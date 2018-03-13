 ВР может принять закон об Антикоррупционном суде в конце апреля-мае, - Ирина Луценко

"Прогноз такой, что мы выйдем на май месяц на голосование, возможно, конец апреля", - сказала И.Луценко журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, поправок ко второму чтению законопроекта об Антикоррупционном суде будет не так много, как это было с проектом закона о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов в рамках судебной реформы.
Вместе с тем депутат не смогла сказать, сколько поступило поправок к проекту закона об Антикоррупционном суде. "Но не 5 тысяч. Не будет так много поправок. Это значит, что работа будет достаточно быстрой и конструктивной", - сказала она.
Что в Украине Народ всем власть
Но кто же Народ до этой песни
Нигде не сказано сказано ни хрена-сь!
Припев:
Рада может, Рада может все, что угодно
Драться боксом, спорить матом, порой козлить!
Рада может, рада может все, что угодно
Только власть вернуть народу не в силах их!
Только власть вернуть народу не в силах их!
Рада в зале - и законов хватает
Газ горит и не гаснет свет
Рада хочет во всем быть главной
Этого ж хочет и президент!
Припев:
Рада может, Рада может все, что угодно
Драться боксом, спорить матом, порой козлить!
Рада может, рада может все, что угодно
Только власть вернуть народу не в силах их!
Только власть вернуть народу не в силах их!