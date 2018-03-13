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 Запасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что уровень запасов газа в подземных хранилищах очень низкий, где-то даже критический.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Нафтогаз будет отбирать российский газ в странах ЕС, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража

"В подземных хранилищах Европы сегодня осталось газа очень мало, где-то всего-навсего 25%. В некоторых странах этот уровень вообще является критическим - 10%. Но это значит, что в предстоящий период закачки летом спрос на российский газ будет также высоким", - сказал он.

"И, конечно, в условиях, когда добыча газа в самом Европейском союзе снижается, когда растёт спрос на российский газ, мы видим, что растёт спрос не пиковый, ещё большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа на зарубежные рынки - это и "Турецкий поток", и "Северный поток-2", - подчеркнул он.

Премьер-министр России со своей стороны подчеркнул, что растущий спрос на российский газ ставит задачу оптимизации поставок этого газа на европейский рынок. "Действительно, когда динамика потребления российского газа показывает, что это весьма востребованный продукт на европейском рынке, причём объёмы его потребления растут, действительно это делает весьма актуальной задачу оптимизации поставок этого газа на европейский рынок, включая те, о которых вы сказали", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" должен полностью выполнять свои договорные обязательства, - Могерини

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Источник: https://censor.net.ua/n3055314
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Тьфу ты, опять Европа замернет, в середине марта.
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Пару дней назад, новая коалиция в германском Бундестаге в которую входят ХДС/ХСС и СДПГ - практически единогласно одобрила 177-страничную программу перехода Германии на возобновляемые источники энергии... эта программа станет официальной государственной - после 14 марта когда состоится назначение А. Меркель "новым" канцлером...
Программа предусматривает финансирование долгосрочного комплекса мер - который позволит к 2030 году на 65% перейти на возобновляемые источники энергии - а к 2050 полностью отказаться от получения энергии из углеводородов и угля... при этом в программе учитывается более чем двукратный рост электропотребления за счет перехода транспорта на электротягу...
В общем ГазПрёму, РуззьНефти и примкнувшей к ним Сибирской угольной компании - нужно готовиться к постепенному пломбированию дырок которых они насверлили в земле оккупированной Сибири... ну а скрепным мокшам, придется плавно переходить на подножный корм - типа ягеля...)
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Это не входит в планы страны"бензоколонки" Запаси газу в країнах Європи критично низькі, - глава "Газпрому" - Цензор.НЕТ 3380
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а пока они крупнейший импортёр, закупают по 50 млрд кубов газа в год
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это все конечно хорошо и полезно для германского бизнеса, но ключевые события наступят в 2019 году. Когда закончится договор Газпрома с Украиной. как немцы собираются эту проблему решать?
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Будем бачити, поки що кількість газотанкерів у світі збільшилась зі 140 до 320 кораблів, і наврядчи це для того щоб російський газ із ПП-2 до берега підвозити.
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Да ладно, Из Усть-Луги давно гонят газовозы в Голландию,Францию,Швецию и даже Польшу...У меня муж на одном из них работает... и о чудо компания принадлежит Шотландии и частично американцам,управляют голландцы, газ возят только по ЕС. Правда это не LNG,а LPG Кстати суда построены именно под заказ, в Корее и даже названы типа Навигатор Яуза,Навигатор Луга и т.д всего 6 судов, пока 6...
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последняя вундервафля в 2019 году? в июне этого года вступает в строй танап.а там и тап на подходе...
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Розкажи як з TANAP-TAP, наприклад, Британія (єдина держава, в якої зараз справді критично низькі запаси) буде отримувати газ
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в Алжирі куплять газовозами і через Францію перекачають.
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В Алжиру немає надлишку газу - все що може кидає на експорт (Іспанії та Італії того недостатньо - купують відповідно ЗПГ та росгаз), але в них росте внутрішнє споживання, а впевненого росту видобутку нема - до 2015-го взагалі була багаторічна стагнація.
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В німців не буде ніякої проблеми, адже через Україну росгаз в Німеччину не прокачується
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тоді уже юлька буде президентом та порішає...
Запаси газу в країнах Європи критично низькі, - глава "Газпрому" - Цензор.НЕТ 3563
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Ага, вітряками та дровами багато енергії добудеш.....Альтернатива енергії з вуглеводнів є тільки атомна та ядерна енергія, але ж вона небезпечна в обслуговуванні, маленький збій - і новий Чорнобиль.
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а якщо дрова дубові? з дуба дрова набагато ефективніше атомної енергетики. Це ж ясно.
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а ще можна газ відновлюванний утилюзуватипісля шляхом поїдання гороху, відновлюване газовиділення - клад для енергетики...
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я такого не знаю...
може це якась дурниця?
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Где-то в середине мая-по подсчетам сомнамбулы с айфоном
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уже третий день на улице до плюс 20. ))
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глава "Газпрома"-- ПНХ со своим пердячим газом Запасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома" - Цензор.НЕТ 3692 Запасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома" - Цензор.НЕТ 3692 Запасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома" - Цензор.НЕТ 3692
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Та до сраки мені ваш вонючий газ!-Ющенко Запасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома" - Цензор.НЕТ 7787
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да ясно, что им нужен Северный поток-2. Тут теперь все очень просто, как и куда Европа свои ценности засовывать будет .... посмотрим.

А вот новость иного порядка:
Запасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома" - Цензор.НЕТ 8608
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Зато козломордые извизжались - что заняли пятое место...
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человеконенавистническое общество РФ...
мафия... без законов и вменяемого поведения...
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вообще-то американский газ намного более качественный и безопасный, с его поставками заодно нет нужды иметь дело в дебильными москальскими выплодками, ручонки которых по локоть в человеческой крови под их же стенания про ихтамнетов.
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Не обманюй, а по друге він надійніший, нікто не буде його перекривати як кому заманеться, і проксі зміни.
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Не на столько, чтоб мы его не могли купить.
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Надо сильно не любить Россию чтоб согласиться за это доплачивать...
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Мне все равно, я как потребитель, плачу около 900 евро за 1000 кб. Это перекроет любое колебание и даст выбор поставщика.
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А поставщику то не всё равно, что с каждой 1000 куб он потеряет больше 100$... Запаси газу в країнах Європи критично низькі, - глава "Газпрому" - Цензор.НЕТ 7414
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Сейчас так многие подумают, не хотелось бы чтоб из русской трубы "новичок" пошел.
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ЗПГ возять морем, в бурю завантаження-вивантаження газовозів проблематичне, та й проблеми всюди трапляються, наприклад в єдиного (на той час) американського експортного заводу в Луїзіані в лютому через мороз потріскались конструкції, не розраховані на холоди і влада зупиняла його роботу через ризик витоку газу.
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Міллер це голова Газпрому чи лічильник газа по сховищам у Європі?
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Юра, лічильником у нього по газосховищам у ЄС єкс-канцлер Шредер працює.
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Переживаю за Европу и европейских друзей. Быстрее бы Северный Поток заработал.
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Та вони поки по Сілє Сібірі отримають .
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Не надо переживать, скорее откажемся. Там ведь могут напрямую и "Новичок" пару литров качнуть. А это нацугроза.
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Вы с Вашим сарказмом... прямо испереживались, как я, впрочем!
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Дібіли мокшанські, вчить географію Запасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома" - Цензор.НЕТ 7100 : це в південній кулі зима тільки починається!
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По всем ночам миллер не спит...Все о Европе тревожится...
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Там на Белоярской АЭС какие-то проблемы с реактором. Опять засрут всю Европу,грязные кацапские свиньи. А оно сидит и о кренделях небесных мечтает. Идиот.
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым
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Дійсно, про що ше мають говорити два росіянина, звичайно про Європу, не про рашку ж насправді.
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Миллер, а ты помог российской бабушке с дровами?!
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А на время "тёрок" Миллер пальцем скважину газовую затыкать будет? Это не нефть, которую качать нужно... А газохранилищ у России нет...
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вы за своими закромами Родины следите... там же уже не одна мышь повесилась... смердит
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и где эта гнида увидела рост потребления(?!),когда все ведущие страны переходят на альтернативную энергию
всё по лаврову - дебилы,бля
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Хоч не хоч, а транзит через Украину надо увеличивать!
А как бы договор хотели разорвать.... Ну и шо теперь?
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проект "помоги дровами" памаги дровами, сцуко !! про гейропейцев оно переживает падлоЗапасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома" - Цензор.НЕТ 3631
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Деревня в РФ (особо в средней полосе) - отжившее свой срок явление. Пройдёт лет 10 - 20, и их просто не станет. В таких условиях нерационально тянуть к ним газ. Лучше помочь дровами тем кто там доживает свой век.
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и что же там будет, пустырь? а в нормальных странах берегут природу, развивают наоборот не загрязнённые территории, села, натуральные продукты ценят, зачем же столько земли тогда России? а чего этих людей не забрать в нормальные условия домов для одиноких пенсионеров с нормальным питанием, а что это - Запаси газу в країнах Європи критично низькі, - глава "Газпрому" - Цензор.НЕТ 5028 ну дали дров, Малышенко, и что та женщина в возрасте будет делать, если развалюшка хата, посмотри
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Будь моя воля - переселил бы этих деревенских жителей в город, а на месте деревень посадил поля, либо лес (в зависимости от полосы).
В российской деревне делать реально нечего. Современному сельскому хозяйству не нужно столько рабочих рук. Частный фермер хрен потягается с большими корпорациями. А у них уже такая механизация что базу для техники можно организовать и в городе, техника спокойно обслужит поля в радиусе километров 30. Промышленность тем более за город носу не высунет. Получается что 90% деревенских жителей либо не работает, либо ездит на работу в города. Разумеется при малейшей возможности они в городе и остаются. Нету будущего у деревни. Вкладывать туда деньги на инфраструктуру - всё равно что переливать кровь человеку с отрубленной головою.
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предвыборный пафос! не пойму, из чего видно, что будет БОЛЬШОЙ спрос на газ? из того, что после зимы в Европе низкие запасы газа? так это вообще вопрос циклический, практичные европейцы затариваются летом по низким ценам ни больше ни меньше, потом тратят за зиму, потом опять тарятся ни больше ни меньше, опять тратят до нуля и так по кругу. Но при этом наверняка еще покупают у Норвегии, вот с Азербайджаном, недавно читал, в обход Раши заключили, потом переходят на возобнавляемые источники. Так тут наоборот, должны закупки падать из года в год , А НЕ РАСТИ ))
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Но Миллера с Медведевым не надо разочаровывать, что их газ будут брать все меньше, пусть будут в счастливом неведении, и тогда рано или поздно у них закончатся бабки, ибо кроме продажи энергоресурсов раша ничего не умеет...
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А чего это головка газпрёма возбудилась?
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Они по своему скудоумию не могут понять,что есть мировой рынок сырья.Прямые поставки по трубе они удобны, но не с русней,которая использует трубу как рычаг давления! А хранилище наполнят, купят где дешевле и танкером приволокут !
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Миллер:
-Димон, дай деньгов на северный потёк-2.
Медведев в ответ:
Запасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома" - Цензор.НЕТ 1366
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кацапня, вам уже никто не верит
мыльте попки лучше Запаси газу в країнах Європи критично низькі, - глава "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9892
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у Норвегії газу дуже багато. Вистачить на всю Європу і не тільки.
Хай кацапи вкусять себе за пеніс від злості.
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Что-то народ в каментах перевозбудился - беспокоятся за Европу и Россию ?)
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Дурик. Запаси газу в країнах Європи критично низькі, - глава "Газпрому" - Цензор.НЕТ 4838 Или вешает лапшу Димону на уши.
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Да, Россия упорно не хочет отказываться от мечты стать "энергетической сверхдержавой".
Покупаем попкорн и наблюдаем.
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И Северное море иссохнет.. а норвежцы примут православный ислам
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗапасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома"
 
 
 
 
 
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