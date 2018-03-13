 Призываем власти Украины сосредоточить внимание на схемах формирования госдотаций в аграрном секторе, - евродепутат Альберто Чирио

Этот вопрос был рассмотрен 7 марта в Европейском парламенте на заседании круглого стола, специально посвященного аграрным дотациям в Украине. Депутаты Фулвио Мартусьелло и Альберто Чирио инициировали круглый стол и вопросы несправедливости и непрозрачности распределения государственных дотаций в аграрном секторе Украины. Об этом сообщило издание European Interest.

Представители Европарламента обеспокоены ситуацией. Они утверждают, что в условиях чрезвычайно сдерживаемого бюджета государственных дотаций государственная поддержка должна предоставляться малым предприятиям и домохозяйствам, которые производят более 50% всех сельскохозяйственных продуктов в Украине в условиях повышенной опасности и больше нуждаются в финансовой помощи.



В свою очередь, парламент Украины в прошлом году принял бюджет на 130 000 000 евро для государственных дотаций, чтобы покрыть весь аграрный сектор страны. Но этой суммы недостаточно для поддержки одной из важнейших отраслей украинской экономики.



Более того, большая часть (35%) общей суммы дотаций была выделена только одной компании - ОАО "Мироновский хлебопродукт". Стоит отметить, что это крупнейшая промышленная компания страны, а ее главным бенефициаром является олигарх-миллиардер Юрий Косюк. По словам Forbes, он является одним из самых богатых людей в Украине. А "Мироновский хлебопродукт" - самая выгодная компания агробизнеса страны. На прошлой неделе вокруг отпуска Юрия Косюка развернулся большой скандал.



Вместе с тем, существуют десятки тысяч малых и средних предприятий, которые очень нуждаются в государственной поддержке. Среди них - предприятия зернового сектора, которые даже не были включены в перечень предприятий, имеющих право на получение дотаций.



28 февраля Европейская Комиссия подготовила новый пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму 1 млрд евро по двум траншам. Если Европейский парламент и Совет Европы одобрит предложение Комиссии в течение ближайших двух месяцев, Украина сможет получить первый транш уже в июле.



Реализация антикоррупционных реформ и соответствующих законодательных инициатив несомненно станет одним из крупнейших условий для выпуска средств.



"Новые требования ЕС также будут связаны с борьбой с коррупцией в Украине. Финансовая помощь, предоставленная Украине Европейским Союзом - это бюджетные средства, которые, кроме других источников, формируются из взносов налогоплательщиков ЕС, и мы внимательно следим, как Украина выполняет свои обязательства и государственную политику в стране вообще", - отметил Фулвио Мартусьелло.



В свою очередь, Чирио предупредил, что признаки коррупции очень заметны. "Мы призываем органы государственной власти Украины: Президента, Премьер-министра, профильные комитеты парламента сосредоточить внимание на схемах формирования государственных дотаций в аграрном секторе, а также на принципах их распределения в 2018 году и в будущем", - отметил он.