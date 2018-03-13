 "Я считаю это решение правильным", - глава Федерации биатлона Украины Брынзак о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, - Жданов

"Мы не будем принимать участие в заключительном этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени. Это совместное решение федерации и министерства. Да, мы можем не завоевать какие-то медали, но это не те проблемы, которые нельзя пережить. В данной ситуации, учитывая все обстоятельства, я считаю это решение правильным", - сказал он.

Как сообщалось, 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил о принятии совместного с Федерацией биатлона решения, что сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в 9-м этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шведскому биатлонисту Самуэльссону угрожали убийством в России после заявления о бойкоте Кубка мира в Тюмени

15 февраля американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для "чистых" спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России. 14 февраля IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России.

Ранее сборные Чехии и США объявили о бойкоте соревнований в Тюмени.