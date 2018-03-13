 МИД России вызвал посла Великобритании Бристоу, - "Интерфакс"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.

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Причину вызова посла в МИДе не назвали.

13 марта истекают сутки, которые Великобритания дала России для ответа на вопросы в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.

Россия отказалась отвечать на ультиматум до получения доступа к материалам дела.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом "Новичок", разработанным в Советском Союзе, и потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию "к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства".

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вещество, которым был отравлен шпион, "очевидно пришло из России".

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.