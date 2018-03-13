 "Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер

Такое мнение выразил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы, без сомнения, рассчитываем, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с НАК", - сказал А.Миллер.

В свою очередь, Д.Медведев отметил, что обращение в суд для расторжения контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" - "нормальный правовой путь прекращения договорных отношений". "Все договоры имеют свойство, как говорят юристы, изменяться, возникать, в конечном счете, они заканчивают свое действие или расторгаются в установленном порядке. В данном случае, в судебном порядке. Это нормальный правовой путь прекращения договорных отношений".

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.