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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Великобритания (1681) отравление (884) Россия (68374) Скрипаль (24)

 "Только Россия могла это сделать", - разработчик "Новичка" Мирзаянов об отравлении Скрипаля

По словам химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков отравляющего вещества "Новичок", в России формула этого вещества засекречена, так что никакая другая страна использовать его не могла.

Об этом он рассказал изданию The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мирзаянов отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна.

"Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

Кроме того, по его словам, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Кроме того, такое отравление практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - с ними покончено. Даже если выживут, они не оправятся", - пояснил Мирзаянов.

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По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода.

"Всего 10 граммов уже более чем достаточно. В летнее время всего двух граммов хватит, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом "Новичок", разработанным в Советском Союзе, и потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию "к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства".

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вещество, которым был отравлен шпион, "очевидно пришло из России".

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055283
 
 
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Одновременно на всех телеканалах радоваться отравлению предателя в Англии и утверждать, что никакого отношения к этому отравлению мы не имеем.
Выдающееся сочетание лицемерия и трусости от залещан.
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Есть вопрос. Если российских химиков к проверке не допустили и никто кроме них не знает "рецепта" вещества, откуда узнали, что это именно "Новичок"?
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Хех. Выходит даже я могу синтезировать эту штуку. Клёво.
А говорят "секретно".
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Туг не фокус синтезнуть, а фокус выжить после такого синтеза и упаковки продукта. "Тільки Росія могла це зробити", - розробник "Новачка" Мірзаянов про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 6929
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Раз это жидкость - достаточно прикрыть кожный покров и надеть герметичный ребризер.
Хотя я бы не рискнул.
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Я бы без герметичного костюма и лаборатории с камерой дегазации и спец вытяжкой (с постоянной дезактивацией или адсорбционной или другой очисткой выходящего газа) или лабораторией с манипуляторами за такое не взялся бы. Но даже при всем этом и огромном гонораре - скорее нет, чем да. Этические вопросы. Я не руссотуристо, но вс равно - обликоморале.

ПС.Там, даже при мощном противогазе, на защитной одежде может осесть столько в-ва, что при ее снятии (без дезактивации) можно ласты склеить или инвалидом стать.
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Тоже верно. Мы не знаем, испаряется ли жидкость. Хотя судя по Кивелиди - таки испаряется - там в телефон капнули. При этом те, кто увозили тело, не умерли. Остальные, кто был в одной комнате, тоже. Т.е. пределы распространения таки есть.
С другой стороны, Мирзаянов говорит о том, что "летом..." одно, а "зимой", стало быть, другое. Может если довести температуру до минуса, эта жидкость вообще кристаллизуется.
Tl;dr: сложно, но выполнимо. Была бы формула и знания в химии.
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Тут кроме испаряемости ОВ существенны большая открытая площадь кожи и ее увлажнение летом. Через горячую влажную кожу ОВ проникает намного легче.
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Нашим сотрудникам (не буду уточнять) пришлось принимать участие в ликвидации аварии на шахте «Александр-Запад» (подробнее погуглите, хотя СМИ всё там намного преуменьшили) Не спасало ничто, ни изолирующие респираторы, никакие военные химзащитные костюмы т.к. пары дурацкой смеси ОВ очень легко проникали сквозь резину и любые неплотности. Единственное что помогало зайти в очаг это шведские костюмы химзащиты имеющие внутренний поддув от отдельного баллона. Но они были к сожалению расчитаны всего на 1 час работы. Всего тогда пострадало в большей или меньшей степени несколько сот человек. А "Новичек" ведь многократно сильнее.
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Да, есть такое. Поэтому я и писал про герметичный костюм. Обычный ОЗК очень плох тем, что при наклонах и особенно при приседании человек в нем превращается в насос, засасывающий и выпускающий через застежки и стыки ткани много воздуха с парами ОВ.
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А еще главный разработчик сбежал и видно по дороге, формулу забыл, им же разработанную!
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Это не те подвиги, которыми можно хвастать на Западе.
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Списка резидентов у него с собою точно не было. Но формула "новичка" точно была.
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а чьо? спробуйте! - напишите потім як пройшло?
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Скиньте МИ-6 вашу электронку, чтобы они смогли Вам отправить все свои экспертные материалы по этому делу.
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по характерным признакам. это как "милого узнать по походке".
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Здарова, дерьмо!
Не, у меня всё клёво. А у тебя как? Всё так же воняешь?
Кста, можешь рассказать присутствующим, как ты получил это почетный титул
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Малость несоответствие, разработчик свалил в сша, и "никто кроме россии не знает"
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не обязательно. конструктор замка вполне может не знать, как выглядит ключ к одному из экземпляров.
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Вообще он говорит о "двух безвредных веществах", т.е. знает как минимум составляющие.
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знать как работает в принципе и знать точную конструкцию - это две большие разницы.
из того что он говорит о двух веществах, не следует, что он их может назвать точно.
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А если не может назвать точно - почему утверждает, что "только из России"?
Ну ерунда же. Если ему неизвестен рецепт - нелепо говорить, что "эти могли, а эти - не могли". Всё он знает.
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не убедительно. я всё сказал выше, мне добавить нечего.
кроме ответа на вопрос, почему знает, что только из России. дело в том, что таких контор (которые могут это сделать хим. оружие) очень мало и он знает их все.
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Ну вот допустим, как ниже уже Вам ответили, он участвовал в разработке только одного компонента, но знал, что есть и другой, необходимый для получения БОВ.

Или кто-то разрабатывал составляющие, а его задачей было соединять их дабы найти пропорции этих составляющих для наибольшей степени наносимого вреда. Тоже вариант.

И разработчик, якобы, и всех данных не имеет.
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Та ну нет. Смотри сам.
Британские химики установили, что "Новичок". У них есть чувак в коме и какие-то предметы, с которыми он взаимодействовал. Чтоб установить вещество нужно либо точно знать состав, либо точно знать признаки поражения. Состава, по словам Мирзаянова, они знать не могут. Остаётся чувак в коме. Чтоб точно определить, что с ним, нужно иметь "историю болезни" других отравленных, а таких совсем не много - Кивелиди (+ еще двое - секретарша и патологоанатом, дядьку с "печенью" не считаем) и еще какой-то сотрудник самой лаборатории, который сам отравился и умер через 5 лет после отравления с целой кучей болезней.

Tl;dr: если не врут про "Новичок" - у британцев есть формула. Если врут - тут уж хз.
А в то, что "человек, который считается одним из основных разработчиков" не знает ничего о том, как это вещество получить, я никогда не поверю.
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Ну тогда одно.

Принято решение мочить хуйла и Ко. И заявление этого химика только для усиления негативного образа руководства россосии и для подготовки мнения обывателя стран Запада к необходимости "мочить в сортире" известного "мочильщика в сортирах".
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Могут установить по стойким метаболитам в крови. Там в боковых цепях аминокислот не так много центров, куда такая хрень прицепится. Для Зарина это определяется до 2-3 суток после отравления. Но точную формулу ОВ это не даст, скорее узкую группу похожих производных. Для диверсионных и для боевых ОВ требования разные.
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Оу, мсье химик.
Я в этом не шарю, честно говоря, но вроде как в интернетах писали, что "Новичок" разрабатывался как боевое ОВ, просто до масштабного производства не дожил.
Подскажи, можно ли при таком анализе установить, какое именно вещество было использовано (или хотя бы семейство), не зная об этом веществе абсолютно ничего, кроме его названия?
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Теоретически да, но лучше хоть приблизительно сузить круг поисков по симптоматике. Это сэкономит кучу усилий, но даже без этого скорее да, чем нет. Есть, правда ряд ядов биологического происхождения, которые разрушаются в организме, но их надо вкалывать человеку, что редко удается сделать незаметно (типа букетом роз или чем-то вроде того).
Есть методы, позволяющие в той куче веществ человеческого организма найти посторонние в-ва.
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Наверное, не совсем корректно задал вопрос.
Не до конца понимаю, как можно сопоставить найденные молекулы (или что там нашли) с определённым веществом, состав которого нам неизвестен. Да, мы точно можем сказать, что это был не борщ, не шампунь и не Зарин, но как можно понять, что это именно "Новичок", если мы с ним дела не имели и состав не знаем?
В теории они могут знать исключительно признаки поражения, но шанс того, что признаки известны, а сам состав - нет, имхо, стремится к нулю.
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Если в-во нервно-паралитический газ, то его мишень - ацетил- и бутирил холинэстеразы. Туда эти в-ва вешают фосфорорганические остатки, теряя при этом галоген. (в 90% это хлор, но можно и фтор и бром, это влияет на летучесть и на активность, может быть и смесь их производных,) В крови будут продукты присоединения остатков ОВ к тирозину и серину. Их можно определить, к примеру, превратив в летучие производные и прогнав на на масс-хроматографе. При анализе данных мы получаем кусок молекулы ОВ без галогена, что не особо принципиально.
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Млять, ни для кого в мире не секрет устройства микроспрцессоров - скажи - сколько СТРАН их производит ?
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такую хуйню пишут люди далекие от химии, как таковой, бинарные отравляющие вещества создаются разными лабораториями, но комплексно, а то создал какую то хрень, а другой буде к ней подбирать другую хрень. из тысяч аналогичных, и будет это продолжаться до второго пришествия. Немножко включайте логику
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Иногда бывают "случайности". Историю про Нобеля и перевозку бутылей с нитроглицерином в пористой земле пересказывать? Он не специально создавал динамит - результат получил случайно.
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Берут из эффективных ОВ отбирают те, которые можно синтезировать из двух относительно малотоксичных прекурсоров. Для боевых - реакция должна пройти за время полета боеприпаса (бомбы, мины, снаряда, ракеты). Для диверсионных - не знаю, наверное тоже порядка минут. Для диверсионных, наверное, круто когда мимо прошел один кент с дезодорантом и попшикал одним компонентом, а через три-четыре минуты - другой и ОВ образуется только на поверхности, где осел первый компонент. Низкий выход компенсируется мощность ОВ и безопасностью для обоих исполнителей.
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Ну, это он немного лукавит. Для подавляющего большинства бинарных ОВ более правильно - из двух относительно малотоксичных веществ получают реакционную смесь, содержащую высокотоксичное вещество.
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Не разработчик, а один из разработчиков. Он мог разрабатывать какой-то один компонент, или его составляющую, очень может быть, что полную формулу не знает никто.
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Я не думаю, что газбразрабатывал один человек. Но он основной разработчик, естественно он все знал
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Новый Госсекретарь США Помпео бывший Глава ЦРУ Тяжелые времена для хуй-ла??!!! "Только Россия могла это сделать", - разработчик "Новичка" Мирзаянов об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 6584
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Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны... (с)
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ОВ "Новичок" не дает возможности выживания. Это тройное убийство, поражения фактически неизлечимы, а люди, которые подверглись воздействию этого ОВ, если выживают, то остаются нетрудоспособными инвалидами. Речь идет о так называемой отставленной нейротоксичности - тяжелом поражении нервной системы, проявляющемся парезами и параличами, возникающими через одну-три недели после отравления некоторыми фосфорорганическими пестицидами и практически не поддающимся известным методам лечения.

Производным от вещества класса "Новичок" (Foliant-232) был убит президент "Росбизнесбанка", глава ассоциации "Круглый стол бизнеса России" Иван Кивелиди. Он скончался 1 августа 1995 года в московской Центральной клинической больнице вскоре после того, как это вещество было нанесено неизвестными на его телефонную трубку.

Кроме Кивелиди в результате действия этого ОВ также погибли его секретарша, вызывавшая по этому же телефону скорую, а также патологоанатом, делавший вскрытие тела банкира. 40-летний здоровый мужчина, "работавший с печенью Кивелиди", умер через полтора месяца после проведения этой экспертизы.
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"...патологоанатом, делавший вскрытие тела банкира. 40-летний здоровый мужчина, "работавший с печенью Кивелиди", умер через полтора месяца после проведения этой экспертизы." - этот мог умереть не от химического яда, а от информационного. Вскрывая труп отравленного человека, получаешь информацию, которая в некоторых случаях смертельна для того, кто понимает сущность вопроса. Так что патологоанатом мог умереть не напрямую от этого яда, но - косвеннно. Попросту - быть убитым. Зачистка следов.
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По механизму действия newcomers относятся к необратимым ингибиторам фермента ацетихолинэстеразы. Нейромедиатор ацетилхолин, который в нормальном состоянии разрушается этим ферментом, начинает накапливаться в синапсах, вызывая перевозбуждение нервной системы, которое быстро сменяется ее угнетением. О симптомах отравления «Новичками» известно мало, считается что клиническая картина отравления такая же, как и при поражении обычными нервно-паралитическими ОВ (зарин, зоман, VX). Однако существуют и отличия. Так, например, упоминается, что «… поражения были фактически неизлечимы…», а «… люди, которые в своё время подверглись воздействию этого ОВ, так и остались нетрудоспособными инвалидами». Вероятно, речь идет о так называемой отставленной нейротоксичности, тяжелого поражения нервной системы, проявляющегося парезами и параличами, возникающими через 1-3 недели после отравления некоторыми фосфорорганическими пестицидами и практически не поддающимся известным методам лечения. Один из сотрудников ГНИИОХТа, Андрей Железняков, перенесший острое отравление «Новичком-5», умер через пять лет после инцидента, страдая все эти годы от цирроза печени развившегося на фоне токсического гепатита, неврита тройничного нерва и эпилепсии.

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ща главный агротехник рашеи скажет, что компоненты этого вещества можно свободно купить в любом сельхозмагазине на прилавке борьбы с вредителями посевов...
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"в принципе, новичок можно приобрести в любом британском военторге" (С)
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Nu da ecio policejskogo toze otravyli, i ecio nejasno skolko liudej.Ruskije diplomaty mogli vesti v angliju,tam odna kontora u nix "Тільки Росія могла це зробити", - розробник "Новачка" Мірзаянов про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 9309
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Надеюсь, при раздаче премий он получил именную...
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Не, ну дочого ж пакісні ті ватніки!
Пакісні й дурні!
Що не впакостять усюди їх за "руку" лапають. То з кокаїном, то з плагіатом, то з отрутою.
Ну що взяти з дебілов бл-ть. "Тільки Росія могла це зробити", - розробник "Новачка" Мірзаянов про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 2796
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Чет вызывает беспокойство московия, сейчас как... встанут с колен, не поспеем за ними, так далеко они оторвутся.
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Тиллерсон также об этом заявил, не из-за этого ли его уволили?!
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и как-то никого не царапает, что вместе с двойным агентом траванули ни за что, ни про что его дочь!!!! выходит, по такому принципу стоит внимательно присмотреться к дочерям хуйла? уж то, что он натворил никакому двойному агенту и не снилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!....может, эабудем про человечность и вспомним про око за око...так у кремлевских подхуйловников глаз не хватит и детей заграничных рассчитаться, а время придет платить по счетам, потому что не может быть зло не наказано, без этого невозможно человеческое в человеках
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Нууу ..А почему он дальше не сказал. Ведь данный препарат разрабатывался как многокомпонентное средство с возможностью создания на территории объекта атаки(страны) ..СКРЫТО!!. Т.е на предприятиях по производству пестицидов. Другими словами некто Мацква уже в 90-х годах разрабатывала идею химической атаки многокомпонентным составом и он же Мирзоян после этого сдрыснул оттуда.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Только Россия могла это сделать", - разработчик "Новичка" Мирзаянов об отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
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