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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоговая (742) налоговая милиция (1170) Налоговый кодекс (1258) Южанина (57)

 "Результативность работы наших правоохранительных органов по экономическим преступлениям почти нулевая", - Южанина

В обществе давно назрела необходимость замены модели работы правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с экономическими преступлениями.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина

"Результативность работы наших правоохранительных органов по экономическим преступлениям почти нулевая из-за полностью неправильной модели расследования и огромной нагрузки на одного следователя. Например, на детектива в Литве или Румынии одновременно приходится от трех до десяти дел. Для сравнения, у нас тысяча дел, то на что рассчитываем?

А на днях уже вступают в силу поправки в УПК, в том числе и так называемая поправка Лозового, которой сокращаются сроки досудебного расследования. Наши правоохранительные органы ожидают правовой коллапс. Поэтому быстро расследовать такое количество дел физически невозможно. Не говоря уже о качестве", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Результаты деятельности налоговой милиции в разы превышают ее денежное содержание", - замглавы ГФС Белан

Южанина подчеркнула, что в обществе давно назрела необходимость замены модели работы правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с экономическими преступлениями.

"Это отмечали не только представители бизнеса, но и члены правительства. И мы все об этом слышали. Поэтому мы полностью забираем функции по расследованию таких преступлений у всех правоохранительных органов, чтобы аккумулировать в одном органе функции противодействия преступлениям в сфере публичных финансов. Это отражено в основной подследственности, которая переходит к Национальному бюро финансовой безопасности", - рассказала она.

Полный текст интервью с главой Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Принимая в конце 2016 года изменения в Налоговый кодекс, депутаты допустили техническую ошибку", - Белан о работе налоговой милиции

Источник: https://censor.net.ua/n3055294
 
 
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- Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.(с)
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Податкова міліція має бути ліквідована як абсолютно корупційне та злочинне бандитське угрупування! Жодних аналогів Податкової міліції не може бути створено поки з влади не підуть мафія та бандити! Будь яка правоохоронна економічна структура, створена цією владою мафії, буде злочинною та корупційною від дня її формування! Досить вже того що під час Майдану народні депутати, серед яких Анатолій Гриценко, звернулись до суду щодо незаконності створення спецпідрозділу Беркут та незаконності використання цього незаконного підрозділу у правоохоронній діяльності! Суд визнав що Беркут створено незаконно, як й інші спецпідрозділи міліції! Досі всі спецпідрозділи поліції, які прийшли на заміну Беркуту та іншим незаконним формуванням, незаконні та знаходяться поза правовим полем! Влада яка не може врегулювати в правовому полі діяльність навіть спецпідрозділів поліції - не має права формувати економічні правоохоронні структури, бо це влада ідіотів та крадіїв!
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може вони ще перекуюються та виправляться? або прикидаються ідіотами, а насправді дуже розумні?
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Да ладно , посмотрите в каких домах они живут и на каких машинах ездят - вот где она , "результативность" !
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Звісно.
Але в тих органах працюють такі люди, що навряд чи знають табличку множення. Тому навіть якби вони хотіли щось розкрити, вони просто не можуть. Через вроджену тупість.
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Судя по вашим е-декларациям вы все этим великолепно пользуетесь!
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Вчерашние конфетки "Результативність роботи наших правоохоронних органів з економічних злочинів майже нульова", - Южаніна - Цензор.НЕТ 3920Итак, дорогие мои. Подведение итогов встречи "Діалог влади з бізнесом".

Начнём с задекларированных Президентом перемог.

1. Украина на днях получила статус страны- аспиранта НАТО.

2. Победа НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.

3. Вступил в силу Закон Украины с 01.03.2018 года "О приватизации".

4. Прямо на встрече Президент подписал и передал ВР Закон « Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Это крайне важный Закон для нормального инвестиционного климата, так как защищает права миноритариев. Смею напомнить, что до сих пор, мы жили по Закону от 1991 года.

5. Прямо на встрече Президент подписал и передал в ВР Закон «О валютной либерализации» - это реальный прорыв. Если у ВР хватит мозга его проголосовать.

6. Эти законы входят в пакет из 32- х законов по улучшению инвестиционного климата в Украине. Остальные в разработке. Один из которых введение нулевого декларирования.

7. Введение нулевого декларирования будет, хотим мы этого или нет. Так живет весь цивилизованный мир.

8. Ещё один важный закон из этого пакета, это анонсированный закон « О службе финансовых расследований». Закон уже есть на сайте ВР. Главной функцией службы будет исключительно ( все продолжают помнить, что я ретранслирую? ) информационно - аналитическая работа по выявлению экономических преступлений. Как говорится: «будем посмотреть» - насколько это будет соответствовать действительности. СБУ, Полиции, Прокуратуры - лишаются права проверок и контроля бизнеса.

Теперь самое сложное. Закон о налоге на вывод капитала.

Президент сразу сказал, что является его ярым сторонником, но СЕГОДНЯ он его подавать в ВР не будет, нужно ещё согласования с министерствами и согласование с МВФ ( все помнят, что я ретранслирую?) и диалог с бизнесом. С этого места перешли к диалогу.

Вот квинтэссенция:
Спілка підприємців України - громко за!
Ассоциация налогоплательщиков - громко за!
Более 100 ассоциаций Украины - громко за!
Украинский бизнес - громко за!
Представитель самого крупного иностранного инвестора в Украине Mittal Steel - призвал Президента взять на себя ответственность и принять закон - за!
Представитель торгово - промышленной палаты США - приветствовал Закон.

Кто же против, спросите вы?

Единственный, кто признался, что в их рядах есть представители бизнеса кто за, и кто категорически против- это Европейская ассоциация.

В чем проблема тогда, спросите вы?

Я увидела некоторые недопонимание между Минфином и Южаниной. Южанина - за. Минфин , что - то никак посчитать не может. Что он считает, никто не знает.

И опять ретранслируют, Президент утверждает, что необходимо получить согласие у МВФ. Для этого ему нужна доказательная база, которую считает Минфин.

Так что, проблема в Минфине, спросите вы? То, что я увидела, это несколько напоминает игру в теннис или пинг-понг.

К концу встречи Президент дал время до конца недели бизнесу внести свои предложения и замечания в закон ( с сегодняшнего дня, он должен быть на сайте ВР), и неделю Минфину что- то досчитать. Что они считают- для меня загадка.

Дальше, наша с вами задача додавить подачу его в ВР, и надавить на ВР, проголосовать его до 1.06.2018, иначе с 1.01.2019 он не вступит в силу.

По самым скромным подсчетам Закон « О налоге на вывод капитала» даст прирост ВВП только в первый год 2-3%. Президент, в дальнейшем, рассчитывает на рост 6% в год.
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1. Нет такого статуса в НАТО - аспирант. https://ru.espreso.tv/article/2018/03/13/aspyrant_nato_chto_oznachaet_novyy_status_ukrayny_v_otnoshenyyakh_s_alyansom
2. Победа - ДА, а где бабулесы? Где дешевый газ на входе в газотранспортную? Т.Е. это пока Пиррова победа

4-6 Инвестиции в Украину - да вы шутите однако....... Порох может клепать сколько угодно законов, ездить в какие угодно страны, врать на каких угодно площадках - есть факт- за 4 года Украина не стала инвестиционно привлекательной.
Для отмазки - типа война, во первых официально никакой войны нет, во вторых - пример Израиля.
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бомбит? После смены "Невского" выпей - попустит. И не загоняйся так - сгоришь на работе.
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Пока эта гора даже мыши не родила, только газы выпускает
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Эта тётя упырь экономический, подельница порошенко ещё что то вякает? скорее бы от вас избавиться.
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говорит, что нужно отдать всё Службе финансовых раследований бывшей созданой из налоговой
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В Украине ситуация с коррупцией чрезвычайная, следовательно, и меры должны быть чрезвычайными и быстрыми. Нельзя создавать "органы" на неопределенный срок без четких и конкретных критериев их работы, так для «борьбы с коррупцией вообще». Такие "меры" только укрепляют коррупцию и
приближают гибель нового государства.
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Не може такого бути надзвичайного. Це системна і послідовна робота. Не можна ж сказати ось цей суддя, прокурор, міністр, заступник і тд - корупціонер! треба зібрати неспростовні докази та показати їх в суді, з забезпеченням права на захист. Щоби це зробити по одній справі треба не менше, ніж пів-року і то по одномуу епізоду. А якщо томів в справі 200-300-500? то більше року
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Ну так ить ,жить по новому,это ВАМ не ЭТО ,тут надо понимать ,всю глубину мальдивских глубин !!! "Результативність роботи наших правоохоронних органів з економічних злочинів майже нульова", - Южаніна - Цензор.НЕТ 7717
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам
на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
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Ну так нужно же для этого арестовать главного барыгу мальдивского, а они боятся.
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Так пусть уволят половину сабаковских барбосов, а на с экономленые деньги наймут следаков.
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Южанина и Ко не смогли сломать ситуацию, где все граждане и предприятия являются экономическими преступниками. И сейчас продолжает в том же духе - "реформировать" карательные органы. Так стоит ли обращать на неё внимание?
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Так расформировать недееспособные службы и уволить бездельников. И послать подальше тех, кто не умеет или не хочет или не может организовать работу.
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Совдеповский бухгалтер,почистилась от пыли с книг бух учётов,але партбилет досi в шкафу хранит.Рассказывает,що нiчого не зроблено
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Панове, та колапс настав у всій правоохоронній системі, яка повністю переросла в репресивні органи, а розсчлідуванням злочинів, скоєних проти рядових громадячн, здійснюється в залишковому порядку. Цей колапс назрівав давно, але в повній мірі почав проявляти себе з прийняттям нового кримінального процесуального кодексу, та кінцеву крапку поставила заміна міліції на поліцію "горе-рехформаторами". Де це видано, щоб в поліцію набирали з вулиці по бігбордам? Як результат на місці злочину поліція тупцюється замість фіксування слідів злочину і жде, коли приїдуть особи, які ще служили в міліції, а останніх стає все дедалі менше. Кримінальні провадження без підозрюваних - роками припадають пилом, або банально закриваються під різними причинами. Натомість мало не щодня із ЗМІ ми чуємо інформацію про резонансні вбивства, злочингність знахабніла.
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"Результативность работы наших правоохранительных органов по экономическим преступлениям почти нулевая".

Госпожа Южанина правоохранители статисты это прекрасно.
Южанина подчеркнула, что в обществе(?) давно назрела необходимость замены модели работы правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с экономическими преступлениями.

Так в обществе назрела или в правоохранительных органах? И как давно? На дворе 2018!!! То есть общество платило налоги, а правоохренители по экономическим преступлениям делали вид, что они работают...АВАКОВ????!!!ПОРОШЕНКО???!!!ЛУЦЕНКО???
"Это отмечали не только представители бизнеса, но и члены правительства. И мы все об этом слышали." Когда отмечали, кто все слышали и ничего не сделали???

"Это отражено в основной подследственности, которая переходит к Национальному бюро финансовой безопасности". Теперь пока НБФБ вникнет, пока наладит работу сколь воды утечет? И главное где гарантия, что годика через 4 каканить Южанина не озвучит очередную обличительную речь в адрес НБФБ...
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Как же власть достала с созданием этих новых структур.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Результативность работы наших правоохранительных органов по экономическим преступлениям почти нулевая", - Южанина
 
 
 
 
 
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