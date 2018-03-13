 "10 депутатов Верховной Рады от "Оппоблока" стоят на позициях воссоединения с Россией", - кандидат в президенты РФ Сурайкин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на теледебатах кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин, рассказывая о своем визите в Киев.
"Порядка десяти депутатов "Оппозиционного блока" Верховной Рады, которые стоят на позициях реального воссоединения с Россией, мне сказали, что даже встретится со мной не могут. Потому, что завтра СБУ узнает и начнуться репрессии. Там не просто олигархический, а фашистско-олигархический капитализм", - заявил Сурайкин.
"Он только что подставил 10 депутатов Верховной Рады", - отреагировал на слова Сурайкина один из его оппонентов на дебатах Максим Шевченко.
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гряразных, не только от бабушки. но и от дедушки...
А ось яку історичну річ Александра Македонського продали недавно в Україні! Оце таак!
А чтобы не вычислять угрозу наверняка, предлагаю на искать этих 10-ти, а сразу купировать опасность путем перемещения всей фракции Жоппоблока (вместе с аппаратом помощников, секретарей и сочувствующих) за паребрик...Особо отличившихся, типа вилкульни, бойки,бондаренки - через лукьяновское СИЗО и тюрьму...
жоппоблоковцев - не ошибетесь.
Наблюдая за россией меня не покидает очучение, что я, через замочную скважину, подглядываю за психбольными...
Действительно: это не ощущение, а именно очучение.
Согласно сообщению, в ходе расследования было установлено сотрудничество с иностранной разведывательной службой, которая выражается в "организации тайных систематических встреч, применение специальных методов и техники, использование скрытых каналов связи, выплата денежной компенсации за выполненные поручения".Уголовное преследование осуществлялось прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со Службой информации и безопасности.Болбочану был депутатом парламента в 2001 - 2005 гг. и с 2010 - 2014 гг...
Ну вы поняли!
Даже в такой ублюдочной сраке как Аппазиционный блох
у вас всего 10 сторонников...
И то,если верить тараканам в голове сурайкина...
Тоді ми все профукали у бескінечних чварах. Треба розумнішати
СБУ - ауууууу?!
суровые годы уходят,
борьбы за свободу сраны,
за ними другие приходят,
они тоже будут трудны...
Желательно одним куском фарша...
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Ну, хіба що, після дострокових цієї весни всім кодлом на чолі з Лолою - довічне з конфіскацією.
Виходь 18-го Березня у свойому місті за негайну відставку шпигуну і дострокові президентські
Большевики называли это контрреволюцией и выпиливали зачинщиков нещадно. А у нас демократия...