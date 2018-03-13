 Призываем Президента и Правительство начать консультации с Еврокомиссией по недопущению строительства "Северного потока-2", - Бурбак

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.



Читайте также: "Российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля", - в НФ инициируют обращение к европейским странам

"Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и пункта 6 Договора об учреждении Энергетического Сообщества, нам надо провести консультации между Украиной и Еврокомиссией по недопущению построения газопровода. Обращаемся к Президенту Украины, Правительству безотлагательно начать консультации с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул руководитель фракции.



"Хочу заметить, что вопрос сопротивления России - это не только вопрос Украины. Это также вопрос к нашим европейским партнерам, к Европейскому Союзу, с которым было подписано Соглашение об ассоциации и членстве в ЕС", - добавил он.



Максим Бурбак сообщил, что сегодня фракция зарегистрировала проект постановления №8111 об обращении Верховной Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2".



"Еще раз напоминаю всем нам и нашим западным партнерам: для России газ - это не торговля, это оружие и шантаж. Мы избавились, благодаря решению Правительства Арсения Яценюка в 2014 году, от газовой удавки. Более двух лет не покупаем ни одного кубометра газа у страны- агрессора. Но вместо этого Европа сама залезает в газовую петлю. И эта петля называется "Северный поток-2", - подчеркнул руководитель фракции.



Максим Бурбак также отметил, что если газопровод начнет работать, Украина будет терять 3 млрд долларов ежегодно.



"Мы приветствуем решение наших европейских партнеров о предоставлении макрофинансовой помощи на миллиард евро. Но хочу, чтобы они также осознали, что в случае строительства "Северного потока-2" существенно уменьшатся поступления в бюджет Украины. Сумма составляет 3 миллиарда долларов", - подчеркнул Максим Бурбак.