 ВР может принять закон об Антикоррупционном суде в конце апреля-мае, - Ирина Луценко

"Прогноз такой, что мы выйдем на май месяц на голосование, возможно, конец апреля", - сказала И.Луценко журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, поправок ко второму чтению законопроекта об Антикоррупционном суде будет не так много, как это было с проектом закона о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов в рамках судебной реформы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд в Украине чрезвычайно важен для улучшения бизнес-климата и продолжения процесса приватизации, - Могерини

Вместе с тем депутат не смогла сказать, сколько поступило поправок к проекту закона об Антикоррупционном суде. "Но не 5 тысяч. Не будет так много поправок. Это значит, что работа будет достаточно быстрой и конструктивной", - сказала она.