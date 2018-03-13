 "Результативность работы наших правоохранительных органов по экономическим преступлениям почти нулевая", - Южанина

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина
"Результативность работы наших правоохранительных органов по экономическим преступлениям почти нулевая из-за полностью неправильной модели расследования и огромной нагрузки на одного следователя. Например, на детектива в Литве или Румынии одновременно приходится от трех до десяти дел. Для сравнения, у нас тысяча дел, то на что рассчитываем?
А на днях уже вступают в силу поправки в УПК, в том числе и так называемая поправка Лозового, которой сокращаются сроки досудебного расследования. Наши правоохранительные органы ожидают правовой коллапс. Поэтому быстро расследовать такое количество дел физически невозможно. Не говоря уже о качестве", - отметила она.
Южанина подчеркнула, что в обществе давно назрела необходимость замены модели работы правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с экономическими преступлениями.
"Это отмечали не только представители бизнеса, но и члены правительства. И мы все об этом слышали. Поэтому мы полностью забираем функции по расследованию таких преступлений у всех правоохранительных органов, чтобы аккумулировать в одном органе функции противодействия преступлениям в сфере публичных финансов. Это отражено в основной подследственности, которая переходит к Национальному бюро финансовой безопасности", - рассказала она.
Полный текст интервью с главой Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной читайте ЗДЕСЬ.
Але в тих органах працюють такі люди, що навряд чи знають табличку множення. Тому навіть якби вони хотіли щось розкрити, вони просто не можуть. Через вроджену тупість.
Начнём с задекларированных Президентом перемог.
1. Украина на днях получила статус страны- аспиранта НАТО.
2. Победа НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.
3. Вступил в силу Закон Украины с 01.03.2018 года "О приватизации".
4. Прямо на встрече Президент подписал и передал ВР Закон « Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Это крайне важный Закон для нормального инвестиционного климата, так как защищает права миноритариев. Смею напомнить, что до сих пор, мы жили по Закону от 1991 года.
5. Прямо на встрече Президент подписал и передал в ВР Закон «О валютной либерализации» - это реальный прорыв. Если у ВР хватит мозга его проголосовать.
6. Эти законы входят в пакет из 32- х законов по улучшению инвестиционного климата в Украине. Остальные в разработке. Один из которых введение нулевого декларирования.
7. Введение нулевого декларирования будет, хотим мы этого или нет. Так живет весь цивилизованный мир.
8. Ещё один важный закон из этого пакета, это анонсированный закон « О службе финансовых расследований». Закон уже есть на сайте ВР. Главной функцией службы будет исключительно ( все продолжают помнить, что я ретранслирую? ) информационно - аналитическая работа по выявлению экономических преступлений. Как говорится: «будем посмотреть» - насколько это будет соответствовать действительности. СБУ, Полиции, Прокуратуры - лишаются права проверок и контроля бизнеса.
Теперь самое сложное. Закон о налоге на вывод капитала.
Президент сразу сказал, что является его ярым сторонником, но СЕГОДНЯ он его подавать в ВР не будет, нужно ещё согласования с министерствами и согласование с МВФ ( все помнят, что я ретранслирую?) и диалог с бизнесом. С этого места перешли к диалогу.
Вот квинтэссенция:
Спілка підприємців України - громко за!
Ассоциация налогоплательщиков - громко за!
Более 100 ассоциаций Украины - громко за!
Украинский бизнес - громко за!
Представитель самого крупного иностранного инвестора в Украине Mittal Steel - призвал Президента взять на себя ответственность и принять закон - за!
Представитель торгово - промышленной палаты США - приветствовал Закон.
Кто же против, спросите вы?
Единственный, кто признался, что в их рядах есть представители бизнеса кто за, и кто категорически против- это Европейская ассоциация.
В чем проблема тогда, спросите вы?
Я увидела некоторые недопонимание между Минфином и Южаниной. Южанина - за. Минфин , что - то никак посчитать не может. Что он считает, никто не знает.
И опять ретранслируют, Президент утверждает, что необходимо получить согласие у МВФ. Для этого ему нужна доказательная база, которую считает Минфин.
Так что, проблема в Минфине, спросите вы? То, что я увидела, это несколько напоминает игру в теннис или пинг-понг.
К концу встречи Президент дал время до конца недели бизнесу внести свои предложения и замечания в закон ( с сегодняшнего дня, он должен быть на сайте ВР), и неделю Минфину что- то досчитать. Что они считают- для меня загадка.
Дальше, наша с вами задача додавить подачу его в ВР, и надавить на ВР, проголосовать его до 1.06.2018, иначе с 1.01.2019 он не вступит в силу.
По самым скромным подсчетам Закон « О налоге на вывод капитала» даст прирост ВВП только в первый год 2-3%. Президент, в дальнейшем, рассчитывает на рост 6% в год.
2. Победа - ДА, а где бабулесы? Где дешевый газ на входе в газотранспортную? Т.Е. это пока Пиррова победа
4-6 Инвестиции в Украину - да вы шутите однако....... Порох может клепать сколько угодно законов, ездить в какие угодно страны, врать на каких угодно площадках - есть факт- за 4 года Украина не стала инвестиционно привлекательной.
Для отмазки - типа война, во первых официально никакой войны нет, во вторых - пример Израиля.
приближают гибель нового государства.
на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
Госпожа Южанина правоохранители статисты это прекрасно.
Южанина подчеркнула, что в обществе(?) давно назрела необходимость замены модели работы правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с экономическими преступлениями.
Так в обществе назрела или в правоохранительных органах? И как давно? На дворе 2018!!! То есть общество платило налоги, а правоохренители по экономическим преступлениям делали вид, что они работают...АВАКОВ????!!!ПОРОШЕНКО???!!!ЛУЦЕНКО???
"Это отмечали не только представители бизнеса, но и члены правительства. И мы все об этом слышали." Когда отмечали, кто все слышали и ничего не сделали???
"Это отражено в основной подследственности, которая переходит к Национальному бюро финансовой безопасности". Теперь пока НБФБ вникнет, пока наладит работу сколь воды утечет? И главное где гарантия, что годика через 4 каканить Южанина не озвучит очередную обличительную речь в адрес НБФБ...