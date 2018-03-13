EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Спорт
  2446  31
Все про:биатлон (101) бойкот (193) Министерство молодежи и спорта (42) Россия (68374) Брынзак (1)

 "Я считаю это решение правильным", - глава Федерации биатлона Украины Брынзак о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Президент Федерация биатлона Украины Владимир Брынзак считает правильным принятое совместно с Министерством молодежи и спорта решение о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в российской Тюмени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, - Жданов

"Мы не будем принимать участие в заключительном этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени. Это совместное решение федерации и министерства. Да, мы можем не завоевать какие-то медали, но это не те проблемы, которые нельзя пережить. В данной ситуации, учитывая все обстоятельства, я считаю это решение правильным", - сказал он.

Как сообщалось, 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил о принятии совместного с Федерацией биатлона решения, что сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в 9-м этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шведскому биатлонисту Самуэльссону угрожали убийством в России после заявления о бойкоте Кубка мира в Тюмени

15 февраля американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для "чистых" спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России. 14 февраля IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России.

Ранее сборные Чехии и США объявили о бойкоте соревнований в Тюмени.

Источник: https://censor.net.ua/n3055300
 
 
VEhrdlVXdGtSMEV3V1haUmRtUkRNekJNUkZGMWFUaDJNRXhJVVhWT1EzY3dXVXhSZFRsREt6Qk1NVGd3VEVoUmRuUkROVEJNY2xGMmRFZERaazVEWXpCTWFsRjJaRU0wTUZsSVVtZDBRekV3V1VSU1oyUkhRekJNVEZGMmFVUlJkazVES3pCTWRsRjJkRU13TUV4WVVYUjBRelJKVGtNMFNVNUhRakJNTDFGMmRFZEJNRmxNVVhOSWVsRnZUa01yTUZsSVVtZGtRelF3V1RnOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так собирались же ехать?... Передумали?...
 показать весь комментарий
 
 
Напишите честно... Ошиблись.. Исправимся... Больше не будем... Проститутки!...
 показать весь комментарий
 
 
Краще пізно, ніж ніколи! А то віийшло б що збірна США не поїхала, а наші клуші поїхали б!
А ось яку історичну річ Александра Македонського продали недавно в Україні! Жесть...

 показать весь комментарий
 
 
Спочатку прочитав "стартер Александра Македонського".
Мої уявлення про античні технології мало не вкрилися п*здою.
Хоча, якщо згадати термінатора Талоса...
 показать весь комментарий
 
"Я з цього приводу маю власну думку, але я з нею не згідний" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоть так, а то позорище было с поездкой в рашку.
 показать весь комментарий
 
 
Она очень хороша как заготовка для скульптуры из навоза . Якут был бы рад поработать с таким материалом .
 показать весь комментарий
 
 
На мою думку, вона годиться також і в якості джерела постачання матеріалу! "Я считаю это решение правильным", - глава Федерации биатлона Украины Брынзак о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени - Цензор.НЕТ 7876
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, если спросят, то я тоже считаю это решение правильным.
 показать весь комментарий
 
 
Головне змагання чотирьохліття просрано-так що пізно вже боржомі смоктати.
 показать весь комментарий
 
 
Переобулся.. С приливом патриотизма вас,товарисч бринзак-можете снять буддёновку "Я считаю это решение правильным", - глава Федерации биатлона Украины Брынзак о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени - Цензор.НЕТ 5041
 показать весь комментарий
 
 
Перевзувся в повітрі: "Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать - зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту - ее заберет та же Россия." Бринзак 28.02.18
 показать весь комментарий
 
 
Розчулив до сліз. Який патріот!!! Ще вчорв їхав, а сьогодні вже ні, як той водила з Маріуполя після розмови з СБУ так полюбив українську мову.
 показать весь комментарий
 
 
Первая мысль в целом правильная.
Из всех бойкотирующих сборных теряет больше всего Украина, это 5 спортсменок на этапах КМ в 2018-2019 году.
Не поедут - очень вероятно, что будет 4 спортсменки.
 показать весь комментарий
 
зараз у жінок квота - 6, яку не завжди заповнюємо. У чоловіків - 5 . І велика ймовірність зберегти її навіть без парашинського етапу.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, ато біатлонили б на паРаші до кінця життя...😁
 показать весь комментарий
 
 
Если бы решалась судьба кубка у спортсменов это поступок. Если ничего не решается это другое. Посмотрим на Фуркада, Бе, Макарайнен.
 показать весь комментарий
 
По ходу мониторят соцсети. Напихали им по самые гланды - так и заднюю включили.
Вот такое, возможно, тоже подействовало.
"Я вважаю це рішення правильним", - глава Федерації біатлону України Бринзак про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені - Цензор.НЕТ 3039 Svitlana V 🇺🇦‏ @Light1065SЧитатиЧитати @Light1065SБільше

Пане @VGroysman , оскільки не знайшла твітера пана Жданова, звертаюсь до Вас з вимогою розгляду питання бойкотування етапу кубку світу з біатлону в Тюмені на РФ, якщо наші спортсмени та тренери хочуть туди їхати, хай їдуть за свій кошт і НЕ під прапором України.
 показать весь комментарий
 
 
с ним тоже СБУ поговорила как с водилой-мудилой из Марика?))))
 показать весь комментарий
 
 
включить вовремя заднюю это правильное решение. ибо западло на изгойку 404 ездить.
 показать весь комментарий
 
 
ПРАВИЛЬНО! НЕХРЕН К ФАШИСТАМ РАСЯЯНСКИМ ПРОКЛЯТЫМ ЕЗДИТЬ.
 показать весь комментарий
 
 
Гы, в Тюмень не едут.
А почему вся вторая сборная Украины по биатлону находится на кубке IBU во вражьем Увате? И никто вообще про это не говорит, и всё абсолютно всех устраивает.

Перемога опять обернулась зрадой...
 показать весь комментарий
 
 
Ответят, что просто проморгали и поблагодарят за бдительность.
 показать весь комментарий
 
А о московии как об агрессоре - ни гу-гу.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я считаю это решение правильным", - глава Федерации биатлона Украины Брынзак о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени
 
 
 
 
 
 вверх