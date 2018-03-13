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Все про:США (13404) Трамп (1691) Тиллерсон (223) Помпео (6) Хэспел (1)

 Трамп уволил Тиллерсона. Его место занял глава ЦРУ Помпео

Госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Twitter Президента США Дональда Трампа.

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По словам президента США Дональда Трампа, Помпео "фантастически справится" на новом месте работы.

Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ.

Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство.

Трамп уволил Тиллерсона. Его место занял глава ЦРУ Помпео 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055285
 
 
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Так Рекс він ж якраз з Хуйлом контакти мав, у Рашці працював...
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А то був факт... (викладене в попередньому пості)
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стоило выбрать другой смайлик, этот вводит в заблуждение...
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Нифига. Помпео поносит тупина как собачонку. Он ещё устроит ихтамнетам Помпею Рекса Тіллерсона звільнено з поста держсекретаря США - Цензор.НЕТ 1272
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- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
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ну вот и все, кацапы в экстазе!!!
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Подождём. Они уже Трампу радовались..
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Это че? Ответ рашки на британский ультиматум?..
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Женщина шпион..это всегда интересно и непредсказуемо..
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походу рыжий клоун начал вытягивать козыря! но ниче, сенат его успокоит скоро....
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Его место займет директор ЦРУ Майк ПомпеоИсточник: https://censor.net.ua/n3055285--------------------- Хі-хі.Прівєт путіну.
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Директор ЦРУ Майк Помпео назвал ложью заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не причастна к вмешательству в президентские выборы в США.
"Это ложь. Именно русские пытались вмешаться в выборы США в 2016 году, а не кто-то из-за пределов страны", - сказал Помпео.
Помпео опроверг заявление Путина, которое он сделал в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли 10 марта.
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До конца дня ещё Тереза Мэй должна подать в отставку!
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ну в отставку-не в отставку-а веселую предвыбоную неделю хуйлу устроит Трамп звільнив Тіллерсона. Його місце посів глава ЦРУ Помпео - Цензор.НЕТ 220
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У него она и так весёлая! Ведь не ясно до конца, 146% или 148% избирателей за него проголосует!
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тебе сколько лет? ты такой же джо, как я байден))) сначала отведешь своего сыночка хуйлу, чтоб он его в пупок поцеловал, а потом Тереза Мей подаст в отставку в знак протеста
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думаю наоборот, будет работать на отбеливание раши
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С чего бы это? Раньше ни разу не отбеливал.
"Ранее, во время слушаний в Сенате, состоявшихся 12 января, Майк Помпео обещал, что будет выступать против попыток восстановить жестокие методы допроса подозреваемых в террористической деятельности. Также он назвал убедительными доводы спецслужб о том, что российские хакеры могли вмешиваться в выборы президента США. По его словам, Соединенные Штаты должны жестко ответить на кибератаки. Вообще, Россию он обвинил в агрессивном поведении и «бездействии» в отношении террористической группировки «Исламское государство» .
«Это были агрессивные действия, предпринятые старшим руководством внутри России», - в частности, говорил Помпео сенаторам."
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так успокойтесь - бот он и на цензоре бот
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А не замена ли это дипломатов на воинов? Пора действовать?
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он о будущем думает - для него бизнес важней
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Это что США раше устроить Помпеи?) Этот Майк еще тот русофоб) Кацам не повезло. Завтра еще Тереза Мей будет начинать бить рашку.. Все, кино скоро окончится) Даешь танец лебединого озера)
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Майкл Помпео - явный скептик относительно сближения с Россией. В апреле 2014 года он посетил Украину и раскритиковал администрацию Обамы за слабую помощь стране, которой пытается завладеть путин. "В той степени, в которой мы можем продемонстрировать поддержку украинского правительства, мы можем изменить расчеты Путина и увеличить риск для него и для России для перемещения боевых сил ближе к Киеву", - заявил тогда Помпео.
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цапы вот вам радость та - шпион на шпионе - а дама та ну шо Джина - таки кадровый разведчик и уже 30 годиков как))
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Помпео известен как резкий критик ядерной сделки, заключенной администрацией Барака Обамы с Ираном. Он является противником абортов. Является пожизненным членом Национальной ружейной ассоциации - и соответственно, выступает за сохранение права американцев владеть огнестрельным оружием.
Помпео выступал в поддержку программ слежки Агентства национальной безопасности (АНБ), отзываясь о работе этой спецслужбы как о «хорошей и важной». Так что неудивительно, что Помпео заявлял, что известный разоблачитель Эдвард Сноуден должен быть выдан из России и предстать перед американским судом: «Я думаю, что правильным исходом стал бы смертный приговор».
- Правительство Соединенных Штатов разными способами получает о нас гораздо больше информации, чем мы вообще можем понять за всю нашу собственную жизнь, - так во время голосования в Сенате по вопросу утверждения Помпео директором ЦРУ высказался сенатор-демократ Берни Сандерс (он проголосовал против кандидатуры Помпео, которому он припомнил поддержку сбора спецслужбами метаданных о гражданах). - Во многом это звучит для меня так, что мы движемся к оруэлловскому обществу.
Также Майк Помпео заявлял о том, что ему не нравится идея закрыть тюрьму на базе Гуантанамо. «На мой взгляд, выглядит так, что многие из них набрали вес», - так после визита в эту тюрьму в 2013 году Помпео высказался об узниках, объявивших голодовку. В том же, 2013-м, Помпео сделал резкое высказывание, спровоцировавшее известный скандал, заявив, что те представители мусульманского духовенства, кто не осуждает осуществленные исламистами теракты, сами являются пособниками террористов.
Ранее, во время слушаний в Сенате, состоявшихся 12 января, Майк Помпео обещал, что будет выступать против попыток восстановить жестокие методы допроса подозреваемых в террористической деятельности. Также он назвал убедительными доводы спецслужб о том, что российские хакеры могли вмешиваться в выборы президента США. По его словам, Соединенные Штаты должны жестко ответить на кибератаки. Вообще, Россию он обвинил в агрессивном поведении и «бездействии» в отношении террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России и других странах).
«Это были агрессивные действия, предпринятые старшим руководством внутри России», - в частности, говорил Помпео сенаторам. Также Помпео упомянул нашу страну наряду с Китаем в качестве «хитроумных противников» в киберпространстве. И заявил, что ЦРУ «должно продолжать находиться на переднем фронте по этой проблеме».
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Може це і краще для українського вектору тому що у Тілерсона була медалька від пуйла незрозумілого походження за які досягнення.
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Поверхностный взгляд на заявления этого дяди выдает в нем такого себе Маккейна-лайт.
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"Веселі, брате, часи настали.
Ми наближаємось до мети!" (С)
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закончил Вест-Пойнт и служил в 4 пехотной дивизии
главное - это то,что республиканский истеблишмент снимает проклятье с Дональда Трампа, поскольку тот уже надел ярмо /узду и готов скакать в упряжке ВПК США
таки дожали Дональда!
теперь с него будут сняты все обвинения в сговоре с кремлём - а он сосредоточится на реорганизации американской экономики
а Помпео - прикажет сорвать результаты выборов путина
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Я так понимаю,что кацапское "дупло" будет еще больше страдать. Жирик,наливай!😄
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кто в курсе это хорошо или плохо для параши?
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Помпей не был болельщиком Спартака.
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вот комент на новость с твиттера Трампа набравший наибольшее число лайков..

Трамп звільнив Тіллерсона. Його місце посів глава ЦРУ Помпео - Цензор.НЕТ 2605 Ed Krassenstein 💎‏ @EdKrassen 27 мин.27 минут назад
So basically, Rex Tillerson speaks out against the White House, saying that Russia is responsible for poisoning the Spy in the UK and you Fire him for standing against Russia.

Когда Тиллерсон заявил вопреки позиции Белого Дома, что раша ответственна за отравление в Англии вы уволили его...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп уволил Тиллерсона. Его место занял глава ЦРУ Помпео
 
 
 
 
 
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