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 Политика Украины
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 Сейчас люди видят панацею только в Антикоррупционном суде, не понимая, что он будет касаться только топ-чиновников: антикоррупционными нужно делать все суды в Украине, - Сюмар. ВИДЕО

Антикоррупционными нужно делать все суды в Украине, потому что на сегодня украинские суды остается чрезвычайно коррумпированным.

Об этом в комментариях журналистам в кулуарах Рады рассказала нардеп (НФ) Виктория Сюмар, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ

...

"Если вы откроете кодексы, которые писал еще Портнов, почитаете, то на месте судьи я понимаю, что очень сложно осудить кого-то, потому что прочитать эти нормы можно очень по-разному. Это ни как в американском кино, тут специально кодексы, Криминальный и Криминально-процессуальный, так написаны, что по ним посадить кого-то это невероятно сложно, особенно, в том, что касается коррупции. Это серьезная проблема в кодексах. Конечно, и судебная система. Если вы с этим стыкались, если вы пойдете в суд, то вы поймете, что, к сожалению, суд остается чрезвычайно коррумпированным. С этим тоже нужно что-то делать. У нас сейчас люди видят панацею только в Антикоррупционном суде, не понимая, что этот суд будет касаться только топ-чиновников. А все считают, что это может быть источником справедливости. Очевидно, что антикоррупционными нужно делать все суды в Украине. Для этого нужно внедрять новую систему. Возможно, выборности судей первого звена. Возможно, переаттестации новых судей при помощи независимых судей и комиссий. Возможно, путем усиления ответственности, потому что Высший совет юстиции далеко не всегда реагирует", - заявила Сюмар.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055286
 
 
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Конечно...конечно...Люди тупые. а Сюмар умнейшая....... Не надо ВСЁ и СРАЗУ. Начнём с Независимого Антикоррупционного....а что так волнуется Сюмар? Уже за 3.5 года успела стать подельницей на потоках в НФ?
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Совесть человеческая легче засыпает не под счет овец или слоников, а под шелест купюр.

Ф.Раневская
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крыса сюмар стоит на стрёме у барыжных мародёров. каллашников - хорошее лекарство от крыс.
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Та этой шалошовке нужны нормальные суды,как собаке пятая нога ...
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Спочатку антикорупційними мають стати Верховна рада та Президент! Поки ми маємо мафіозну ВРУ та мафіозного Президента - діла не буде! Потрібна нова влада!
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Что творится с людьми, которые "случайно" попадают в эти кресла ВР...Просто становятся сами для себя "Небожителями" и верховным разумом....Это как Голохвастов говорил. а что там люди...мыши...пардон крисы. Идиотка, бывшая журналистка....
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Уважаемая, видимо не совсем понимаете вы, что присходит, возможно через месяц вообще ваши гребанные суды станут самым бесполезным местом в стране, вместе с вами, только судить вас уродов будут не в ваших судах - а в наших.
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пані Сюмар вирішила, що якщо вона стала депутатом, то їй відкрилася істина щодо судової системи. А говорить абсолютно помилкові речі.
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Хоть Антикоррупционный, хоть Всегалактический, хоть Зубдаюкакойчестный, в Украине он один хрен станет Печерским....
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Это она нас уговаривает? Это мы не даем сделать все суды не коррупционными? Ну нет слов....
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сюмар, у вас было 4 года сделать все правильно, но вам почему то было не до этого, готовьтесь к земле, как говорил кличкоподобный мер.
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Что-то сюмарша темнит. Как будто во всем "вери гуд" и только этот вопрос,не отшлифован. Пусть сделают так как это уготовано США и Евросоюзом. Без изменений и оговорок. А так,похоже на "разделяй и властвуй".
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Главных воров - Порошенко, Гройсмана, Авакова, Турчинова посадите...., а вот их сменщики пускай реформируют уже и остальные суды.... Все очень просто г-жа Сюмар на самом деле...
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она случайно не родственница елены бондаренко? - сепарши-боруньи за права простых людей
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бондаренко, богословская, герман, лёвочкина, сюмар, луценко, геращенко,черновол танюша...............
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сюмар мразь из голодного фронта, который на откорме у Блока Панамских Проходимцев ?
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Ещё раз убеждаюсь в импотентности товарищей из НФ
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ага . бла-бла-бла....(как там?) золотые слова .. юрий бенедиктович
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Давайте начнём с суда для топ-чиновников. И что-то мне подсказывает, что после этого и с остальными судами сразу как по маслу пойдёт))
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в суспільсві немає антикорупційних настроїв тому з того суду буде толку як і з набу і ко ! нетреба літати в ілюзіях
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ти сидиш сутками на цьому форум і під кожною новиною гадиш а методичка в мене !
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придурь, это ты гадишь...а я давлю такую падаль пороботную как ты.............
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Это же элементарно, антикоррупционный суд должен сажать коррупционных судей. Может исправятся, хотя не не исправятся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас люди видят панацею только в Антикоррупционном суде, не понимая, что он будет касаться только топ-чиновников: антикоррупционными нужно делать все суды в Украине, - Сюмар. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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