили с института (где он учился на одни пятёрки) и загребли в армии , где пытались его довести до самоубийства . И это были не сталинские времена , где детей "врагов народа" сажали в "специнтернаты" похожие на колонии для малолеток .
Думаю в ЦРУ с улыбкой вспоминают эту даму , расказывая анекдоты про то , какие извращённки бывают в Риссии проститутки . Готовые за информацию о перемещении сенатора X в пункт Y так самоотверженно расставлять ноги и симулировать оргазм .
Информация та на поверку оказалась говно , а вот воспоминания о трудяге на спине остались . Формы то у неё правильные и аппетитные ...
Что поделаешь -- другой мир , другой уровень ценностей и восприятия реалий . Дикари , сэррр !