 "Нафтогаз" и ГТС Украины готовы к работе в условиях предстоящих холодов, - пресс-служба

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

"Да, "Нафтогаз" готов. В этот раз поставок от "Газпрома" Украина не ожидает, работает с надежными поставщиками", - заверили в пресс-службе.

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По прогнозам синоптиков, в воскресенье температура воздуха в Киеве опустится до отметки 9 градусов ниже нуля, холодная погода продержится всю следующую неделю. 22 марта температура в отдельных регионах Украины может достигнуть 18-20 градусов ниже нуля.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.