 "Результативность работы наших правоохранительных органов по экономическим преступлениям почти нулевая", - Южанина

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина

"Результативность работы наших правоохранительных органов по экономическим преступлениям почти нулевая из-за полностью неправильной модели расследования и огромной нагрузки на одного следователя. Например, на детектива в Литве или Румынии одновременно приходится от трех до десяти дел. Для сравнения, у нас тысяча дел, то на что рассчитываем?

А на днях уже вступают в силу поправки в УПК, в том числе и так называемая поправка Лозового, которой сокращаются сроки досудебного расследования. Наши правоохранительные органы ожидают правовой коллапс. Поэтому быстро расследовать такое количество дел физически невозможно. Не говоря уже о качестве", - отметила она.

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Южанина подчеркнула, что в обществе давно назрела необходимость замены модели работы правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с экономическими преступлениями.

"Это отмечали не только представители бизнеса, но и члены правительства. И мы все об этом слышали. Поэтому мы полностью забираем функции по расследованию таких преступлений у всех правоохранительных органов, чтобы аккумулировать в одном органе функции противодействия преступлениям в сфере публичных финансов. Это отражено в основной подследственности, которая переходит к Национальному бюро финансовой безопасности", - рассказала она.

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