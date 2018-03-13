 На подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем, - Климкин о предложении Собчак

Такую точку зрения министр озвучил перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами, в Киеве 13 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В 2014-м году она (Ксения Собчак. - Ред.) называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак – опасны. Если это ее искренняя позиция – будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", – отметил Климкин.
В Киеве 13 марта прошла традиционная ежегодная встреча лидеров Меджлисакрымскотатарского народа и послов иностранных государств, на которой лидеры Меджлиса намерены донести до дипломатов свое видение шагов по деоккупации Крыма и последующей реингеграции полуострова в качестве крымскотатарской автономии.
По мнению кандидата в президенты России Ксении Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный "референдум" о статусе оккупированного Крыма.
Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.
По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".
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МИДу больше нечем заняться? пусть на уборку территории вокруг учреждения сходят например, а ещё лучше не только вокруг учреждения
"...Конечно, если б украинский народ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пожелал отделиться -- никто не посмеет удерживать его силой. Но -- разнообразна эта обширность, и только МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности, своей области,-- а каждое новообразуемое при том национальное меньшинство в этой местности -- должно встретить такое же ненасилие к себе".
Как видите еще в то время москали решили применить к Украине нацистские методы воздействия. Диктат части населения страны всему народу этой страны дальнейшей жизни и границ страны на предмет организации возможен только в случае, если за дело берутся выдрессированные по-гитлеровски сверхчеловеки для которых исчерпывающе достаточным основание является только их "хочу". Такое "хочу" демонстрирует и пуйло, и все остальные москальские деятели, это просто алекситимики, больные люди, тем более, что Солженицын им так сказал.
Даже если в Крыму референдум проведён честно, есть шансы что тамошняя биомасса, щедро сдобренная массово засезённым биомусором из паРаши, а также переехавшими гораздо раньше отставными вертухаями, двумя руками проголосует за паРашу. И кому это интересно? Крым - это Украина, хоть и замусоренная ещё со времён Совка.