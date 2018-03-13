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Все про:Великобритания (1681) отравление (884) посол (1175) Россия (68374) Скрипаль (24)

 Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля", - посол Британии в РФ

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что подтвердил российскому МИД неизменность британской позиции по "делу Скрипаля".

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"У меня только что была короткая встреча с замминистра Титовым, мы обсудили инцидент в Солсбери. Я повторил заявление премьер-министра Мэй в палате общин. Я подтвердил позицию премьер-министра о том, что мы ждём к концу дня объяснений от России касательно того, каким образом случилось так, что это вещество было применено в Солсбери", - сказал посол журналистам.

"Премьер-министр примет решение и объявит о нем в течение завтрашнего дня", - добавил он.

Как сообщалось ранее, посол Великобритании Лори Бристоу сегодня был вызван в МИД России. Накануне глава британского МИДа Борис Джонсон вызвал российского посла Александра Яковенко в связи с делом об отравлении в Солсбери.

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Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055320
 
 
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Цапня!
То полоний оружейный, который фонил по всему пути следования ваших шпиёнов, таперь секретное боевое ОВ , разработчик которого смылся от вас и живет в Америге...
На что вы рассчитывали, слабоумные?!...
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Ага!
В тамбов ща все ломануться...
Мне кажется эффект будет обратным:
ща все ублюдки, типа абрамовича, выстроятся в очередь к кассе английской разведке МИ-6, в желании заплатить любую цену за защиту от Хла...
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Гнусный хулиган ,рашка - должен быть обезврежен.
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Ответные шаги? Какой то новый вид всемирной супер озабоченности, встревоженности и возмущения? А... и решительно осудит действия рашки, назвав все это неприемлемым
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главное не только что скажет, а что потом придпримут в итоге. Когда будут итоги расследования, а они их обнародуют вместе с резолюцией в виде подозреваемых как заказчиков так и исполнителей и скорее всего будет составлен санкционный список людишек из окружения хуйла, их активов, счетов, недвиги и соот санкции - арест и заморозка, запрет на вьезд. А также записи в базу интерпола и соот последствия.
Хуйло хуйлом и власть конечно у него единолично в руках, но крысы в окружении крысиного короля засуетятся, потярять бабки и бизнес связи в связи с ограничениями по отмыванию бабла и доступа к лондонской бирже ценных бумаг...
А на рассии все ж внезапно как понос у младенца - есть хуйло, а тут проснулись и нет хуйла уже. Заперт на даче своими же продажными и корумпированными генералами, как только поймут, что им трындец, так и сожрут сами своего "пахана".
подождем развития событий...
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объяснения ? пожалуйста : это не мы . и вообще его можно купить в любом военторге . или второй вариант . этот газ английские шахтеры и трактористы нашли в засыпанных английских шахтах Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля", - посол Британии в РФ - Цензор.НЕТ 7743
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Выразят глубокую обеспокоеность и продолжат обслуживать капиталы мокшанских олигархов.
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нее виразять озабоченность глубокую как марианская впадина, потом ВР возьмет еще 3% акций русьнєфьти и умоються саплями "гордющие ""бритти""...
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жестче и побольше! давить срасею-изгойку всем миром Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля", - посол Британии в РФ - Цензор.НЕТ 8186
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А чем сегодня Верховна Рада занимается? что-то никаких новостей. У нас уже все в порядке?
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спроси нардепов-оппозиционеров. Ну, там, Парасюка, Семенченко, Гадю..
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кому-нибудь закроют визы и всё, жадные и трусливые, не любят новых проблем
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На самом деле это тест для самой Терезы Мэй. Станет ли она второй Тетчер, или проглотит очередную оплеуху от кремлевских беспредельщиков. Поживем-увидим. А пока затариваемся попкорном
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Сергей Талк
9 ч ·

Англия делает серьёзные заявления с далеко идущими последствиями. Но единственно верным шагом должно стать исключение России из Совета безопасности ООН. Террористам не место в международных организациях. Мей завтра оголосить про кроки у "справі Скрипаля", - посол Британії в РФ - Цензор.НЕТ 7672
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Догоняй! Е7Ы09‏ @mix_voronezh 7 ч.7 часов назад

-Вам с полонием или "новичёк"?
-Не не не, мы такие сорта не пьём. Мей завтра оголосить про кроки у "справі Скрипаля", - посол Британії в РФ - Цензор.НЕТ 1082
Мей завтра оголосить про кроки у "справі Скрипаля", - посол Британії в РФ - Цензор.НЕТ 9619
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В этой связи вспоминается т.н. "Кембриджская пятёрка" . 5 блистящих выпускников Кембриджа из хороших семей поддались краснодупой пропаганде и предали Великобританию став сотрудничать с КГБ СССР . Самое пикантное , что они работали в Ми-5 .

Так вот , когда их разоблачили и отсидев небольшие срока их обменяли на дисседентов -- людей совершенно невиновных и не шпионов , не предателей .
Так вот они прекрасно дожили до глубокой старости . Ездили себе по миру . Ни у одной бляди в Mi-Five или CIA в голову не пришло мстить им и их убивать . Хотя в разведке эти предатели не были рядовыми . Филби был начальником отдела . А это не Литвиненко "с земли" , который в общем-то в ФСБ занимался бытовухой .

Омерзительны все эти убийства как месть ещё и тем , что мстят мелким сошкам ...

А Калугин , А.Шевченко,В. Суворов - слава богу им не по зубам .
Живыми и здоровыми по большому счёту остаются те перебезчика , которые лучше покойников осознают , что имеют дело не с неким орденом рыцарей , но с мерзкой шайкой шакалов , для которые мелкая ничтожная месть смысл их жалкого существования .
По сути это не люди , а гомункулы .

Вспоминается , как эта гнусная мразь мстила Шевченко через его жену и детей . Как сына гройсмейстера Корчного отчислили с института (где он учился на одни пятёрки) и загребли в армии , где пытались его довести до самоубийства . И это были не сталинские времена , где детей "врагов народа" сажали в "специнтернаты" похожие на колонии для малолеток .
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Лично мне трудно представить, что сегодня в 21-м веке уже бегущем к середине каком-то психически больному ЦРУшнику придёт в голову безумная идея отомстить Анне Чапмен , подсыпав ей отравляющий газ в биде ...

Думаю в ЦРУ с улыбкой вспоминают эту даму , расказывая анекдоты про то , какие извращённки бывают в Риссии проститутки . Готовые за информацию о перемещении сенатора X в пункт Y так самоотверженно расставлять ноги и симулировать оргазм .
Информация та на поверку оказалась говно , а вот воспоминания о трудяге на спине остались . Формы то у неё правильные и аппетитные ...

Что поделаешь -- другой мир , другой уровень ценностей и восприятия реалий . Дикари , сэррр !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля", - посол Британии в РФ
 
 
 
 
 
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