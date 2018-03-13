 Рада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков

"МВД вместе с Генпрокуратурой инициировали изменения в УПК, так как мы видим, что с 15 марта (с момента вступления в силу изменений в УПК с учетом т.н. "поправок Лозового. - Ред.) возможны очень сильные диспропорции, которые повлияют на криминальный процесс, в частности. Это касается процедур доступа до судов, ограничения во времени расследования сложных преступлений", - сказал глава МВД во вторник журналистам в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, предложенные инициативы, устраняющие негативные моменты принятых изменений в УПК, находятся на рассмотрении парламента. "Парламент будет определяться по этому вопросу с базовыми предложениями к этому закону", - сказал А.Аваков.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внесенными изменениями в УПК депутаты открыли ящик Пандоры, защитив преступников, - первый замглавы ГБР Варченко
Вместе с тем, он подчеркнул: "Насколько я знаю… парламент не готов голосовать наши предложения, но, думаю, что какой-то компромисс будет найдет. Достаточен ли этот компромисс… Посмотрим. Если он будет недостаточен, и практика покажет нам и депутатам, и будет понятно, что нужны изменения, думаю, это будут изменения".
Напомним, во вторник, 3 октября, Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за "поправок Лозового" в УПК все нерасследованные дела Майдана будут закрыты, - Горбатюк
показано лечение через лоботомию.
Мало кто знает, но вся банда Авакова захватившая власть после Революции ранее судимая и крайне опасная.
От Авакова и до Пашинского тянется крайне жестокая серия убийств, кровопролития, рейдерских захватов и разграбления государства.
В сети появился короткометражный фильм где рассказывается все о том кто на самом деле пришел к власти после Майдана.
Громкие убийства под протекцией МВД и Авакова, уголовное прошлое министра и все что известно о пособниках Арсена:
https://elise.com.ua/2018/03/11/shokiruyushhaya-pravda-ob-avakove-i-ego-posobnikah-vot-kto-na-samom-dele-vzyal-vlast-posle-majdana/
Хотя бутылка не поможет, ему это может РАДИКАЛЬНО понравиться.
-Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!(с)
Кто-то пролоббировал создание "частных" холодильников для покойных, где он будет дожидаться решения суда для того, чтобы его приняли в морге.