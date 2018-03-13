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Все про:Минздрав (1489) корь (77)

 Количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшается, - Минздрав

С прошлой недели количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшилась еще на 10%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 10 недель 2018 корью заболели 617 человек: 216 взрослых и 401 ребенок.

Всего в течение десяти недель 2018 г. корью заболели 7069 человек - 2434 взрослых и 4635 детей.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1566), Закарпатской (1279), Одесской (1063), Черновицкой (677), Львовской (550) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской и Черниговской (по 4), Сумской (5), Харьковской (10), Херсонской (13) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Практически все регионы уже обеспечены вакцинами от кори, паротита и краснухи. Поставка на Черниговщину ожидается сегодня, - замглавы Минздрава

Напомним, что в 2017 уровень плановой вакцинации против кори вырос вдвое по сравнению с 2016 годом. За 12 месяцев 2017 согласно календарю прививок плановой вакцинацией охвачено 93,3% детей в возрасте 1 год и 90,7% детей 6 лет.

В целом по Украине остаток вакцин, с учетом недавней поставки в 220 000 доз, составляет около 370 000 доз. Следующая поставка вакцины против кори - 800 тыс. Доз КПК - планируется на конец марта.

"Несмотря на уменьшение количества новых случаев, риски заболевания корью сохраняются. Просим родителей по всей Украине вакцинировать своих детей не только против кори, но и против других заболеваний согласно календарю прививок, а также сделать пропущенные прививки, если ваши дети не получили вакцинацию в предыдущие годы", - говорится в сообщении Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3055280
 
 
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Обычное явление при эпидемии. Кто переболел, кто умер. Если верить официальным данным умерло 8 человек. Не так уж и много для современного состояния медицины в Украине
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Ну вот что за собака женского пола банит, и за что)?
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при этом в аптеках нет противодифтерийной сыворотки - простого и недорогого препарата которым можно спасать людей при дифтерии.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеКоличество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшается, - Минздрав
 
 
 
 
 
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