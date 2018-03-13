 Рада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков

"МВД вместе с Генпрокуратурой инициировали изменения в УПК, так как мы видим, что с 15 марта (с момента вступления в силу изменений в УПК с учетом т.н. "поправок Лозового. - Ред.) возможны очень сильные диспропорции, которые повлияют на криминальный процесс, в частности. Это касается процедур доступа до судов, ограничения во времени расследования сложных преступлений", - сказал глава МВД во вторник журналистам в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, предложенные инициативы, устраняющие негативные моменты принятых изменений в УПК, находятся на рассмотрении парламента. "Парламент будет определяться по этому вопросу с базовыми предложениями к этому закону", - сказал А.Аваков.

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Вместе с тем, он подчеркнул: "Насколько я знаю… парламент не готов голосовать наши предложения, но, думаю, что какой-то компромисс будет найдет. Достаточен ли этот компромисс… Посмотрим. Если он будет недостаточен, и практика покажет нам и депутатам, и будет понятно, что нужны изменения, думаю, это будут изменения".

Напомним, во вторник, 3 октября, Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).

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