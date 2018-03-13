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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:выборы (20137) Россия (68374) оппозиционный блок (282)

 "10 депутатов Верховной Рады от "Оппоблока" стоят на позициях воссоединения с Россией", - кандидат в президенты РФ Сурайкин. ВИДЕО

Порядка десяти депутатов Верховной Рады Украины от "Оппоблока" поддерживают воссоединение Украины с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на теледебатах кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин, рассказывая о своем визите в Киев.

"Порядка десяти депутатов "Оппозиционного блока" Верховной Рады, которые стоят на позициях реального воссоединения с Россией, мне сказали, что даже встретится со мной не могут. Потому, что завтра СБУ узнает и начнуться репрессии. Там не просто олигархический, а фашистско-олигархический капитализм", - заявил Сурайкин.

"Он только что подставил 10 депутатов Верховной Рады", - отреагировал на слова Сурайкина один из его оппонентов на дебатах Максим Шевченко.

...

Смотрите также: Кандидат в президенты РФ сталинист Сурайкин заявил о визите в Киев и встрече с коммунистическим подпольем: "Меня не было в базах и я успел выскочить". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3055310
 
 
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Ця заява має стати причиною арештів депутатів від Опоблоку! Якщо СБУ не контролює переписки депутатів Опоблоку з російськими терористами, то відкриті заяви російських терористів ігнорувати не можна! 16 ключових опоблоковців мають бути арештовані - Бойко, Вілкул, Бакулін, Бахтеєва, Добкіни, Дунаєв, Звягільський, Ківалов, Льовочкін та Льовочкіна, Новінський, Папієв, Рабінович, Скорик, Шуфрич
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хитрый Рабинович покинул этот гадюшник
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Але його також потрібно посадити, формально від досі у фракції Опозиційного блоку!
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Угу. Теперь у него новая партия "Життя". Бывшие однопартийцы его теперь ласково называют "життівською мордою".
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мураева не трогайте, а то хде народ будит на своих ливаруционеров молицца
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Ще ніколи гроші путіна так не допомагали боротись з агентами путіна в українській владі!
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больше денех, хороших и гряразных, не только от бабушки. но и от дедушки...
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Ігор, ви повірили цьому Сарайкіну? ви такий довірливий, що каже кожне чмо? він же, явно, хтів підставити видатних українських діячів - патріотів Украни з опоблоку
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... хтів підставити видатних українських діячів - патріотів Украни з опоблоку. "10 депутатів Верховної Ради від "Опоблока" стоять на позиціях возз'єднання з Росією", - кандидат у президенти РФ Сурайкін - Цензор.НЕТ 4229
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Сарайкінд відзвітував публічно перед путіним о проведеній роботі з українськими депутатами, потрібно скористатись заявами Сарайкінда і ліквідувати загрозу державі Україна у вигляді депутатів зрадників!
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Оппоблоківець-патріот, це як росіянин-людина.
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от банды патриотов панамы пожалуй на порядок больше будет..
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ІМХО: Для "вибіркового винищення" кремлівських агентів, наприклад у ВР, стрілецьку зброю можна не використовувати (достатньо і вибухівки, що буде теж безпомилково )! "10 депутатов Верховной Рады от "Оппоблока" стоят на позициях воссоединения с Россией", - кандидат в президенты РФ Сурайкин - Цензор.НЕТ 7809
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Из месседжа этого упоротого комуста- кебист, мы смогли понять что 10 депутатишек от ЖопоБлока все таки стоят на СВОЕМ))))
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И куда только редактор смотрит? В фамилию человекоподобного вкралась лишняя буква У. Какой же он Сурайкин?
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обезумевшей мордорской орде может светить объединение разве что с зимбабве или мозамбиком. и то, я очень сомневаюсь что зимбабва этого захочет
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спасибо СБУ, но ты недостаточно работаешь!.. больше посадок!. больше дохлых сепаров!
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Предлагаю прислушаться к оратору!
А чтобы не вычислять угрозу наверняка, предлагаю на искать этих 10-ти, а сразу купировать опасность путем перемещения всей фракции Жоппоблока (вместе с аппаратом помощников, секретарей и сочувствующих) за паребрик...Особо отличившихся, типа вилкульни, бойки,бондаренки - через лукьяновское СИЗО и тюрьму...
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Огласите пожалуйста весь список депутатов любителей русского мира. Страна должна знать своих "героев".
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Да берите любых 10 жоппоблоковцев - не ошибетесь.
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Ччерт. У меня разыгралось воображение. Столько интересных вариантов... И можно в тиски зажать, и повесить за то же место, и оторвать, и открутить...
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Я хотел узнать.Разве слова Сурайкина могут иметь правовые последствия? Так любого можно взять за жо..жо... за жабры.
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А разве можно ошибиться, если взять любого оппоблоковца за жо...жо за жабры?
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назвав би вже і прізвища "10 депутатов Верховной Рады от "Оппоблока" стоят на позициях воссоединения с Россией", - кандидат в президенты РФ Сурайкин - Цензор.НЕТ 2085 а так прийдеться всіх ригів валити
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И Бютовцев во главе с пунской агентшей Юлькой
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Но ведь есть и хорошие рыги, которые раскаялись. Не надо их валить. Можно утопить в Днепре, где они хотели границу провести Украины с новоотсосией, например.
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давайте, ще Дніпро будемо засмічувати всяким непотрібом
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Можно через керченський міст перекидувати.
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куди? в українську Кубань? "10 депутатів Верховної Ради від "Опоблока" стоять на позиціях возз'єднання з Росією", - кандидат у президенти РФ Сурайкін - Цензор.НЕТ 8669 міст кацапи будують для термінової евакуації (в разі чогось) "10 депутатів Верховної Ради від "Опоблока" стоять на позиціях возз'єднання з Росією", - кандидат у президенти РФ Сурайкін - Цензор.НЕТ 8669
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А нельзя как-то воссоединить этих 10-х оппоблоковцев между собой и отправить оптом в страну их мечты?
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Эх жаль не сказал что весь Оппоблок, хотя думаю вычислить не проблема.
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Внатуре все чаще убеждаюсь в правоте того, кто вывел формулу:
Наблюдая за россией меня не покидает очучение, что я, через замочную скважину, подглядываю за психбольными...
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Причём опечатка очень в тему.
Действительно: это не ощущение, а именно очучение.
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...Бывший молдовский депутат парламента Юрий Бобочану приговорен к 14 годам тюремного заключенияОб этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передает "ДС" со ссылкой на "Интерфакс"."По приговору суда Кишинева бывший депутат Юрий Болбочану признан виновным в совершении преступления по статье 337 пункту 1 "Измена Родине", приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года", - отмечается в сообщении.Приговор не является окончательным, он может быть обжалован в Апелляционной палате, добавили в надзорном ведомстве.Болбочану был арестован 17 марта 2017 года и вскоре истекал срок его содержания под стражей. Согласно молдавскому законодательству, если обвиняемому не выносится приговор в течение 12 месяцев с момента ареста, он подлежит освобождению.Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербован российскими спецслужбами, "в период 5 октября 2016 года - 17 марта 2017 года собирал и передавал информацию национального интереса, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова". В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Болбочану получал за это материальное вознаграждение.
Согласно сообщению, в ходе расследования было установлено сотрудничество с иностранной разведывательной службой, которая выражается в "организации тайных систематических встреч, применение специальных методов и техники, использование скрытых каналов связи, выплата денежной компенсации за выполненные поручения".Уголовное преследование осуществлялось прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со Службой информации и безопасности.Болбочану был депутатом парламента в 2001 - 2005 гг. и с 2010 - 2014 гг...
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Гарний строк, суддю не можна позичити у Молдови?
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одного мало ...тут потрібно весь живущий по новому вертеп "садити" а краще просто втопити у глухому Полісському болоті
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Цапня!
Ну вы поняли!
Даже в такой ублюдочной сраке как Аппазиционный блох
у вас всего 10 сторонников...
И то,если верить тараканам в голове сурайкина...
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10 сталинских ударов. Этот Сурайкин реально больной на всю голову. Да внешне похож на дегенератор.
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La Bandera
"10 депутатов Верховной Рады от "Оппоблока" стоят на позициях воссоединения с Россией", - кандидат в президенты РФ Сурайкин - Цензор.НЕТ 1615
Тоді ми все профукали у бескінечних чварах. Треба розумнішати
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А то мы не знаем, кто такие депутаты от "Оппоблока".
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Усрайкина отлюбили в очко 10 красносраких йепутатов совкового замеса. По нему заметно. Но они все расяяни такие - опетушенно-опомоенного вида, гены 1000 лет позорного рабства, а в последние 100 лет вообще непрерывное анальное изнасилование жыдами, че ж тут поделать.
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В нас знайдеться 10 верб та 10 зашморгів, тільки потрібні прізвища.
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Щоб когось не пропустити, пропоную всіх оппоблоківців повісити. Можна й на 10-и вербах. По черзі в алфавітному порядку.
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Количеством откровенных украинофобов, отстаивающих интересы "братьев".
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весь ЖОПА-блок в полном составе выслать в пидоРаху. Пусть себе воссоединяются там, сколько хотят.
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"...даже встретитЬся со мной не могут..." -- что делатЬ?
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Ще раз для пана Грицюка!
СБУ - ауууууу?!
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Грицак в курсі. СБУ цих шпигунів надійно охороняє.
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Два маргинала сделали шоу на рос-тв. И это заслуживает второй день подряд появляться в новостной ленте Цензора??
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Найдены эксклюзивные кадры встречи сарайкина с жоппоблоком:
суровые годы уходят,
борьбы за свободу сраны,
за ними другие приходят,
они тоже будут трудны...
"10 депутатів Верховної Ради від "Опоблока" стоять на позиціях возз'єднання з Росією", - кандидат у президенти РФ Сурайкін - Цензор.НЕТ 3435
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Имбецил. Да там все такие. СБУ,может пошевелитесь? Хотя,кому это я?
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Забрирайте все 10...
Желательно одним куском фарша...
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Второй день подряд обсуждаемый персонаж -- на ЦЕНЗОРе... До пЕрзидентских выборов на рассее -- еще 4 дня... Этот "герой сюжета" всю неделю проплатил или только 2 дня?
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Этого говорливого Засрайкина не надо останавливать - пусть побольше расскажет.
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Аж целых 10 рыгов... Шось не густо.... До чего ж москали убоги и ничтожны...
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Какое вЯличие без наращивания и загаживания территорий? Вам не понять, ведь для этого надо деградировать, отрастить хвост и дополнительную хромосому и принимать без пропусков боярышник и смотреть рос. ТВ.
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Це вірні воїни шпигуна Лоли! Не чипати їх! "10 депутатів Верховної Ради від "Опоблока" стоять на позиціях возз'єднання з Росією", - кандидат у президенти РФ Сурайкін - Цензор.НЕТ 6019
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Ну, хіба що, після дострокових цієї весни всім кодлом на чолі з Лолою - довічне з конфіскацією.
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"10 депутатів Верховної Ради від "Опоблока" стоять на позиціях возз'єднання з Росією", - кандидат у президенти РФ Сурайкін - Цензор.НЕТ 2712Хочеш жити в своїй країні не, як у концтаборі?
Виходь 18-го Березня у свойому місті за негайну відставку шпигуну і дострокові президентські
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Вот эти десять воровитых проордынских выродка станут первыми в очереди на медицинские эксперименты мордорских франкенштейнов. Наступит час Ч и тяга к воровству на московии приобретет угрожающий для самой воровской системы характер. Раз или два, по вине коррупционеров-клептократов, произойдут техногенные катастрофы с тысячами жертв. Учить морали прожженных воровитых лжецов абсолютно бесполезно. А потому там прибегнут к другому методу, который превратит в овощи многих знаковых клептокрадов. Всему миру известно об беспредельных аппетитах украинских номенклатурных воров. Вот они и станут первыми подопытными кроликами. И пуйло объявит на весь мир, что он укротил "украинскую коррупцию". Американцы типа не смогли, а он, такой мудрый, смог. И весь мир будет аплодировать этому "подвигу".
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Після виборів оппоблоку в парламенті буде більше ніж всіх партій разом узятих.
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І ось тоді почнеться громадянська війна. Справжня. Як у Сирії. Ти цього хочеш"10 депутатів Верховної Ради від "Опоблока" стоять на позиціях возз'єднання з Росією", - кандидат у президенти РФ Сурайкін - Цензор.НЕТ 6576
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Можно подумать что БПП и НФ сошел с этих позиций. Разве не Рашка за последние годы стала торговым партнером номер один Украины? Или я ошибаюсь? "10 депутатів Верховної Ради від "Опоблока" стоять на позиціях возз'єднання з Росією", - кандидат у президенти РФ Сурайкін - Цензор.НЕТ 5921
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На более 400 депутатов и только 10 продажных кремлёвских холуёв, вроде и мизер. Но быть народным депутатом Украинской Державы и за кровавые кремлёвские сребреники для иуды стать продажными прихвостнями у фашиста )(уйла и предавать лютым кровавым врагам оккупантам свою Украинскую Родину своё Отечество . По мне эти проклятые изменники - предатели заслуживают как минимум смертную кару, а если нет то пожененное заключение.
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Свинорусы пошли вы в жопу со своим воссоединением
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Марш за майбутне? А что дадут досрочные выборы - реванш рыгов и все?
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Ну так именно для этого все и мутится.
Большевики называли это контрреволюцией и выпиливали зачинщиков нещадно. А у нас демократия...
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Кто очень уж ратует за досрочный деребан бабла под озвучьте фамилию Вашего кандидата
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Так відправити тих 10 депутатів на пмж в рашку. Цікаво, коли крим окуповували німецькі фашисти - ці депутати також закликали би до дружби з рейхом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"10 депутатов Верховной Рады от "Оппоблока" стоят на позициях воссоединения с Россией", - кандидат в президенты РФ Сурайкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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