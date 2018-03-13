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 Политика Украины
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 ВР может принять закон об Антикоррупционном суде в конце апреля-мае, - Ирина Луценко

Верховная Рада Украины может принять в целом законопроект о Высшем антикоррупционном суде не ранее конца апреля, прогнозирует представитель президента Украины в парламенте, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Прогноз такой, что мы выйдем на май месяц на голосование, возможно, конец апреля", - сказала И.Луценко журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, поправок ко второму чтению законопроекта об Антикоррупционном суде будет не так много, как это было с проектом закона о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов в рамках судебной реформы.

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Вместе с тем депутат не смогла сказать, сколько поступило поправок к проекту закона об Антикоррупционном суде. "Но не 5 тысяч. Не будет так много поправок. Это значит, что работа будет достаточно быстрой и конструктивной", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3055271
 
 
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Да хрен дадут зарубежные ВСЕ...Уже без дипломатических реверансов мордой "об стол"........ОПГ Офшоренко сопротивляется........
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Ну как же тут без зрадоньки)) Не приняли - зрада, приняли - зрада))
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Вы напоминаете водителя, которому дали квадратное колесо - зрада. потом треугольное колесо - опять зрада, потом дали - ромбовидное колесо - опять зрада.
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Такие блин занятые,что прямо раньше принять нужный закон аж никак не могут, все по островам и по ресторанам работают.
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- Эту корову должны были, по крайней мере, недели две мариновать в уксусе, ну, если не корову, то хотя бы того, кто её покупал. - заявил Швейк.
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а что мешает нашим нардепам-трудоголикам принять его на этой неделе?
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Граждане Украины. Именно они выбрали, такой парламент.
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Выбрали,щоб вiн працював.А не сабатував.Як не працюють то геть нах
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После того как она говорила, что Югик сдохнет от цейроза- верить этой шельме нельзя)
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срочна госпитализация и всякое...бла...ьла...ьла...а все сочувствовали.
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Опять Баба Яга тюнингованная Третьего Тысячелетия до Нашей Эры. ...Тётка...Дом за какие бабульки прикупили? И не путайтесь с Луцыфером в показаниях...... ВР может принять закон об Антикоррупционном суде в конце апреля-мае, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1283
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Ириша решает судьбу Антикоррупцинного суда
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Запад уже четко дал понять - он не хочет больше видеть эту коррупционную власть в Украине, которая саботирует борьбу с коррупцией. Стране нужна полная деолигархизация, в противном случае государство утонет в коррупционном болоте!
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Если суд будет только в мае, то транш МВФ только в мае следующего. А в этом промежутке произойдёт всё остальное, то есть дефолт, роспуск правительства, импичмент и изгнание ОПГ Порошенко, роспуск парламента...... запасаемся попкорном. Нам женщина 3000 всё рассказала.
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Нам в Конституции сказано громко
Что в Украине Народ всем власть
Но кто же Народ до этой песни
Нигде не сказано сказано ни хрена-сь!

Припев:
Рада может, Рада может все, что угодно
Драться боксом, спорить матом, порой козлить!
Рада может, рада может все, что угодно
Только власть вернуть народу не в силах их!
Только власть вернуть народу не в силах их!

Рада в зале - и законов хватает
Газ горит и не гаснет свет
Рада хочет во всем быть главной
Этого ж хочет и президент!

Припев:

Рада может, Рада может все, что угодно
Драться боксом, спорить матом, порой козлить!
Рада может, рада может все, что угодно
Только власть вернуть народу не в силах их!
Только власть вернуть народу не в силах их!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР может принять закон об Антикоррупционном суде в конце апреля-мае, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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