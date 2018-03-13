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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Молдова (903) Россия (68374) тюрьма (589) шпионаж (666)

 Экс-нардеп Молдовы Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

В Молдове бывшего депутата парламента Юрия Болбочану приговорили к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики Молдова.

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"По приговору суда Кишинева бывший депутат Юрий Болбочану признан виновным в совершении преступления по статье 337, пункт 1 "Измена Родине", приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года", - отмечается в сообщении.

Приговор не является окончательным, он может быть обжалован в Апелляционной палате, добавили в надзорном ведомстве.

Болбочану был арестован 17 марта 2017 года, и вскоре истекал срок его содержания под стражей. Согласно молдавскому законодательству, если обвиняемому не выносится приговор в течение 12 месяцев с момента ареста, он подлежит освобождению.

Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербованным российскими спецслужбами, "в период 5 октября 2016 года - 17 марта 2017 года собирал и передавал информацию национального значения, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова". В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Болбочану получал за это материальное вознаграждение.

Болбочану был депутатом парламента в 2001-2005 и в 2010-2014 годах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055317
 
 
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Шеф! Все пропало!
Из-за молдаван все узнали что так тоже можно!
Экс-нардеп Молдовы Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России - Цензор.НЕТ 9241
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Щось я не зрозумів: у нас НЕ ВІЙНА, а у Молдови - ВІЙНА з росісєю????? Экс-нардеп Молдовы Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России - Цензор.НЕТ 4603
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А что, шпионят и госизменяют только во время войны?
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У нас "этогибриднаявойна", и сажать нардепов за шпионаж в пользу Кацапстана низзя, "атопутиннападеть"... А на Молдову он, наверное, уже напал, и они себе могут такое позволить...
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Да там "наши СМИ" говорят прораисский президент, а у нас прстиевропейский.
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Вот получит "прораисский" Додон по сусалам от Вовы!.. А кому щас легко? Екс-нардепа Молдови Болбочану засуджено до 14 років в'язниці за шпигунство на користь Росії - Цензор.НЕТ 2950
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учитесь офшорные , это вам не самое страшное Чоколядное наказание.....уволить Экс-нардеп Молдовы Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России - Цензор.НЕТ 8845
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Хе-хе, а у нас ни одного депутата не посадили, даже молдаване утерли нам нос)
Ну фсе сладкоежки, расказывайте про перемоги, а я полежу на диване, почитаю)
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А, що, тут одні д"біли? Чи може рашистські тролі?
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Сентябрь 2018 г. Экс-президент Украины "Лолита" приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России.
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думаю, согласишься со мной: богата земля парашенская мудаками
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О! У Игорька опять весеннее обострение с "досрочными" ( уж этой весной 142% верняково) перевыборами?

Или у тебя просто рецидив импичментастия?
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Очень постыдно быть предателем, особенно с такой фамилией!!!
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В Нас теж один молдаванин-зрадник при високій посаді...😎
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Сільки тоді повинна сидіти шоколадна кодла, як би їх судили по молдовським законам
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Молдаване все равно молодцы. У нас не одного такого случая не было.
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