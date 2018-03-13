 Полиция не имеет и не планирует подписывать соглашения с дружинами по совместному обеспечению правопорядка: мы не допустим подмены власти, - Аваков

"Я надеюсь, что те ребята, которые стоят во главе ультранационалистических движений, хорошо понимают текущий момент. Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. Любое демонстративное действие, которое будут предпринимать парамилитарные структуры, будет жестко пресечено", - сказал министр в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что украинское законодательство предполагает работу дружин по обеспечению правопорядка, если эти дружины подписали соответствующие соглашения с Национальной полицией.
"В настоящий момент Национальная полиция не имеет ни одного соглашения с дружинами и не планирует подписывать", - заявил глава МВД.
А.Аваков добавил: "Мы привлекали дружинников в хорошем смысле этого слова в 2014 году в Мариуполе, когда я разрешил совместное патрулирование с милицейскими силами и второй раз - когда взрывались склады в Калиновке".
Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".
Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.
😁
ПРОПОНУЮ ВСІХ ПОМЕРШИХ ЗВОЗИТИ ЇМ ДО ДОМУ!
ПОШИРЮЄМО АДРЕСУ ЛОЗОВОГО, І ЛЯШКА. ЗРОБЕМО ТАМ МОРГИ!
ЛЮДИ ДОБРІ І МОВЧИТЕ, ДОЗВОЛЯЄТЕ ТАКІЙ БИДЛОТІ ПРАВИТИ ДЕРЖАВОЮ, КОЛИ ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЩОБ ЇМ ЛЕГЧЕ ЖИЛОСЯ, ТАК ВОНИ ПРИЙМАЮТЬ ТАКЕ, ЩО НА ГОЛОВУ НЕ НАЛІЗЕ!
Либеральная публика на национальную дружину от «Азова» реагирует ошалелым «ЧТО ЭТО?!!»
Как точно подметил Oleh Pokalchuk, либеральная публика на национальную дружину от «Азова» реагирует ошалелым «ЧТО ЭТО?!!».
Как по мне, общественная реакция оправданная.
Идея некоего «народного ополчения» не нова, сам в 2014 году продвигал его создание на базе ветеранов Афганистана и воинов АТО. Но на Банковой не поддержали.
А Коломойский с Корбаном Банковую не спрашивали и создали нечто вроде дружины на основе перебравшегося в Днепр «Правого сектора». И эта структура действовала жестко, но перепуганного недоумения не вызывала.
Потому что все было прозрачно. Патриоты пресекали активных адептов «русского мира» и их пособников, остальные граждане угрозы не ощущали.
А сегодня в «агенты Кремля» можно угодить по следующим причинам:
1. Критикуешь персонально Порошенко.
2. Критикуешь власть вообще.
3. Возражаешь «порохоботам».
4. Поддерживаешь Тимошенко.
5. Поддерживаешь Саакашвили.
6. Критикуешь Саакашвили.
7. Поддерживаешь борьбу с коррупцией (раскачиваешь лодку).
8. Не поддерживаешь борьбу с коррупцией.
9. Не нравится рост цен и тарифов.
10. Выступаешь за очищение и переучреждение страны.
11. Хочешь знать правду о войне и «минске».
12. Говоришь по-русски.
13. Слушаешь Высоцкого.
14. Не слушаешь Вятровича.
15. И вообще, еще и шляпу надел…
Это перечень далеко не исчерпывающий. И по любому поводу дружинники готовы без колебаний применить силу для наведения «украинского порядка».
Не надо быть таким уж либералом, чтобы насторожиться.
Александр Кочетков
https://goo.gl/dQWFR5
13. Слушаешь Высоцкого.
14. Не слушаешь Вятровича.
15. И вообще, еще и шляпу надел…
Это уже гон.
Не знал, что кочетков так популярен у вас в Швеции. Как там погода в Тамбовстаде?
Ну вот продолжение, то что происходило на самом деле ...
Андрей Тищенко
"Не надо нас так спасать!" - это обращение тысячей бывших алко- и наркозависимых людей, их матерей и отцов, их жен и мужей, их детей, родственников и друзей.
Правоохранительные органы Украины думают, что, распуская реабилитационные центры, они освобождают людей "из рабства". На самом деле они возвращают их в рабство. Рабство шприца и бутылки. Они дают "свободу" людям, а после эти люди умирают от передоза, не имея никакой надежды на будущее.
Такой участи желают власти нашей страны для этих людей? Такой свободы они добиваются?
Мы хотим ответов!https://www.facebook.com/PastorTishchenko/videos/1723465024413032/
Подробности дуэли Лизон Лолиты и хлебовозки.
Упоротая решила стать хэдлайнером автопробега "Аваков, ку-ку, мы тут" и повела колонну за собой. Из-за того, что ПДД она никогда не изучала ибо это придумали беркуты и бариги и ваще карупций, вместо ближнего света Овно включило аварийку. Газель начала обгонять колонну и доехала до автомобиля нашей героини, что в этот момент толи эпиллировала бобра, толи совершала намаз на Святаго Михуэля. В самый экстремальный момент Лизон решила развернуться, возможно это ей приказали голоса,и въехала в несчастный грузовичок.
Самое смешное то, что это недоразумение считает водителя Газели виноватым - ибо - прямая речь: - Поравнявшись со мной он не мог видеть правого поворота, а только левый, следовательно, я таким образом предупредила его о своем маневре. Комментарии, думаю, излишни.
Во избежание будущих ДТП, убедительно прошу ампутировать водительские права у данной особи. Опасно такое на дороге.
7-го березня у С. Безрадичах тітушня знов безнаказанно побила люлей !!! https://nnovosti.info/news/vse_v_krovi_za_scho_pobili_ditej_v_budinku_kulturi_pid_kijevom-25932.html