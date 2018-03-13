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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2451) ВР (21725) УПК (70) Лозовой Андрей (105)

 Рада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется на достижение компромисса по внесению изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины для устранения дисбалансов от так называемых "поправок Лозового", несмотря на то, что Верховная Рады пока не готова проголосовать эти изменения.

"МВД вместе с Генпрокуратурой инициировали изменения в УПК, так как мы видим, что с 15 марта (с момента вступления в силу изменений в УПК с учетом т.н. "поправок Лозового. - Ред.) возможны очень сильные диспропорции, которые повлияют на криминальный процесс, в частности. Это касается процедур доступа до судов, ограничения во времени расследования сложных преступлений", - сказал глава МВД во вторник журналистам в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, предложенные инициативы, устраняющие негативные моменты принятых изменений в УПК, находятся на рассмотрении парламента. "Парламент будет определяться по этому вопросу с базовыми предложениями к этому закону", - сказал А.Аваков.

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Вместе с тем, он подчеркнул: "Насколько я знаю… парламент не готов голосовать наши предложения, но, думаю, что какой-то компромисс будет найдет. Достаточен ли этот компромисс… Посмотрим. Если он будет недостаточен, и практика покажет нам и депутатам, и будет понятно, что нужны изменения, думаю, это будут изменения".

Напомним, во вторник, 3 октября, Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).

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Источник: https://censor.net.ua/n3055274
 
 
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Вот кому быть Президентом УКРАИНЫ
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ого,как все запущено.
показано лечение через лоботомию.
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Это тот недоюрист со святыми мощами?)) Это он закон о захоронениях готовит?) Ну так это же партия Олешки. Неадекваты.
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Шокирующая правда об Авакове и его пособниках: вот кто на самом деле взял власть после Майдана!
Мало кто знает, но вся банда Авакова захватившая власть после Революции ранее судимая и крайне опасная.
От Авакова и до Пашинского тянется крайне жестокая серия убийств, кровопролития, рейдерских захватов и разграбления государства.
В сети появился короткометражный фильм где рассказывается все о том кто на самом деле пришел к власти после Майдана.
Громкие убийства под протекцией МВД и Авакова, уголовное прошлое министра и все что известно о пособниках Арсена:
https://elise.com.ua/2018/03/11/shokiruyushhaya-pravda-ob-avakove-i-ego-posobnikah-vot-kto-na-samom-dele-vzyal-vlast-posle-majdana/
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Работайте, а не в носу ковыряйтесь - если человек виновен и есть доказательная база - 6 мес. вполне достаточно, чтобы доказать его вину, а если доказательств нет - значит человек не виновен или вы работать не умеете.
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Доказывать -- это хорошо !!! Особенно что ТРУП неживой --- после 15 марта 2018 года --- дней десять хватит ... Трупы к тебе домой стаскивать на это время умник ??? Это протянул через Раду депутат Лозовой --- которого " шоколадные " как вы говорите под суд отдали правда за другие игрушки наверныка придуманные ФСБ России и внедренные в Раду через своих агентов . Маленькая вонь на за неделю поставит на уши всю Украину -- во как ... Был дебил в морге хоть раз в жизни ???
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Когда-то будет. Но рассказать уже не сможет! Как же эти суки (простите собачки Рада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков - Цензор.НЕТ 378) уже достали! Я теперь уже и умирать не буду спешить, чтобы родным лишних беспокойств не причинять! Рада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков - Цензор.НЕТ 2997
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Того Лозового вместе с его поправками на бутылку посадить пора. То покойников не дает захоронить, то в УПК время следствия ограничивает 6 мес - не успели, значит убийца может быть свободен как ветер, то отмену пошлины на электромобили ограничил 12 мес, вместо 60 как предлагали.
Хотя бутылка не поможет, ему это может РАДИКАЛЬНО понравиться.
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-Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!(с)
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Теперь народ будет брать покойников и идти с ними в суд за разрешением на погребение Рада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков - Цензор.НЕТ 1989присутствие покойных обязательно ... Рада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков - Цензор.НЕТ 1989
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Во задача. Как бы и дела по разным Мосийчукам закрыть да и карательную систему для простого люда оставить...
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Блін, якщо БПП - це зборище бариг, то радикали - це зборище неадекватів і збоченців. Один "у рота брав", у іншого син магазини грабує, третій пропонує трупи місяцями у моргу тримати. А ця їхня ініціатива в"купуй українське", яка фактично знищує систему ПроЗорро. Концентрація дебільних рішень зашкалює
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Поправка - без решения суда тело в морг не примут, а суд такое решение будет давать в течении 3-х суток.
Кто-то пролоббировал создание "частных" холодильников для покойных, где он будет дожидаться решения суда для того, чтобы его приняли в морге.
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когда трупы по улицам будут валяться, тогда засуетитесь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков
 
 
 
 
 
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