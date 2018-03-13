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 Россия готовит подразделения для срыва развертывания на оккупированном Донбассе миротворческой миссии, - ГУР

Руководство РФ активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, на полигонах ВС РФ, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка т.н. отрядов "русских казачих организаций" для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины.

"Установлено, что основная направленность подготовки т.н. казачих подразделений свидетельствует о возможности их привлечения к мероприятиям по подавлению акций гражданского неповиновения на временно оккупированных территориях, в т.ч. путем дискредитации выступлений местного населения, недовольного российской оккупацией. Среди других основных направлений подготовки этих т.н. "казаков" есть наработки ими возможностей по организации и проведению провокационных антиукраинских мероприятий для создания иллюзии роста числа сторонников идеи т.н. "русского мира" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

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Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3055287
 
 
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Смысл готовится к тому, что не произойдёт?
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На провокации нужен жесткий ответ. На поражение .
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не понял? при чем тут казаки при срыве миротворческой миссии? как ряженные могут помешать миссии?
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