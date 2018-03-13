 Запасы газа в странах Европы критически низкие, - глава "Газпрома"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В подземных хранилищах Европы сегодня осталось газа очень мало, где-то всего-навсего 25%. В некоторых странах этот уровень вообще является критическим - 10%. Но это значит, что в предстоящий период закачки летом спрос на российский газ будет также высоким", - сказал он.

"И, конечно, в условиях, когда добыча газа в самом Европейском союзе снижается, когда растёт спрос на российский газ, мы видим, что растёт спрос не пиковый, ещё большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа на зарубежные рынки - это и "Турецкий поток", и "Северный поток-2", - подчеркнул он.

Премьер-министр России со своей стороны подчеркнул, что растущий спрос на российский газ ставит задачу оптимизации поставок этого газа на европейский рынок. "Действительно, когда динамика потребления российского газа показывает, что это весьма востребованный продукт на европейском рынке, причём объёмы его потребления растут, действительно это делает весьма актуальной задачу оптимизации поставок этого газа на европейский рынок, включая те, о которых вы сказали", - сказал он.

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.