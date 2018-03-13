 "Нафтогаз" и ГТС Украины готовы к работе в условиях предстоящих холодов, - пресс-служба

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.
"Да, "Нафтогаз" готов. В этот раз поставок от "Газпрома" Украина не ожидает, работает с надежными поставщиками", - заверили в пресс-службе.
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По прогнозам синоптиков, в воскресенье температура воздуха в Киеве опустится до отметки 9 градусов ниже нуля, холодная погода продержится всю следующую неделю. 22 марта температура в отдельных регионах Украины может достигнуть 18-20 градусов ниже нуля.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
а тут на подходе еще один намечается-за очередное героическое преодоление очередных трудностей
а то,что они будут--как то и сомневаться не приходится
чи в Україні знову акція по газу і з/п нафтогазу, планується?!
до 600 грв тишком-нишком,падлюки!!! Морозів сильних
і не було а топили так, що квартирки були відкриті...
дебіли бл
Крупнейший покупатель российских энергоресурсов в Европе - Германия - намерена радикально пересмотреть свою энергетическую политику, включая планы по закупке за рубежом ископаемых видов топлива.
Соответствующая программа заложена в коалиционное соглашение, которое действующий канцлер Ангела Меркель подписала с партией социал-демократов, чтобы сформировать правительство и остаться у власти на четвертый 4-летний срок.
Документ, согласованный после 3 месяцев переговоров, станет планом действий для нового кабинета министров, работа которого начнется с 14 марта. Он предполагает форсированное развитие возобновляемой энергетики, ускоренный отказ от углеводородного топлива и диверсификацию источников его поставок.
Как сообщает Deutsche Welle, согласно плану Меркель, в ближайшие 12 лет Германия доля солнца, ветра и биомассы в выработке электроэнергии должна быть увеличена вдвое. Уже сейчас возобновляемые источники дают 33% выработки электроэнергии в стране, к 2030-му этот показатель должен вырасти до 66%.
В ближайшие 2 года мощности ветропарков и солнечных батарей должны быть увеличены на 8 гигаватт, что эквивалентно строительству 7-8 атомных станций.
Первыми под удар попадут российские угольщики, для которых Германия - 8-й по размеру экспортный рынок. До конца года правительство ФРГ ставит задачу выработать план полного отказа от угольных электростанций. Наиболее старые и вредные с точки зрения выброса углекислого газа начнут закрываться уже с 2019 года.
Следующей "под нож" пойдет газовая генерация, которая сейчас обеспечивает 12% энергобаланса ФРГ. Вопреки надеждам "Газпрома", который рассчитывает на рост потребностей Европы в элеткроэнергии, Берлин намерен сократить ее выработку вдвое к 2050 году за счет "энергосбережения и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни".
Спрос на газовые турбины для электростанций уже рухнул, рассказал в январе председатель правления Siemens Джо Кезер: по сравнению с 2014 годом продажи обвалились почти в 2 раза (с 200 до 110 единиц в год), и концерн был вынужден начать сокращение 6 тысяч рабочих мест на своих заводах, производящих оборудование для станций на ископаемых видах топлива.
О развитии газового сотрудничества с Россией, в том числе строительстве трубопровода Nord Stream 2 в плане Меркель нет ни слова. Наоборот, согласно документу, Германия ставит целью диверсифицировать источники поставок.
Для этого вслед за Польшей, Прибалтикой и странами бывшей Югославии, Берлин намерен начать создание инфраструктуры для закупки СПГ. Терминал по приему сжиженного газа, как ожидается, будет построен в порту Вильгельмсхафене на Северном море.
Для России Германия является ключевым экспортным рынком газа, на который в 2017 году ушло 53,4 млрд кубометров, или 27% всех поставок в Евросоюз.