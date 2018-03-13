 "Только Россия могла это сделать", - разработчик "Новичка" Мирзаянов об отравлении Скрипаля

Об этом он рассказал изданию The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мирзаянов отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна.

"Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

Кроме того, по его словам, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Кроме того, такое отравление практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - с ними покончено. Даже если выживут, они не оправятся", - пояснил Мирзаянов.

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По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода.

"Всего 10 граммов уже более чем достаточно. В летнее время всего двух граммов хватит, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом "Новичок", разработанным в Советском Союзе, и потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию "к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства".

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вещество, которым был отравлен шпион, "очевидно пришло из России".

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.