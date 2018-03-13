 Количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшается, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 10 недель 2018 корью заболели 617 человек: 216 взрослых и 401 ребенок.

Всего в течение десяти недель 2018 г. корью заболели 7069 человек - 2434 взрослых и 4635 детей.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1566), Закарпатской (1279), Одесской (1063), Черновицкой (677), Львовской (550) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской и Черниговской (по 4), Сумской (5), Харьковской (10), Херсонской (13) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Практически все регионы уже обеспечены вакцинами от кори, паротита и краснухи. Поставка на Черниговщину ожидается сегодня, - замглавы Минздрава

Напомним, что в 2017 уровень плановой вакцинации против кори вырос вдвое по сравнению с 2016 годом. За 12 месяцев 2017 согласно календарю прививок плановой вакцинацией охвачено 93,3% детей в возрасте 1 год и 90,7% детей 6 лет.

В целом по Украине остаток вакцин, с учетом недавней поставки в 220 000 доз, составляет около 370 000 доз. Следующая поставка вакцины против кори - 800 тыс. Доз КПК - планируется на конец марта.

"Несмотря на уменьшение количества новых случаев, риски заболевания корью сохраняются. Просим родителей по всей Украине вакцинировать своих детей не только против кори, но и против других заболеваний согласно календарю прививок, а также сделать пропущенные прививки, если ваши дети не получили вакцинацию в предыдущие годы", - говорится в сообщении Минздрава.