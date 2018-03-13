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 Политика Украины
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 На подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем, - Климкин о предложении Собчак

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал опасным предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак провести в оккупированном Крыму повторный референдум.

Такую точку зрения министр озвучил перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами, в Киеве 13 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В 2014-м году она (Ксения Собчак. - Ред.) называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак – опасны. Если это ее искренняя позиция – будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", – отметил Климкин.

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В Киеве 13 марта прошла традиционная ежегодная встреча лидеров Меджлисакрымскотатарского народа и послов иностранных государств, на которой лидеры Меджлиса намерены донести до дипломатов свое видение шагов по деоккупации Крыма и последующей реингеграции полуострова в качестве крымскотатарской автономии.

По мнению кандидата в президенты России Ксении Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный "референдум" о статусе оккупированного Крыма.

Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.

По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".

Источник: https://censor.net.ua/n3055309
 
 
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загальноукраїнський референдум можемо провести.....
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послать всех кацапов скопом нахрен... всех с собчаками и хуйлами... ВСЕХ...
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логично, раз вопрос поставлен на предмет определения границ страны народа Украины, но это если исходить из естественного права народа на самоопределение, а не из нацистской нормы про москву третий рейх, четвертому не бывать, которой руководствуются москали и их смерды, изображая из себя гитлеровских сверхчеловеков, диктующих свою волю народам.
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зачем? и без референдума очень скоро мы крысню и русню на крысме резать будем. как поганых свинособак.
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Оценивая российских политиков, мы всего лишь классифицируем сорта гофна- 💩💩💩 .
😝
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Не только российских. Ведь родина у них одна, и её надо любить...
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Собчак, где деньги за спизженный у Украины газ?
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Ну хочет лошадка пообщаться с крымчанами....Ну так помаринуйте чуток...потяните....а 18-го дайте лошадке Официальное Разрешение на въ\езд в Украинский Крым! На подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем, - Климкин о предложении Собчак - Цензор.НЕТ 8357
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"Російська демократія закінчується там де починається українське питання" (с)
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а смысл вообще со всеми клоунами что участвуют в выборах путина разговаривать?
МИДу больше нечем заняться? пусть на уборку территории вокруг учреждения сходят например, а ещё лучше не только вокруг учреждения
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Ну какие разговоры с этой конемордой? Ну представьте- Дом2 и кандидат в президенты. Хотя для кацапстана-самое то.😄
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По Крыму одно направление капитуляция России с последующим трибуналом !
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В конституции Украины чёрным по белому написано - "Референдум на территории Украины может быть только всеукраинским!"...
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1990 год, Солженицын пишет свой программный тагумент "Как нам обустроить Россию"для кремляди, входящей в раж от состояния безыдейности:

"...Конечно, если б украинский народ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пожелал отделиться -- никто не посмеет удерживать его силой. Но -- разнообразна эта обширность, и только МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности, своей области,-- а каждое новообразуемое при том национальное меньшинство в этой местности -- должно встретить такое же ненасилие к себе".

Как видите еще в то время москали решили применить к Украине нацистские методы воздействия. Диктат части населения страны всему народу этой страны дальнейшей жизни и границ страны на предмет организации возможен только в случае, если за дело берутся выдрессированные по-гитлеровски сверхчеловеки для которых исчерпывающе достаточным основание является только их "хочу". Такое "хочу" демонстрирует и пуйло, и все остальные москальские деятели, это просто алекситимики, больные люди, тем более, что Солженицын им так сказал.
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Для начала проведите у себя в паРаше референдумы о независимости в Чечне, Дагестане, Татарстане и прочих местах, а мы посмотрим на результат.
Даже если в Крыму референдум проведён честно, есть шансы что тамошняя биомасса, щедро сдобренная массово засезённым биомусором из паРаши, а также переехавшими гораздо раньше отставными вертухаями, двумя руками проголосует за паРашу. И кому это интересно? Крым - это Украина, хоть и замусоренная ещё со времён Совка.
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Любой российский либерал заканчивается там, где вопрос начинает касаться Украины.
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Найрозумніше було б на ту Собчак взагалі не звертати уваги.Натомість Клімкін затіяв з нею багатотижневі дискусії,хоча це абсолютно не його рівень,не його робота і не його обов"язок...Таке враження що йому там нема що робити,в міністерстві,він і шукає собі якоїсь розваги...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем, - Климкин о предложении Собчак
 
 
 
 
 
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