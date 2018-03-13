 МИД России вызвал посла Великобритании Бристоу, - "Интерфакс"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Причину вызова посла в МИДе не назвали.
13 марта истекают сутки, которые Великобритания дала России для ответа на вопросы в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.
Россия отказалась отвечать на ультиматум до получения доступа к материалам дела.
12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом "Новичок", разработанным в Советском Союзе, и потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию "к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства".
После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вещество, которым был отравлен шпион, "очевидно пришло из России".
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
По поводу нарастающего конфликта между Великобританией и Великазляндией...
Британская королева Елизавета Вторая взошла на престол 6 февраля 1952 года. В СССР Сталин еще был жив. Потом Брежнев 18 лет правил. Потом СССР в ящик сыграл. Потом х@йло на трон взлезло и вот уже 18 лет давит блох на нем своей задницей. А Елизавета все остается королевой Великобритании.
Стабильность, однако. А казляндцы - в лице кривоглазой Марютки Закхаровой называют происходящее сейчас в Британии - в связи с обвинениями в адрес РФ, "цирковым шоу".
Ржунимагу.
- Русские, сэр.
- Что они хотят?
- Они выступают за однополую любовь.
- А разве им кто-то запрещает?
- Нет, сер.
- Так почему тогда они шумят?
- Педерасты, сэр.
Стаду покажут, как злые враги хотят покуситься на честь и жизнть вЯликого пидера россосиян, на примере " англичанка гадит".
Инструкция "Как включить дурочку":
1. Посоветовать Британии соблюсти свои собственные обязательства по конвенции по запрещению химического оружия. (перевод: у вас случилось - вы и виноватые!)
2. Потребовать предоставить доступ к материалам расследования, поскольку одна из пострадавших является гражданкой России. (перевод: это вообще агрессия против России!)
3. Британского посла вызвать в МИД России.
Кстати, о выключении дурочки - в Британии планируют закрыть Russia Today.
P.S. Тереза, жги!
Альянс находится в тесном контакте с властями Соединенного Королевства по этой проблеме", - говорится в заявлении. Британская газета Daily Telegraph сообщила, что Лондон обсуждает с НАТО возможность применения статьи 5 устава североатлантического блока о совместной обороне, в которой говорится, что атака против одной из стран альянса рассматривается как нападение на весь альянс.
http://interfax.com.ua/news/political/491241.html