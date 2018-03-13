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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НАБУ (2191) налоговая (742) Налоговый кодекс (1258) Южанина (57)

 Нацбюро финбезопасности создается по принципу НАБУ - равноудалено от всех, - Южанина

Подчиненность Национального бюро финансовой безопасности разработана по концепции Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Подчиненность этого органа исключительно разработана по концепции НАБУ. К тому же, мы хотели защитить этот орган, поэтому выписали подотчетность и Президенту, и ВР - для того, чтобы все же парламент через профильные комитеты мог помогать бюро", - пояснила она.

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По ее словам НБФБ должно быть "равноудалено от всех, но при этом не летать в облаках". Поэтому руководитель органа должен будет раз в год информировать общество о том, какие криминальные производства они расследуют.

"Кроме того, это усиливает персональную ответственность руководителя. Ведь если на коллегии бюро разделились мнения участников о том, какую информацию передавать следователям, а какую - нет, окончательное решение принимает директор. Но об этих случаях он обязательно сообщает в своем ежегодном отчете. Для того, чтобы общество понимало, где превалировала его мысль, не является ли она ангажированной, преступной, коррупционной. И чтобы мы все это знали", - объясняет глава комитета ВР.

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По ее словам, на основании таких отчетов будет приниматься решение об эффективности НБФБ: 150 народных депутатов после отчета руководителя могут инициировать рассмотрение Верховной Радой вопроса признания работы директора бюро неудовлетворительной и направления обращения к Президенту о его увольнении.

"Если после отчета Верховная Рада признала работу удовлетворительной или вообще не приняла отрицательного решения, пересмотр этой оценки может быть не раньше, чем через год. Для того, чтобы не "дышали в спину" руководству и не мотивировали его к неправильным действиям. То есть они подотчетны, но подотчетны настолько, чтобы качественно выполнять свою работу. Это же не под Порошенко делается, это в целом делается по принципу НАБУ. Мы обсуждали разные варианты. На сегодня в обществе НАБУ воспринимается как один из эффективных и прозрачных органов", - рассказала Южанина.

Полный текст интервью с главой Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной читайте ЗДЕСЬ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055312
 
 
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Жодний нових корумпованих та злочинних податкових поліцій народ України не допустить! Ця влада мафії втратила право на формування нових економічних правоохоронних органів! Податкова міліція була найбільш злочинною та корумпованою правоохоронною структурою всіх часів та народів! Досить плодити корупцію та бандитизм під виглядом правоохоронної діяльності!
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Зачем этой команде перед уходом устраивать иммитацию бурной деятельности?
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Вопрос . Кто создаёт и отбирает сотрудников, назначает начальство?
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Количеством качества не получить, у нас и так уже много создано и пересоздано, а уровень коррупции все равно желает быть намного ниже
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если хочешь быть здоровым ешь один и в темноте
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Чем больше создается антикоррупционных структур, тем сильнее процветает коррупция во власти. Чем бОльшие бюджетные средства тратятся на борьбу с коррупцией, тем менее заметна работа этих организаций. Чем громче коррупционные скандалы, тем тише и никчемнее их расследования. Все «недоработки» с лихвой компенсируются избытком патриотических лозунгов. Как говорил Салтыков-Щедрин: «На патриотизм стали напирать. Видать, проворовались». То же самое и с декларациями. Парадокс, но чиновники-миллионеры чувствуют себя, как никогда защищенными. Да и все, что нажито непосильным трудом, теперь легализовано. Европейские политики в полном недоумении, но мы методично продолжаем клянчить на реформы.
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Что независимое может создать бизнес-партнер порошенко южанина? Очередную имитацию "реформ".
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Легоко))
Они НЕЗАВИСИМЫЕ потому, что от них нихрена не зависит Нацбюро фінбезпеки створюється за принципом НАБУ - рівновіддаленим від усіх, - Южаніна - Цензор.НЕТ 8611
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НАБУ- рошеновское наипалово европейцев ,по предоставление Украине безвиза...окромья оббиралово народа Украины , эта шарага пользы не приносит никакой
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От кого "равноудалено" от граждан и олигархов?...
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сколько можно плодить трутней????????????
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Да что вы... НАБУ явно очень близко к «независимым» политикам, таким как Лещенко и Ко...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацбюро финбезопасности создается по принципу НАБУ - равноудалено от всех, - Южанина
 
 
 
 
 
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