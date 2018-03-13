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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2451) Нацполиция (7050) Национальный корпус (86)

 Полиция не имеет и не планирует подписывать соглашения с дружинами по совместному обеспечению правопорядка: мы не допустим подмены власти, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что не допустит демонстрации силы со стороны парамилитарных формирований, а полиция не будет подписывать какие-либо соглашения с какими-либо дружинами для совместного патрулирования.

"Я надеюсь, что те ребята, которые стоят во главе ультранационалистических движений, хорошо понимают текущий момент. Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. Любое демонстративное действие, которое будут предпринимать парамилитарные структуры, будет жестко пресечено", - сказал министр в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что украинское законодательство предполагает работу дружин по обеспечению правопорядка, если эти дружины подписали соответствующие соглашения с Национальной полицией.

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"В настоящий момент Национальная полиция не имеет ни одного соглашения с дружинами и не планирует подписывать", - заявил глава МВД.

А.Аваков добавил: "Мы привлекали дружинников в хорошем смысле этого слова в 2014 году в Мариуполе, когда я разрешил совместное патрулирование с милицейскими силами и второй раз - когда взрывались склады в Калиновке".

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Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".

Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.

Источник: https://censor.net.ua/n3055313
 
 
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Дружины пусть едут в РФию порядки наводить.
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Ойц, ташовигаварите....Я тєбя породил , я тєбя и кончу???
😁
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Аваков Вам в Президенты Украины xодить надо
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Когда-верил этому человеку теперь нет.Последние события в Киеве показали ментам проше сотрудничать с титушками.хотя и дружиники скользкая организация вродибы и есть а когда надо их нет
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Сабакова потрібно гнати давно, тільки шоколад його боїться)))) Кумпра є))) А рейтинг ОПГ НФ та БПП вже давно пробив дно..РеХформа поліції провалена. від рехформи тіки "Хформа"...Замість того щоб робити висновки що до порушень одоробків поліцаїв їх банально відмазують..На чолі УПП в мю Києві, Зозуля-брехун і ліцемер. так само Одеса, Дніпро та інші місця..Людей розводять на постанови як старе ДАІ...Поліцаї ведуть себе по хамськи...Сабакову не місце на посаді міністра
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квАков,недопускать будешь на зоне в лучшем случае.
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УКРАЇНЦІ, ВИ І СПРАВДІ ДУРНІ. ОЦІ ІСТОТИ З РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ. КОНЧЕНИЙ ЛОЗОВИЙ, ПОДАВ ПРОЕКТ ЗАКОНУ, І ЙЬОГО ПРИНЯЛИ, ЩО ТЕПЕР НЕ МОЖНА ПОХОВАТИ ЛЮДИНУ, ПОКІ ВОНА НЕ ПРОЙДЕ СУДМЕД ЕКСПЕРТИЗУ, ТЕПЕР ПОМЕРЛІ БУДУТЬ ЛИЖАТИ ВДОМА. І ЧЕКАТИ КОЛИ ДО ЇХ ДІЙДЕ ЧЕРГА. ЗАКОН ВСТУПА В ДІЮ З 15 БЕРЕЗНЯ!
ПРОПОНУЮ ВСІХ ПОМЕРШИХ ЗВОЗИТИ ЇМ ДО ДОМУ!
ПОШИРЮЄМО АДРЕСУ ЛОЗОВОГО, І ЛЯШКА. ЗРОБЕМО ТАМ МОРГИ!
ЛЮДИ ДОБРІ І МОВЧИТЕ, ДОЗВОЛЯЄТЕ ТАКІЙ БИДЛОТІ ПРАВИТИ ДЕРЖАВОЮ, КОЛИ ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЩОБ ЇМ ЛЕГЧЕ ЖИЛОСЯ, ТАК ВОНИ ПРИЙМАЮТЬ ТАКЕ, ЩО НА ГОЛОВУ НЕ НАЛІЗЕ!
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Суд. мед экспертиза - это ужас. Они там разрезают всего человека вдоль и поперек и еще вырезают у него верх челюстей с зубами, чтобы украсть золотые коронки. Моя мамочка прошла через это... Мы ее не узнали... Да еще купили ей очень дорогой лифчик на ее большую грудь с этикеткой, так она лежала в гробу, а грудь как ее вообще не было... Все украли...Так что если у ваших близких есть золотые коронки - готовьтесь... До сих пор не могу этого ужаса простить.
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ПАМЯТКА НАЦИОНАЛЬНОГО ДРУЖИННИКА
Либеральная публика на национальную дружину от «Азова» реагирует ошалелым «ЧТО ЭТО?!!»
Как точно подметил Oleh Pokalchuk, либеральная публика на национальную дружину от «Азова» реагирует ошалелым «ЧТО ЭТО?!!».
Как по мне, общественная реакция оправданная.
Идея некоего «народного ополчения» не нова, сам в 2014 году продвигал его создание на базе ветеранов Афганистана и воинов АТО. Но на Банковой не поддержали.
А Коломойский с Корбаном Банковую не спрашивали и создали нечто вроде дружины на основе перебравшегося в Днепр «Правого сектора». И эта структура действовала жестко, но перепуганного недоумения не вызывала.
Потому что все было прозрачно. Патриоты пресекали активных адептов «русского мира» и их пособников, остальные граждане угрозы не ощущали.
А сегодня в «агенты Кремля» можно угодить по следующим причинам:
1. Критикуешь персонально Порошенко.
2. Критикуешь власть вообще.
3. Возражаешь «порохоботам».
4. Поддерживаешь Тимошенко.
5. Поддерживаешь Саакашвили.
6. Критикуешь Саакашвили.
7. Поддерживаешь борьбу с коррупцией (раскачиваешь лодку).
8. Не поддерживаешь борьбу с коррупцией.
9. Не нравится рост цен и тарифов.
10. Выступаешь за очищение и переучреждение страны.
11. Хочешь знать правду о войне и «минске».
12. Говоришь по-русски.
13. Слушаешь Высоцкого.
14. Не слушаешь Вятровича.
15. И вообще, еще и шляпу надел…
Это перечень далеко не исчерпывающий. И по любому поводу дружинники готовы без колебаний применить силу для наведения «украинского порядка».
Не надо быть таким уж либералом, чтобы насторожиться.
Александр Кочетков
https://goo.gl/dQWFR5
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12. Говоришь по-русски.
13. Слушаешь Высоцкого.
14. Не слушаешь Вятровича.
15. И вообще, еще и шляпу надел…

Это уже гон.
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это и есть кочетков в чистом виде. Ему та же бабушка помогает, если что...
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шо, аж самому смешно про мхедриони?
Не знал, что кочетков так популярен у вас в Швеции. Как там погода в Тамбовстаде?
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Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. - точно так жк папиредник, за месяц до того,как "делал тапочки" с Украины глаголил...
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на Цензоре все помнят победные реляции от МВД об освобождении из реабилитационных центров удерживаемых там силой ...?
Ну вот продолжение, то что происходило на самом деле ...

Андрей Тищенко

"Не надо нас так спасать!" - это обращение тысячей бывших алко- и наркозависимых людей, их матерей и отцов, их жен и мужей, их детей, родственников и друзей.
Правоохранительные органы Украины думают, что, распуская реабилитационные центры, они освобождают людей "из рабства". На самом деле они возвращают их в рабство. Рабство шприца и бутылки. Они дают "свободу" людям, а после эти люди умирают от передоза, не имея никакой надежды на будущее.
Такой участи желают власти нашей страны для этих людей? Такой свободы они добиваются?
Мы хотим ответов!https://www.facebook.com/PastorTishchenko/videos/1723465024413032/
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Если никто наркоту покупать не будет, как же тогда мусорам харчеваться?
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Дизайнерское ДТП
Полиция не имеет и не планирует подписывать соглашения с дружинами по совместному обеспечению правопорядка: мы не допустим подмены власти, - Аваков - Цензор.НЕТ 2699Подробности дуэли Лизон Лолиты и хлебовозки.

Упоротая решила стать хэдлайнером автопробега "Аваков, ку-ку, мы тут" и повела колонну за собой. Из-за того, что ПДД она никогда не изучала ибо это придумали беркуты и бариги и ваще карупций, вместо ближнего света Овно включило аварийку. Газель начала обгонять колонну и доехала до автомобиля нашей героини, что в этот момент толи эпиллировала бобра, толи совершала намаз на Святаго Михуэля. В самый экстремальный момент Лизон решила развернуться, возможно это ей приказали голоса,и въехала в несчастный грузовичок.

Самое смешное то, что это недоразумение считает водителя Газели виноватым - ибо - прямая речь: - Поравнявшись со мной он не мог видеть правого поворота, а только левый, следовательно, я таким образом предупредила его о своем маневре. Комментарии, думаю, излишни.

Во избежание будущих ДТП, убедительно прошу ампутировать водительские права у данной особи. Опасно такое на дороге.
Полиция не имеет и не планирует подписывать соглашения с дружинами по совместному обеспечению правопорядка: мы не допустим подмены власти, - Аваков - Цензор.НЕТ 867
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я думаю он скоро предложит основать жандармерию. шоб народ метался меж двух огней и поочерёдно крайними были то полицаи то жандармы. а он мог себе спокойно своими гешефтами заниматься. "разделяй и властвуй" (С).
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Никто не имеет права мешать нам застраивать Киев и другие города там где мы решим! Наши титушки самые неприкосновенные!
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При украинофобе авакяне копов с большой уверенностью можно назвать полусепаратистами . Они жестоко с бандитами титушками избивают частников АТО , украинских патриотов, активистов, националистов и всех проукраинских граждан на примере Днепра, Одессы, Киева ... да и по всей Украине. У орлов - авакяна в их обязанность входит только защита воров , сепаратистов, бандитов - .коррупционеров , украинофобов при нашей такой антиукраинской власти. Так что у украинского народа гораздо больше доверия к проукраиским дружинам чем к антиукраинским ментам.
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Хотелось бы верить... Но по-моему тут большинство реально на измене... Поліція не має і не планує підписувати угоди з дружинами щодо спільного забезпечення правопорядку: ми не допустимо підміни влади, - Аваков - Цензор.НЕТ 821
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НУ ДА!?, АВАКОВ НЕ ДОПУСТИТ ДВОЕВЛАСТИЕ, ЕМУ ВЫГОДНЕЙ ПРАВИТЬ БАЛОМ САМОМУ. ПРИДЁТ ВРЕМЯ КОГДА АВАКОВУ ПРИДЁТСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ДЕЛА, А НЕ ОБВИНЯТЬ ДРУГИХ В СВОИХ ДЕЛАХ.
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Когда будет принят закон против действий титушни и т.н. частных охранных фирм ? Если государство , в лице рюкзакова, не в состоянии защитить людей от титушни, то придется вооружаться и создавать дружины - другого выхода нет !!!!!
7-го березня у С. Безрадичах тітушня знов безнаказанно побила люлей !!! https://nnovosti.info/news/vse_v_krovi_za_scho_pobili_ditej_v_budinku_kulturi_pid_kijevom-25932.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция не имеет и не планирует подписывать соглашения с дружинами по совместному обеспечению правопорядка: мы не допустим подмены власти, - Аваков
 
 
 
 
 
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