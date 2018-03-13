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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8762) Северный поток (193) Бурбак (281)

 Призываем Президента и Правительство начать консультации с Еврокомиссией по недопущению строительства "Северного потока-2", - Бурбак

Фракция "Народный фронт" обращается к Президенту и Правительству с призывом начать консультации с Еврокомиссией по недопущению строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

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"Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и пункта 6 Договора об учреждении Энергетического Сообщества, нам надо провести консультации между Украиной и Еврокомиссией по недопущению построения газопровода. Обращаемся к Президенту Украины, Правительству безотлагательно начать консультации с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул руководитель фракции.

"Хочу заметить, что вопрос сопротивления России - это не только вопрос Украины. Это также вопрос к нашим европейским партнерам, к Европейскому Союзу, с которым было подписано Соглашение об ассоциации и членстве в ЕС", - добавил он.

Максим Бурбак сообщил, что сегодня фракция зарегистрировала проект постановления №8111 об обращении Верховной Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2".

"Еще раз напоминаю всем нам и нашим западным партнерам: для России газ - это не торговля, это оружие и шантаж. Мы избавились, благодаря решению Правительства Арсения Яценюка в 2014 году, от газовой удавки. Более двух лет не покупаем ни одного кубометра газа у страны- агрессора. Но вместо этого Европа сама залезает в газовую петлю. И эта петля называется "Северный поток-2", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак также отметил, что если газопровод начнет работать, Украина будет терять 3 млрд долларов ежегодно.

"Мы приветствуем решение наших европейских партнеров о предоставлении макрофинансовой помощи на миллиард евро. Но хочу, чтобы они также осознали, что в случае строительства "Северного потока-2" существенно уменьшатся поступления в бюджет Украины. Сумма составляет 3 миллиарда долларов", - подчеркнул Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/n3055266
 
 
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Второй день его штырит и так много везде. Бурбака, а ты то тут каким боком...так засветится, типа "патриот", но наших людей на "поьоки" в кабинеты поставьте...КАЛиция бля.
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"В случае строительства "Северного потока-2" существенно уменьшатся поступления в бюджет Украины. Сумма составляет 3 миллиарда долларов" - вот это единственная правда блокирования Северного потока-2 со стороны Украины, все остальное: пропагандистская абракадабра.
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Так еврокомиссия уже заявляла что СП2 не попадает под её влияние, и даже не смогла сформировать группу по переговорам относительно его, так как не смогла доказать что там вообще нужно о чём то договариваться.

Сейчас в нём заинтересованна Германия. Пока так будет - еврокомиссия бессильна что то изменить.
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ты бы в Европу не шопится и устриц жрать ездил , а акции протеста , флешмобы , разъяснительную работу проводил ...а хрюкать , чтоб за тебя кто то всё сделал - это у нас все умеют
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Украина получает 2 млрд за транзит. Нам без пропитания оставаться нельзя. Где-же мы будем харчуваться?
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Газ агрессора должен поступать в Европу исключительно транзитом через территорию Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываем Президента и Правительство начать консультации с Еврокомиссией по недопущению строительства "Северного потока-2", - Бурбак
 
 
 
 
 
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