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Все про:Великобритания (1681) отравление (884) Россия (68374) ФСБ (1178) Скрипаль (24)

 "Не исключен и украинский след", - экс-глава ФСБ Ковалев об отравлении Скрипаля

Вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло храниться на территории любой бывшей республики СССР, в том числе и в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, такое мнение во вторник, 13 марта, высказал  бывший глава ФСБ России, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества

 "С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след", - заявил Ковалев.

Он также добавил, что покушение на Скрипаля нанесло России "абсолютный вред". "А выгодоприобретатели - Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором", - пояснил экс-глава ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова предоставить Великобритании необходимую помощь в расследовании отравления Скрипаля и его дочери, - Климкин

Ковалев также не исключил, что к отравлению Скрипаля причастны спецслужбы Великобритании. "С учетом целой цепочки гибели предателей на территории Англии у меня создается впечатление - это моя версия, - что англичане, максимально использовав того или иного предателя в своих целях, приносят его в сакральную жертву. И говорят о том, что это Россия сделала", - отметил он.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом "Новичок", разработанным в Советском Союзе, и потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию "к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства".

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вещество, которым был отравлен шпион, "очевидно пришло из России". "Оно нам известно, оно находится в небольших объемах у крайне узкого круга лиц", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы помочь Великобритании в расследовании отравления Скрипаля, - Белый дом

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055276
 
 
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Почему Парагвай? Это Аргентина мстит!
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- Только Копчёный мокрушничать не станет: не такое у него воспитание.(с)
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Тут уместна вот эта картинка.
Слушая фээсбэшника, ДАЖЕ НАСЕКОМЫЕ делают фейспалм - "о Великий Инсектодемиург, КАКУЮ Х*ЙНЮ ОН ПОРЕТ..."

"Можливий і український слід", - екс-глава ФСБ Ковальов про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 7377
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а почему визитку Яроша на фотке отравления не прифотошопили?
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Какая "верная" версия.......Это от недополучения порций кокаина из Аргентины?
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Я этого ждал! Странно, что такая версия не была объявлена раньше. Даже, очень странно....
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1. Это не мы.
2. Это не наше.
3. ......
Наша пісня гарна, нова..
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а я ж все чекав, коли там випливе "українській слєд"?
і ось - несподіванка!
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Надо бы чисто по дружески предупредить киргизов---что мол если украинский след собака не возьмёт, то пусть тоже как то отмазку заготовят. Яду тогда похоже наварили на все 15 республик хватило. На кадушки дело пошло.
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Дададад, канешна же это всё хахлы, пиндосы, жидомассоны и англичанка Тереза, которая испокон веку гадит Прекрасной Рассеюшке.
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-Хто всра%%%ся?
-Невістка!
-Так її дома нема! ........... "Не исключен и украинский след", - экс-глава ФСБ Ковалев об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 4794
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кстати сифилитика членина кончили отруйной кулей "Не исключен и украинский след", - экс-глава ФСБ Ковалев об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 6323
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Да сифон и кончил, куля прискорила...)))
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российским долбоящерам уже давно никто не верит
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Шекспировское "Гамлет, где Полоний?" обрастает новым смыслом.
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той сАмый с полонием или с новачком ?да не может быть полоний из кремеля )))
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Блин, чуть не всплакнулось - помню то ощущение, когда держал такую упаковку в руках...
такую страну загубили.... ой, что это я
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Простите не по теме а где Библиотека Бутусова - по военному делу?
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По пиздежу сразу понятно, что кремлядь ! Кремляди не разговаривают, они пиздят !😀
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Ага!...А может это дворник был?...Он шел по сельской местности, за новою метлой...
Разработчик яда «Новичок» обвинил Россию в отравлении Скрипаля
Эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов заявил, что к отравлению Скрипаля могла быть причастна «только Россия». Он является одним из разработчиков вещества «Новичок», которое, по версии Лондона, использовалось при отравлении

Один из предполагаемых разработчиков нервно-паралитического боевого отравляющего вещества (БОВ) «Новичок» Вил Мирзаянов завил, что только Россия могла иметь отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Daily Telegraph. Ранее о применении этого препарата против бывшего разведчика заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.

Вил Мирзаянов в Советском Союзе участвовал в программе по разработке новых видов химического оружия, а в 1996 году эмигрировал в США. По словам Мирзаянова, нервно-паралитический препарат «Новичок» «в десять раз эффективнее любого другого нервно-паралитического вещества», а последствия его применения неизлечимы. «Этот человек [Скрипаль] и его дочь практически погибли. Даже если они выжили, они уже не смогут восстановиться», - заявил он.

Вил Мирзаянов (Фото: личная страница Вила Мирзаянова в Facebook)
По оценке Мирзаянова, даже несколько граммов этого препарата могут представлять смертельную опасность для большого числа людей. «В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек», - заявил химик. Мирзаянов опасается возможного воздействия «Новичка» на обитателей Солсбери, если он в самом деле был применен.

Мирзаянов подчеркнул, что уверен в том, что только Россия могла быть причастна к применению подобного нервно-паралитического БОВ: «Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже». Химик подчеркнул, что формула вещества до сих пор остается засекреченной. В Великобританию его могли завезти в виде нескольких безвредных компонентов, смешать на месте и применить по назначению.

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея

В комментарии для Daily Mail Мирзаянов описал, как действует «Новичок». «Он парализует человека, он заставляет вас биться в конвульсиях, вы не можете дышать и умираете, если получили достаточную дозу. Это настоящая пытка», - приводит его слова издание.

О том, что химическое оружие под названием «Новичок» (Novichok) было применено в Великобритании против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, накануне заявила глава британского правительства Тереза Мэй. Она подчеркнула, что это может означать либо то, что Скрипаль оказался жертвой покушения со стороны России, либо Россия допустила кражу нервно-паралитического токсина из своих лабораторий.

После выступления Мэй официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее речь «цирковым шоу». Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что все запасы этого вещества в России уничтожены в соответствии с международными соглашениями.

Вил Мирзаянов в 1992 году раскрыл детали своей работы в советской программе по созданию новых видов химического оружия в статье «Отравленная политика». После этого он был обвинен в разглашении государственной тайны и арестован. В 1994 году уголовное дело в отношении Мирзаянова было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В 1996 году химик эмигрировал в США, после чего неоднократно выступал с критикой российских властей.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/13/03/2018/5aa7affc9a794730b26451fb?from=main
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Кацапы где ваши доказательства, вы все врете. Скрипаль сам себя отравил, а яд нашел в английской шахте😀
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Поставки кокса в ху*лостан видимо не пострадали ...
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Ну кто-нибудь другое ожидал?
ВЫВСЕВРЕТЕ - самый железный аргумент Хуйла и его подхуйловщиков.

А Запад сам виноват в этом, ведь сколько раз они закрывали глаза на очевидные вещи, когда Хуйло им вешал лапшу на уши с его ИХТАМНЕТами.
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ рождает ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ - вот Хуйло и берега потерял, надеясь в сто первый раз отмазаться АВЫДОКАЖИТЕ.
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A я вже думала що забули про Украіну! Як тільки десь спаляться так і згадують про хунту!
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Я очень удивлен,что только сейчас обвинили Украину.А почему не евреев?Может быть,это украинские евреи отравили? Точно,это Коломойский! Или басмач Сеня.
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Думаю, кто-то очень недовольный из путлеровского окружения пытается подставить пахана.
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Так Украиной правят жидо-масоны. Так что все нормалек. Вас не забыли. У нарассеюшки кругом враги. Так что ни вы, ни мы не исключение.
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Перед отравлением в небе Лондона был замечен Украинский су25, диспечер Карлос все подтвердит
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Він уже не Карлос, а Карліта! Він ще році в 2016 змінив стать і пише в Твіттері як жінка. Гейропеєць, що з нього взяти...
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Завтра поеду отсыплю в Москву-реку...... "Не исключен и украинский след", - экс-глава ФСБ Ковалев об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 8125
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Без вмешательства спецслужб Лихтенштейна, Монголии и Габона тоже не обошлось.
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Ну уж нет, почтеннейший, не уводите следствие в ложную сторону!
Это сделали спецслужбы Сьерра-Леоне и Мозамбика с привлечением гаитянских специалистов!
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А как же Гваделупа и Берег Слоновой Кости??? Вот счас им обидно было. Да.
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И да, что касается The Prodigy - тут не только вышеупомянутые Voodoo People, но ещё и эта композиция в тему.
А ещё это британская группа... стоп-стоп...
...так это Лайам и Флинт отравили!!!
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Какое разнообразие кандидатов! Прав Welt Schmerz - не надо уводить следствие в ложную сторону. Что равнозначно - нельзя слушать нарассеян. Ведь все равно солгут спиз...ят. Уп-с... Не то слово перечеркнул, наверное.
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"А может Зинка взяла?---Я не один в квартире живу(жил)....."
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Эх кацапея изгои 404.с вас весь мир уже угорает
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Кацапские дебилы.................Йуля скоро выдаст информацию о причастности Украины, как она сделала это, обвинив Украину в поставках ракетных двигателей в КНДР.
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схоже кацапи налагодили інший канал по паставкам коксу
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Или Папуа Новая - Гвинея...
Шо ХА-ХА?
Тоже вариант... "Не исключен и украинский след", - экс-глава ФСБ Ковалев об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 4624
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А що, Україна в курсі щодо подвійного агента скрипаля,та ще й його пасла?То шо ж то за агент такий, що про нього мають інформацію як з інтернету?Чи цей ковальов всіх за дурнів тримає?
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Он - рассеянин. Так что не удивляюсь его "аналитическим" изложениям.
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Хммм. ..Я бы посоветовал Ковалеву быть более внимательным к уликам. Здесь пахнет кровной местью тапиру, или садистскими методами немых воинов Ктулху. Да и запах нервного паралича(а на месте Ковалева стоило бы и нюхнуть!) указывает на работу фанатиков Абдала и Баршамина.
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ОВ "Новичок" не дает возможности выживания. Это тройное убийство, поражения фактически неизлечимы, а люди, которые подверглись воздействию этого ОВ, если выживают, то остаются нетрудоспособными инвалидами. Речь идет о так называемой отставленной нейротоксичности - тяжелом поражении нервной системы, проявляющемся парезами и параличами, возникающими через одну-три недели после отравления некоторыми фосфорорганическими пестицидами и практически не поддающимся известным методам лечения.

Производным от вещества класса "Новичок" (Foliant-232) был убит президент "Росбизнесбанка", глава ассоциации "Круглый стол бизнеса России" Иван Кивелиди. Он скончался 1 августа 1995 года в московской Центральной клинической больнице вскоре после того, как это вещество было нанесено неизвестными на его телефонную трубку.

Кроме Кивелиди в результате действия этого ОВ также погибли его секретарша, вызывавшая по этому же телефону скорую, а также патологоанатом, делавший вскрытие тела банкира. 40-летний здоровый мужчина, "работавший с печенью Кивелиди", умер через полтора месяца после проведения этой экспертизы.
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Так и марсианский след не исключён...)))
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Он также добавил, что покушение на Скрипаля нанесло России "абсолютный вред". "А выгодоприобретатели - Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором", - пояснил экс-глава ФСБ. О сбитом самолёте Боинг 777 над оккупированной России части Донбасса,экс-глава ФСБ тоже бы так пояснил "Не исключен и украинский след", - экс-глава ФСБ Ковалев об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 9222 Источник: https://censor.net.ua/n3055276
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Бред, тут такое дело, репутация батенька, она уже слеплена деяниями владимрвладимрча, так что в списке подозреваемых россияне теперь всегда будут фигурой Number One.
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Вибачте за невелику .... Український слід: -Хто всрався? - Невістка! Так вона давно з чоловіком живе окремо! - А он в шафі її спідниця висить.
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чим більше таких заяв від рашки тим світ скоріше зрозуміє що там неадеквати рулять. Санкційна терапія буде тривати.
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чим більше таких заяв від рашки - тим міцніше санкції, терапія буде тривати.
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кацапоцифали..відали які наші спецслужби матьорі?на це вам ваші уроди ж натякають
бійтесь суки)))навіть з дому не виходьте...
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Улика, о которой умолчал Скотланд-Ярд
"Можливий і український слід", - екс-глава ФСБ Ковальов про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 7996
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И он прав! Так как масква - всего лишь отрыжка Киева, то наш "след" есть во всем мокшанскаом. Я бы даже сказал "послед". Московия все-таки наш выкидыш, хоть и меонструальный.
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Ппц) а я все ждала,когда уже на кацапетовке увидят украинский след и визитку Яроша)) скучно как то было ))
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***
Вовочка кнопку нажал, как дурак.
Что-то пошло, как обычно, не так.
В шахте застряла SS "Булава".
Эх, симпатичный был город Москва.
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Борис Карпичков, еще один российский экс-шпион, назвал другие цели Путина
"Можливий і український слід", - екс-глава ФСБ Ковальов про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 1366
Вот они:

Олег Гордиевский, 79 лет. Разведчик МИ6, двойной агент времен холодной войны, который уехал из России в 1985 году в багажнике автомобиля. Передал немало данных британской разведке.

Билл Браудер, 53 года. Рожденный в США финансист, запрещенный в России с 2005 года. Интерпол отказался выдавать Браудера России после того, как он был заочно осужден за мошенничество. Браудер добился принятия в США и не только "акта Магнитского".

Кристофер Стил, 53 года. Бывший офицер МИ6, сегодня частный детектив. Вероятный автор "Досье Трампа" по связям президента США с российскими властями.

Игорь Сутягин, 53 года. Ученый, специалист по ядерному оружию, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании. Провел почти 11 лет в колонии и был отпущен в ходе обмена осужденными между Россией и США. После этого оказался в Великобритании.

Юрий Швец, 65 лет. Бывший майор КГБ, перешел на сторону США в 1994 году. Является главным свидетелем в расследовании отравления бывшего российского шпиона Александра Литвиненко.

Владимир Резун (Виктор Суворов), 70 лет. Капитан ГРУ СССР, перешел на сторону Великобритании в 1978 году. Автор неоднозначных книг об истории советской армии и разведки.

Борис Карпичков родился в 1959 году в Латвиийской ССР. Окончил школу КГБ в Минске, служил в Риге в контрразведывательном отделе КГБ. После развала СССР остался в Латвии, но продолжил шпионить уже в пользу ФСБ России. Три года был двойным агентом, но в 1995 году был раскрыт латвийскими спецслужбами. Выехал в Россию, где провел несколько месяцев в московской тюрьме. Карпичкову удалось бежать и он по поддельным документам выехал в Великобританию.

По словам Карпичкова, его самого тоже пытались отравить - на него дважды осуществлялись атаки химическими веществами. Однако, по заключениям врачей, хотя отравление и называлось вероятной версией резкого ухудшения его здоровья, оно не было доказано анализами.
Борис Карпичков выжил после попытки отравления, но потерял 30 килограммов веса и полностью облысел. "Мне сейчас 59 лет, но я не думаю, что доживу до 60", - заявил Карпичков. Он также отметил, что только 12 февраля, в свой день рождения, узнал от бывшего коллеги, что и сам находится в "смертельном" списке.

Статья в Mirror.

Кстати, родные Скрипаля успешно поумирали в России после его экстрадиции в Англию.
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Бриты большие спецы выковырять мозг соломинкой через задний проход, инструментов у них предостаточно. Россияне я вас поздравляю с успешной внешней политикой вашего недомерка, запасайте брюкву в прок!
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Чёрт, в пятницу нашёл на компе папку с шедеврами вконтактовского генератора постов (в своё время сохранил самое золото с паблика генератора) - куча перлов прямо в кассу.
Такая вот актуальная загадка:


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Что-то сомневаюсь в возможности намазать формалин вместо масла.
А вот полоний и "новичок"...
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Ковальов має рацію, це наш легендарний пілот Волошин пролітаючи над Альбіоном відкрив бокове скло та пожбурив пробірку з отрутою у вікно піцерії де шпійони мали явку.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Не исключен и украинский след", - экс-глава ФСБ Ковалев об отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
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