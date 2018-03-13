 Минфин и не пытается создать условия для конкуренции на лотерейном рынке, - представитель АМКУ Загребельская

Об этом пишет в Фейсбуке Государственный уполномоченный АМКУ, член постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок Агия Загребельская, сообщает Цензор.НЕТ.

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"26.05.2017 по результатам проработки этого проекта Лицусловий Комитет сообщил Министерству финансов о несогласовании проекта в связи с тем, что он содержит дискриминационные и необъективные критерии для претендентов на получение лицензий.

15.08.2017 года Минфин письмом сообщил, что внимательно рассмотрел все замечания и намерен максимально их учесть в проекте постановления.

17.08.2017 года на согласительном совещании под председательством министра финансов были еще раз озвучены замечания АМКУ к проекту.

16.02.2018 года по результатам совещания в Доме Правительства под председательством Первого вице-премьер-министра Кубива С.И. Минфину было поручено совместно с Министерством юстиции разработать проект Лицензионных условий и уже доработанный проект до 23.02.2018 года согласовать с Госрегуляторслужбой и Комитетом.

22.02.2018 года АМКУ на заседании единогласно одобрил отчет по результатам исследования лотерейного рынка с соответствующими предложениями Правительства относительно дальнейших действий", - пишет Загребельская.



По ее словам, дальше Минфин вместо того, чтобы учесть предложения и замечания, устранить недостатки и направить в Комитет уже доработанный проект нормативно-правого акта, пишет, что по Регламенту Кабинета Министров Комитет имеет право:

- или согласовать и завизировать майский проект;

- или согласовать и завизировать майский проект, предоставив на отдельном листе замечания.

Никаких попыток создать условия для конкуренции на лотерейном рынке (в том числе на этапе выхода на рынок), установить надлежащий контроль за денежными потоками на рынке (РРО вместо единой электронной системы принятия ставок), ограничить местоположение так называемых "лотерейных залов" (только запрет их открытия в помещении учебных заведений и т.п., а у школ - можно), без принципа социально-ответственного игры, без лицензирования программного обеспечения и сертификации лотерейного оборудования, ... а только прямой дорогой к монополии одного оператора.



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"И именно этот вопрос внесен Председателем АМКУ в повестку дня заседания Комитета. Какие ожидания? Сложно предвидеть, но видимо ждут, что Комитет, соблюдая требования Регламента, несмотря на все (в том числе на свой отчет) согласует и завизирует проект.

Вопрос, как это предусмотрено проектом повестки дня, подготовлено к вынесению и будет представлено на заседании Комитета первым заместителем Председателя АМКУ - государственным уполномоченным Марией Нижник.

Что именно будет предлагаться первым заместителем и руководителем юридического департамента Данилом Федорчуком, который будет докладывать этот вопрос - пока не знаю, потому что нет материалов.

Тем, кто намерен и имеет желание присутствовать на заседании, до встречи! Всем остальным - обязательно сообщу о ходе и результатах", - написала Загребельская и предоставила ссылку, по которой можно ознакомиться с отчетом и в целом по ситуации на лотерейном рынке.

