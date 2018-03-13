 Трамп уволил Тиллерсона. Его место занял глава ЦРУ Помпео

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Twitter Президента США Дональда Трампа.
По словам президента США Дональда Трампа, Помпео "фантастически справится" на новом месте работы.
Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ.
Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство.
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
"Это ложь. Именно русские пытались вмешаться в выборы США в 2016 году, а не кто-то из-за пределов страны", - сказал Помпео.
Помпео опроверг заявление Путина, которое он сделал в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли 10 марта.
"Ранее, во время слушаний в Сенате, состоявшихся 12 января, Майк Помпео обещал, что будет выступать против попыток восстановить жестокие методы допроса подозреваемых в террористической деятельности. Также он назвал убедительными доводы спецслужб о том, что российские хакеры могли вмешиваться в выборы президента США. По его словам, Соединенные Штаты должны жестко ответить на кибератаки. Вообще, Россию он обвинил в агрессивном поведении и «бездействии» в отношении террористической группировки «Исламское государство» .
«Это были агрессивные действия, предпринятые старшим руководством внутри России», - в частности, говорил Помпео сенаторам."
Помпео выступал в поддержку программ слежки Агентства национальной безопасности (АНБ), отзываясь о работе этой спецслужбы как о «хорошей и важной». Так что неудивительно, что Помпео заявлял, что известный разоблачитель Эдвард Сноуден должен быть выдан из России и предстать перед американским судом: «Я думаю, что правильным исходом стал бы смертный приговор».
- Правительство Соединенных Штатов разными способами получает о нас гораздо больше информации, чем мы вообще можем понять за всю нашу собственную жизнь, - так во время голосования в Сенате по вопросу утверждения Помпео директором ЦРУ высказался сенатор-демократ Берни Сандерс (он проголосовал против кандидатуры Помпео, которому он припомнил поддержку сбора спецслужбами метаданных о гражданах). - Во многом это звучит для меня так, что мы движемся к оруэлловскому обществу.
Также Майк Помпео заявлял о том, что ему не нравится идея закрыть тюрьму на базе Гуантанамо. «На мой взгляд, выглядит так, что многие из них набрали вес», - так после визита в эту тюрьму в 2013 году Помпео высказался об узниках, объявивших голодовку. В том же, 2013-м, Помпео сделал резкое высказывание, спровоцировавшее известный скандал, заявив, что те представители мусульманского духовенства, кто не осуждает осуществленные исламистами теракты, сами являются пособниками террористов.
Ранее, во время слушаний в Сенате, состоявшихся 12 января, Майк Помпео обещал, что будет выступать против попыток восстановить жестокие методы допроса подозреваемых в террористической деятельности. Также он назвал убедительными доводы спецслужб о том, что российские хакеры могли вмешиваться в выборы президента США. По его словам, Соединенные Штаты должны жестко ответить на кибератаки. Вообще, Россию он обвинил в агрессивном поведении и «бездействии» в отношении террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России и других странах).
«Это были агрессивные действия, предпринятые старшим руководством внутри России», - в частности, говорил Помпео сенаторам. Также Помпео упомянул нашу страну наряду с Китаем в качестве «хитроумных противников» в киберпространстве. И заявил, что ЦРУ «должно продолжать находиться на переднем фронте по этой проблеме».
Ми наближаємось до мети!" (С)
главное - это то,что республиканский истеблишмент снимает проклятье с Дональда Трампа, поскольку тот уже надел ярмо /узду и готов скакать в упряжке ВПК США
таки дожали Дональда!
теперь с него будут сняты все обвинения в сговоре с кремлём - а он сосредоточится на реорганизации американской экономики
а Помпео - прикажет сорвать результаты выборов путина
Ed Krassenstein 💎 @EdKrassen 27 мин.27 минут назад
So basically, Rex Tillerson speaks out against the White House, saying that Russia is responsible for poisoning the Spy in the UK and you Fire him for standing against Russia.
Когда Тиллерсон заявил вопреки позиции Белого Дома, что раша ответственна за отравление в Англии вы уволили его...