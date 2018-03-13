 Экс-нардеп Молдовы Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики Молдова.
"По приговору суда Кишинева бывший депутат Юрий Болбочану признан виновным в совершении преступления по статье 337, пункт 1 "Измена Родине", приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года", - отмечается в сообщении.
Приговор не является окончательным, он может быть обжалован в Апелляционной палате, добавили в надзорном ведомстве.
Болбочану был арестован 17 марта 2017 года, и вскоре истекал срок его содержания под стражей. Согласно молдавскому законодательству, если обвиняемому не выносится приговор в течение 12 месяцев с момента ареста, он подлежит освобождению.
Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербованным российскими спецслужбами, "в период 5 октября 2016 года - 17 марта 2017 года собирал и передавал информацию национального значения, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова". В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Болбочану получал за это материальное вознаграждение.
Болбочану был депутатом парламента в 2001-2005 и в 2010-2014 годах.
Из-за молдаван все узнали что так тоже можно!
Ну фсе сладкоежки, расказывайте про перемоги, а я полежу на диване, почитаю)
Или у тебя просто рецидив импичментастия?