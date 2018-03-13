 Сейчас люди видят панацею только в Антикоррупционном суде, не понимая, что он будет касаться только топ-чиновников: антикоррупционными нужно делать все суды в Украине, - Сюмар. ВИДЕО

Об этом в комментариях журналистам в кулуарах Рады рассказала нардеп (НФ) Виктория Сюмар, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Если вы откроете кодексы, которые писал еще Портнов, почитаете, то на месте судьи я понимаю, что очень сложно осудить кого-то, потому что прочитать эти нормы можно очень по-разному. Это ни как в американском кино, тут специально кодексы, Криминальный и Криминально-процессуальный, так написаны, что по ним посадить кого-то это невероятно сложно, особенно, в том, что касается коррупции. Это серьезная проблема в кодексах. Конечно, и судебная система. Если вы с этим стыкались, если вы пойдете в суд, то вы поймете, что, к сожалению, суд остается чрезвычайно коррумпированным. С этим тоже нужно что-то делать. У нас сейчас люди видят панацею только в Антикоррупционном суде, не понимая, что этот суд будет касаться только топ-чиновников. А все считают, что это может быть источником справедливости. Очевидно, что антикоррупционными нужно делать все суды в Украине. Для этого нужно внедрять новую систему. Возможно, выборности судей первого звена. Возможно, переаттестации новых судей при помощи независимых судей и комиссий. Возможно, путем усиления ответственности, потому что Высший совет юстиции далеко не всегда реагирует", - заявила Сюмар.

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