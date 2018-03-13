 "Я считаю это решение правильным", - глава Федерации биатлона Украины Брынзак о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не будем принимать участие в заключительном этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени. Это совместное решение федерации и министерства. Да, мы можем не завоевать какие-то медали, но это не те проблемы, которые нельзя пережить. В данной ситуации, учитывая все обстоятельства, я считаю это решение правильным", - сказал он.
Как сообщалось, 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил о принятии совместного с Федерацией биатлона решения, что сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в 9-м этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени.
15 февраля американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для "чистых" спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России. 14 февраля IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России.
Ранее сборные Чехии и США объявили о бойкоте соревнований в Тюмени.
А ось яку історичну річ Александра Македонського продали недавно в Україні! Жесть...
Мої уявлення про античні технології мало не вкрилися п*здою.
Хоча, якщо згадати термінатора Талоса...
Из всех бойкотирующих сборных теряет больше всего Украина, это 5 спортсменок на этапах КМ в 2018-2019 году.
Не поедут - очень вероятно, что будет 4 спортсменки.
Вот такое, возможно, тоже подействовало.
Svitlana V 🇺🇦 @Light1065SЧитатиЧитати @Light1065SБільше
Пане
@VGroysman , оскільки не знайшла твітера пана Жданова, звертаюсь до Вас з вимогою розгляду питання бойкотування етапу кубку світу з біатлону в Тюмені на РФ, якщо наші спортсмени та тренери хочуть туди їхати, хай їдуть за свій кошт і НЕ під прапором України.
А почему вся вторая сборная Украины по биатлону находится на кубке IBU во вражьем Увате? И никто вообще про это не говорит, и всё абсолютно всех устраивает.
Перемога опять обернулась зрадой...