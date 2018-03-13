 Полиция не имеет и не планирует подписывать соглашения с дружинами по совместному обеспечению правопорядка: мы не допустим подмены власти, - Аваков

"Я надеюсь, что те ребята, которые стоят во главе ультранационалистических движений, хорошо понимают текущий момент. Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. Любое демонстративное действие, которое будут предпринимать парамилитарные структуры, будет жестко пресечено", - сказал министр в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что украинское законодательство предполагает работу дружин по обеспечению правопорядка, если эти дружины подписали соответствующие соглашения с Национальной полицией.

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"В настоящий момент Национальная полиция не имеет ни одного соглашения с дружинами и не планирует подписывать", - заявил глава МВД.

А.Аваков добавил: "Мы привлекали дружинников в хорошем смысле этого слова в 2014 году в Мариуполе, когда я разрешил совместное патрулирование с милицейскими силами и второй раз - когда взрывались склады в Калиновке".

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Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".

Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.