 Трамп уволил Тиллерсона. Его место занял глава ЦРУ Помпео

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Twitter Президента США Дональда Трампа.

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По словам президента США Дональда Трампа, Помпео "фантастически справится" на новом месте работы.

Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ.

Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство.