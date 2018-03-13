 "Не исключен и украинский след", - экс-глава ФСБ Ковалев об отравлении Скрипаля

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, такое мнение во вторник, 13 марта, высказал бывший глава ФСБ России, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества
"С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след", - заявил Ковалев.
Он также добавил, что покушение на Скрипаля нанесло России "абсолютный вред". "А выгодоприобретатели - Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором", - пояснил экс-глава ФСБ.
Ковалев также не исключил, что к отравлению Скрипаля причастны спецслужбы Великобритании. "С учетом целой цепочки гибели предателей на территории Англии у меня создается впечатление - это моя версия, - что англичане, максимально использовав того или иного предателя в своих целях, приносят его в сакральную жертву. И говорят о том, что это Россия сделала", - отметил он.
12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом "Новичок", разработанным в Советском Союзе, и потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию "к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства".
После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вещество, которым был отравлен шпион, "очевидно пришло из России". "Оно нам известно, оно находится в небольших объемах у крайне узкого круга лиц", - пояснил он.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
SUPERMASSIVE FACEPALM
Слушая фээсбэшника, ДАЖЕ НАСЕКОМЫЕ делают фейспалм - "о Великий Инсектодемиург, КАКУЮ Х*ЙНЮ ОН ПОРЕТ..."
2. Это не наше.
3. ......
Наша пісня гарна, нова..
і ось - несподіванка!
-Невістка!
-Так її дома нема! ...........
ось той:
такую страну загубили.... ой, что это я
ось:
http://warhistory.com.ua/
Разработчик яда «Новичок» обвинил Россию в отравлении Скрипаля
Эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов заявил, что к отравлению Скрипаля могла быть причастна «только Россия». Он является одним из разработчиков вещества «Новичок», которое, по версии Лондона, использовалось при отравлении
Один из предполагаемых разработчиков нервно-паралитического боевого отравляющего вещества (БОВ) «Новичок» Вил Мирзаянов завил, что только Россия могла иметь отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Daily Telegraph. Ранее о применении этого препарата против бывшего разведчика заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.
Вил Мирзаянов в Советском Союзе участвовал в программе по разработке новых видов химического оружия, а в 1996 году эмигрировал в США. По словам Мирзаянова, нервно-паралитический препарат «Новичок» «в десять раз эффективнее любого другого нервно-паралитического вещества», а последствия его применения неизлечимы. «Этот человек [Скрипаль] и его дочь практически погибли. Даже если они выжили, они уже не смогут восстановиться», - заявил он.
Вил Мирзаянов (Фото: личная страница Вила Мирзаянова в Facebook)
По оценке Мирзаянова, даже несколько граммов этого препарата могут представлять смертельную опасность для большого числа людей. «В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек», - заявил химик. Мирзаянов опасается возможного воздействия «Новичка» на обитателей Солсбери, если он в самом деле был применен.
Мирзаянов подчеркнул, что уверен в том, что только Россия могла быть причастна к применению подобного нервно-паралитического БОВ: «Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже». Химик подчеркнул, что формула вещества до сих пор остается засекреченной. В Великобританию его могли завезти в виде нескольких безвредных компонентов, смешать на месте и применить по назначению.
Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея
В комментарии для Daily Mail Мирзаянов описал, как действует «Новичок». «Он парализует человека, он заставляет вас биться в конвульсиях, вы не можете дышать и умираете, если получили достаточную дозу. Это настоящая пытка», - приводит его слова издание.
О том, что химическое оружие под названием «Новичок» (Novichok) было применено в Великобритании против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, накануне заявила глава британского правительства Тереза Мэй. Она подчеркнула, что это может означать либо то, что Скрипаль оказался жертвой покушения со стороны России, либо Россия допустила кражу нервно-паралитического токсина из своих лабораторий.
После выступления Мэй официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее речь «цирковым шоу». Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что все запасы этого вещества в России уничтожены в соответствии с международными соглашениями.
Вил Мирзаянов в 1992 году раскрыл детали своей работы в советской программе по созданию новых видов химического оружия в статье «Отравленная политика». После этого он был обвинен в разглашении государственной тайны и арестован. В 1994 году уголовное дело в отношении Мирзаянова было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В 1996 году химик эмигрировал в США, после чего неоднократно выступал с критикой российских властей.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/13/03/2018/5aa7affc9a794730b26451fb?from=main
ВЫВСЕВРЕТЕ - самый железный аргумент Хуйла и его подхуйловщиков.
А Запад сам виноват в этом, ведь сколько раз они закрывали глаза на очевидные вещи, когда Хуйло им вешал лапшу на уши с его ИХТАМНЕТами.
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ рождает ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ - вот Хуйло и берега потерял, надеясь в сто первый раз отмазаться АВЫДОКАЖИТЕ.
Это сделали спецслужбы Сьерра-Леоне и Мозамбика с привлечением гаитянских специалистов!
А ещё это британская группа... стоп-стоп...
...так это Лайам и Флинт отравили!!!
солгутспиз...ят. Уп-с... Не то слово перечеркнул, наверное.
Шо ХА-ХА?
Тоже вариант...
Производным от вещества класса "Новичок" (Foliant-232) был убит президент "Росбизнесбанка", глава ассоциации "Круглый стол бизнеса России" Иван Кивелиди. Он скончался 1 августа 1995 года в московской Центральной клинической больнице вскоре после того, как это вещество было нанесено неизвестными на его телефонную трубку.
Кроме Кивелиди в результате действия этого ОВ также погибли его секретарша, вызывавшая по этому же телефону скорую, а также патологоанатом, делавший вскрытие тела банкира. 40-летний здоровый мужчина, "работавший с печенью Кивелиди", умер через полтора месяца после проведения этой экспертизы.
бійтесь суки)))навіть з дому не виходьте...
еонструальный.
(с) то же
Вовочка кнопку нажал, как дурак.
Что-то пошло, как обычно, не так.
В шахте застряла SS "Булава".
Эх, симпатичный был город Москва.
Вот они:
Олег Гордиевский, 79 лет. Разведчик МИ6, двойной агент времен холодной войны, который уехал из России в 1985 году в багажнике автомобиля. Передал немало данных британской разведке.
Билл Браудер, 53 года. Рожденный в США финансист, запрещенный в России с 2005 года. Интерпол отказался выдавать Браудера России после того, как он был заочно осужден за мошенничество. Браудер добился принятия в США и не только "акта Магнитского".
Кристофер Стил, 53 года. Бывший офицер МИ6, сегодня частный детектив. Вероятный автор "Досье Трампа" по связям президента США с российскими властями.
Игорь Сутягин, 53 года. Ученый, специалист по ядерному оружию, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании. Провел почти 11 лет в колонии и был отпущен в ходе обмена осужденными между Россией и США. После этого оказался в Великобритании.
Юрий Швец, 65 лет. Бывший майор КГБ, перешел на сторону США в 1994 году. Является главным свидетелем в расследовании отравления бывшего российского шпиона Александра Литвиненко.
Владимир Резун (Виктор Суворов), 70 лет. Капитан ГРУ СССР, перешел на сторону Великобритании в 1978 году. Автор неоднозначных книг об истории советской армии и разведки.
Борис Карпичков родился в 1959 году в Латвиийской ССР. Окончил школу КГБ в Минске, служил в Риге в контрразведывательном отделе КГБ. После развала СССР остался в Латвии, но продолжил шпионить уже в пользу ФСБ России. Три года был двойным агентом, но в 1995 году был раскрыт латвийскими спецслужбами. Выехал в Россию, где провел несколько месяцев в московской тюрьме. Карпичкову удалось бежать и он по поддельным документам выехал в Великобританию.
По словам Карпичкова, его самого тоже пытались отравить - на него дважды осуществлялись атаки химическими веществами. Однако, по заключениям врачей, хотя отравление и называлось вероятной версией резкого ухудшения его здоровья, оно не было доказано анализами.
Борис Карпичков выжил после попытки отравления, но потерял 30 килограммов веса и полностью облысел. "Мне сейчас 59 лет, но я не думаю, что доживу до 60", - заявил Карпичков. Он также отметил, что только 12 февраля, в свой день рождения, узнал от бывшего коллеги, что и сам находится в "смертельном" списке.
Статья в Mirror.
Кстати, родные Скрипаля успешно поумирали в России после его экстрадиции в Англию.
Такая вот актуальная загадка:
А вот полоний и "новичок"...