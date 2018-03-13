 "Только Россия могла это сделать", - разработчик "Новичка" Мирзаянов об отравлении Скрипаля

Об этом он рассказал изданию The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Мирзаянов отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна.
"Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.
Кроме того, по его словам, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".
"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Кроме того, такое отравление практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - с ними покончено. Даже если выживут, они не оправятся", - пояснил Мирзаянов.
По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода.
"Всего 10 граммов уже более чем достаточно. В летнее время всего двух граммов хватит, чтобы убить 500 человек", - сказал он.
12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом "Новичок", разработанным в Советском Союзе, и потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию "к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства".
После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вещество, которым был отравлен шпион, "очевидно пришло из России".
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
Выдающееся сочетание лицемерия и трусости от залещан.
А говорят "секретно".
Хотя я бы не рискнул.
ПС.Там, даже при мощном противогазе, на защитной одежде может осесть столько в-ва, что при ее снятии (без дезактивации) можно ласты склеить или инвалидом стать.
С другой стороны, Мирзаянов говорит о том, что "летом..." одно, а "зимой", стало быть, другое. Может если довести температуру до минуса, эта жидкость вообще кристаллизуется.
Tl;dr: сложно, но выполнимо. Была бы формула и знания в химии.
Не, у меня всё клёво. А у тебя как? Всё так же воняешь?
Кста, можешь рассказать присутствующим, как ты получил это почетный титул
из того что он говорит о двух веществах, не следует, что он их может назвать точно.
Ну ерунда же. Если ему неизвестен рецепт - нелепо говорить, что "эти могли, а эти - не могли". Всё он знает.
кроме ответа на вопрос, почему знает, что только из России. дело в том, что таких контор (которые могут это сделать хим. оружие) очень мало и он знает их все.
Или кто-то разрабатывал составляющие, а его задачей было соединять их дабы найти пропорции этих составляющих для наибольшей степени наносимого вреда. Тоже вариант.
И разработчик, якобы, и всех данных не имеет.
Британские химики установили, что "Новичок". У них есть чувак в коме и какие-то предметы, с которыми он взаимодействовал. Чтоб установить вещество нужно либо точно знать состав, либо точно знать признаки поражения. Состава, по словам Мирзаянова, они знать не могут. Остаётся чувак в коме. Чтоб точно определить, что с ним, нужно иметь "историю болезни" других отравленных, а таких совсем не много - Кивелиди (+ еще двое - секретарша и патологоанатом, дядьку с "печенью" не считаем) и еще какой-то сотрудник самой лаборатории, который сам отравился и умер через 5 лет после отравления с целой кучей болезней.
Tl;dr: если не врут про "Новичок" - у британцев есть формула. Если врут - тут уж хз.
А в то, что "человек, который считается одним из основных разработчиков" не знает ничего о том, как это вещество получить, я никогда не поверю.
Принято решение мочить хуйла и Ко. И заявление этого химика только для усиления негативного образа руководства россосии и для подготовки мнения обывателя стран Запада к необходимости "мочить в сортире" известного "мочильщика в сортирах".
Я в этом не шарю, честно говоря, но вроде как в интернетах писали, что "Новичок" разрабатывался как боевое ОВ, просто до масштабного производства не дожил.
Подскажи, можно ли при таком анализе установить, какое именно вещество было использовано (или хотя бы семейство), не зная об этом веществе абсолютно ничего, кроме его названия?
Есть методы, позволяющие в той куче веществ человеческого организма найти посторонние в-ва.
Не до конца понимаю, как можно сопоставить найденные молекулы (или что там нашли) с определённым веществом, состав которого нам неизвестен. Да, мы точно можем сказать, что это был не борщ, не шампунь и не Зарин, но как можно понять, что это именно "Новичок", если мы с ним дела не имели и состав не знаем?
В теории они могут знать исключительно признаки поражения, но шанс того, что признаки известны, а сам состав - нет, имхо, стремится к нулю.
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны... (с)
Производным от вещества класса "Новичок" (Foliant-232) был убит президент "Росбизнесбанка", глава ассоциации "Круглый стол бизнеса России" Иван Кивелиди. Он скончался 1 августа 1995 года в московской Центральной клинической больнице вскоре после того, как это вещество было нанесено неизвестными на его телефонную трубку.
Кроме Кивелиди в результате действия этого ОВ также погибли его секретарша, вызывавшая по этому же телефону скорую, а также патологоанатом, делавший вскрытие тела банкира. 40-летний здоровый мужчина, "работавший с печенью Кивелиди", умер через полтора месяца после проведения этой экспертизы.
Пакісні й дурні!
Що не впакостять усюди їх за "руку" лапають. То з кокаїном, то з плагіатом, то з отрутою.
Ну що взяти з дебілов бл-ть.