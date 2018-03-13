 На подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем, - Климкин о предложении Собчак

Такую точку зрения министр озвучил перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами, в Киеве 13 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В 2014-м году она (Ксения Собчак. - Ред.) называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак – опасны. Если это ее искренняя позиция – будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", – отметил Климкин.

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В Киеве 13 марта прошла традиционная ежегодная встреча лидеров Меджлисакрымскотатарского народа и послов иностранных государств, на которой лидеры Меджлиса намерены донести до дипломатов свое видение шагов по деоккупации Крыма и последующей реингеграции полуострова в качестве крымскотатарской автономии.

По мнению кандидата в президенты России Ксении Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный "референдум" о статусе оккупированного Крыма.

Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.

По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".