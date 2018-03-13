 "10 депутатов Верховной Рады от "Оппоблока" стоят на позициях воссоединения с Россией", - кандидат в президенты РФ Сурайкин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на теледебатах кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин, рассказывая о своем визите в Киев.

"Порядка десяти депутатов "Оппозиционного блока" Верховной Рады, которые стоят на позициях реального воссоединения с Россией, мне сказали, что даже встретится со мной не могут. Потому, что завтра СБУ узнает и начнуться репрессии. Там не просто олигархический, а фашистско-олигархический капитализм", - заявил Сурайкин.

"Он только что подставил 10 депутатов Верховной Рады", - отреагировал на слова Сурайкина один из его оппонентов на дебатах Максим Шевченко.

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