 Нацбюро финбезопасности создается по принципу НАБУ - равноудалено от всех, - Южанина

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Подчиненность этого органа исключительно разработана по концепции НАБУ. К тому же, мы хотели защитить этот орган, поэтому выписали подотчетность и Президенту, и ВР - для того, чтобы все же парламент через профильные комитеты мог помогать бюро", - пояснила она.

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По ее словам НБФБ должно быть "равноудалено от всех, но при этом не летать в облаках". Поэтому руководитель органа должен будет раз в год информировать общество о том, какие криминальные производства они расследуют.

"Кроме того, это усиливает персональную ответственность руководителя. Ведь если на коллегии бюро разделились мнения участников о том, какую информацию передавать следователям, а какую - нет, окончательное решение принимает директор. Но об этих случаях он обязательно сообщает в своем ежегодном отчете. Для того, чтобы общество понимало, где превалировала его мысль, не является ли она ангажированной, преступной, коррупционной. И чтобы мы все это знали", - объясняет глава комитета ВР.

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По ее словам, на основании таких отчетов будет приниматься решение об эффективности НБФБ: 150 народных депутатов после отчета руководителя могут инициировать рассмотрение Верховной Радой вопроса признания работы директора бюро неудовлетворительной и направления обращения к Президенту о его увольнении.

"Если после отчета Верховная Рада признала работу удовлетворительной или вообще не приняла отрицательного решения, пересмотр этой оценки может быть не раньше, чем через год. Для того, чтобы не "дышали в спину" руководству и не мотивировали его к неправильным действиям. То есть они подотчетны, но подотчетны настолько, чтобы качественно выполнять свою работу. Это же не под Порошенко делается, это в целом делается по принципу НАБУ. Мы обсуждали разные варианты. На сегодня в обществе НАБУ воспринимается как один из эффективных и прозрачных органов", - рассказала Южанина.

Полный текст интервью с главой Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной читайте ЗДЕСЬ.

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