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 "Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер

"Газпром" рассчитывает, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом Украины".

Такое мнение выразил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы, без сомнения, рассчитываем, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с НАК", - сказал А.Миллер.

В свою очередь, Д.Медведев отметил, что обращение в суд для расторжения контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" - "нормальный правовой путь прекращения договорных отношений". "Все договоры имеют свойство, как говорят юристы, изменяться, возникать, в конечном счете, они заканчивают свое действие или расторгаются в установленном порядке. В данном случае, в судебном порядке. Это нормальный правовой путь прекращения договорных отношений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" тянет с выполнением решения арбитража, но это абсолютно бесперспективно. Украина получит все до копейки, - Порошенко

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3055295
 
 
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так может исправить что раша ещё на пару ярдов попадёт....
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- Уйди Птибурдуков, уйди, тебя я ненавижу, - продолжал Васисуалий Лоханкин, раскачиваясь, как старый еврей на молитве, - ты гнида жалкая и мерзкая притом! Не инженер ты - хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!(с)
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так все равно русне по этому решению придется платить.
мордва никуда не денется.
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Непоняв шо в гп не хватило бабла підкупити стокгольмський арбітраж з першого разу, чи не беруть?
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Сейчас в суде такую неустоечку Газпрему насчитают и такой баланс настанет, что Миллер пойдет мельником работать. Как его предки.
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а вдруг роснефть поглатит газпром и ты Миллер останешся без работы....Сечин не дремлет...
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Скоро тебя,хорёк узкоглазый,вовка на суку подвесит,за дисбаланс и другие места,и куда ты падла два с полтиной арбуза проепал???-незря такая морда грустная.....
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Каки хитрые эти кацапы, никуда не торопятся: Газпрому насчитаны пени - 500т. в день, Нафтогазу - 660т. - за гораздо меньшую сумму штрафа...лет через пять Миллер ещё и в плюс выйдет.
А если ещё и взятку Януковича посчитать...отличники по математики здесь ещё остались?)
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при чем здесь взятка пенькобежцу? это не было предметом разбирательства.
не выйдет у монголоидов соскочить.
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Какие разбирательства? Где деньги,ублюдки кацапские? Договором подтереться можете. Он заканчивается в 19 году. А суд при большом желании раньше ничего не скажет. Вот же гниды скользкие,болотные.
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В каком "новом разбирательстве"? Миллер, ты дебил, или окружающих за дебилов держишь?
Текущее решение - окончательное, по нему не может быть никакого "нового разбирательства".
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ну надо же, они еще и мазохисты, оказывается "Газпром" сподівається, що в новому розгляді Стокгольмський арбітраж виправить дисбаланс інтересів із "Нафтогазом", - Міллер - Цензор.НЕТ 6673
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Скоро подтянутся в суде газовые претензии по Крыму, по буровым.... и будет Газпром с опустившимся лицом.....
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это правда. беда для русни в одиночку не ходит.
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А почему Газпром не обращается в суд по факту наших "краж" газа из трубы?
Или мы все-таки НЕ ТЫРИЛИ (словами карлика) или они признали себя опущенными лохами!?
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Опять в Арбитраж? Выше Стокгольмский верховный суд.
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удмуртъ. не сиди на цензоре. иди работай свинюшка, тебе нужно много работать чтобы платить по иску.
В общем поймали вас коми на воровстве украинского газа. таперь вам маруся захарова наступит.
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Он как раз дисбаланс интересов уже исправил.
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ага. это как нарушеный кислотно -щелочной баланс и кариес.
Платить мордве до еврейской пасхи, а потом еще больше придется. Попались залещанские свинособаки в капкан, который сами попытались другим поставить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер
 
 
 
 
 
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