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 Политика Украины, Спорт
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Все про:биатлон (101) бойкот (193) Жданов (136) Министерство молодежи и спорта (42)

 Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, - Жданов

Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени (Российская Федерация).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов по результатам встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

"Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил. 

Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал он.

Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, - Жданов 01

Напомним, ранее о решении бойкотировать заключительный в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени сообщили федерации США, Канады и Чехии.

Источник: https://censor.net.ua/n3055265
 
 
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Они на Донбассе будут соревноваться... Правда, без лыж...
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то будет, то не будет... вы, блин, сперва решение примите, а затем озвучивайте.
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Попробовали бы поехать в страну - агрессор. Как там у Пресеш Уилсон - "One Way Ticket"
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Если бы надумали ехать, то стоило бы прокрутить "їм цю пісню по радіо" - "One Way Ticket".

Прокрутіть цю пісню по радіо. Тартак.
https://www.youtube.com/watch?v=0hPZDd7zs6E
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Прокрутить песню, это как минимум, а лучше, конечно же, выдать билет в одну сторону.
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Так они должны были узнать прокатит или нет.
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А смысл? Сборная РФ сейчас слаба как никогда. Опытных спортсменов WADA технично устранило, молодые ещё не набрали силы. Какой бы кадр для СМИ был, победить их на их земле... Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, - Жданов - Цензор.НЕТ 2416
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то не их земля, это исконно китайские земли.
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а "опит" оцінються обсягами вжитого мельдонію Збірна України з біатлону не братиме участі в етапі Кубка світу в Тюмені, - Жданов - Цензор.НЕТ 8626
нах, шавки кремлядські, довбіться тепер самі там у своєму перегної!!!
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Вот не надо за мельдоний. Никого из тех кто выигрывал медали в Сочи на допинге не ловили. Однако всех их не пустили в Корею.
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Держава зловлена з "Гасударствєннай праграмай употрєблєнія допінга"!!! Але долбойобам цього мало, дивні істоти...
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Так скільки сочинських медалей було анульовано! І не тільки сочинських. Мовчав би вже.
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Не "смІьсл", а сенс. Коли зрозумієш в чому різниця - вважай став "умнім"
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для малышенко
ну какой же ты мерзавец! "не ВАДА технично устранило сильных"!!!!!а жульничать взялось парашинское государство и спортсменов развратило своим покрывательством!!!!! ВАДА просто доказало почему их нельзя пускать! цена их силы - это царапинки на бутылках с мочой...не скажешь, почему такие царапины только на бутылках парашинских "спортсменов"! или они все равно не виноваты: у них брали пробы "когда можно" (т.е. чистую мочу) наверное, под гипнозом или устраивали принудительный забор мочи, как автодойка у коров, и они не понимали для чего эти дополнительные заборы чистых проб
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А когда их ФСБ арестует как украинских диверсантов выкупать или обменивать ты их как будешь?
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Просто оцьому Бринзаку відкрили очі на райдужні перспективи його особи після того як обкакані біатлоністи і з ніг до голови обісрані біатлоністки поїдуть до Мельдонії
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Ну, учитывая как обосрались на Олимпиаде, то конечно надо срочно политикой прикрыться
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На Олімпіаді щось мутне було, бо в першій ж естафеті після олімпіади взяли срібло...
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Поздно,от них надо отобрать все титулы и звания только за намерения участвовать на соревновании в Тюмени в то время когда кацапы и их прихвостни уже четыре года убивают украинских людей.Или они об этом не знали?
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Чип - они уже и так опозоренные... , хрен от такого дерьма просто так отмоешься.... Разве только всей сборной в АТО..., и что бы трофеи на камеру....
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Они и в АТО недостойны так как не знаем с чьей стороны они будут стрелять.
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Москалику, це ти про кого? Про Підгрушну - жінку свободівця??
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Самі то біатлоністи нічого не казали, так що формально докоряти їм нема чим. Про необхідність їхати тільки Бринзак мандів.
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Не казать это не значит не знать и не проявлять желание и хоть убейте не поверю что Бринзак мандів зез їх відома та згоди.
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))) Скромно скажу, що я теж до цього малость приклався. Почули.
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Мабуть хтось цьому Жданову посилання на форум на Цензорі підкинув, ось він і прозрів.
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"держава не має втручатися в діяльність спортивних федерацій"... Вибачте, але хто оплачує цей банкет? Бринзак і Жданов побачили, що стільці під ними захиталися.
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Правильно. Якщо я, як платник податків, утримую всі ці "федерації", то може я, як роботодавець, маю право виставити їм мінімальні умови?
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ПОКА СУПЕР ТРИО! УКРАИНА США ЧЕХИЯ! А ТАМ СМОТРИ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ КАНАДА,ПОЛЬША! БОЙКОТ ВО ВСЁМ ПУТЕНСКИМ ФАШИСТАМ!! СЛАВА УКРАИНЕ!
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Понятно, сначала сделали вброс что будет чтоб посмотреть на реакцию.
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Собственно, Брынзак об этом и говорил.
Должно быть четкое указание руководства минспорта - едем мы туда или нет, а не что-то половинчастое, как было до этого.
И вообще большинство спортсменов не едут в Тюмень из-за допингового скандала, а не ввиду поддержки Украины. Украинские спортсмены поехали бы, никто бы сам не отказался от денег (да и квоты) просто так.

Сейчас есть реальный шанс потерять дополнительное место у женщин, посмотрим чем обернется.
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Честь и доброе имя намного больше значат, чем какое-то выступление на территории агрессора. Вовремя схаменулись, девочки. Збірна України з біатлону не братиме участі в етапі Кубка світу в Тюмені, - Жданов - Цензор.НЕТ 3946
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Век спортсмена очень короток, и кроме этого они особо ничего не умеют.
Если дать спортсменам выбор - поехали бы как миленькие. Ибо с учетом специфики спорта в России и Украине не ехать на жирный в плане финансов им просто невыгодно.
А честь и доброе имя относительно России - оставьте эти категории крикунам, они сейчас ничего не значат.
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Вважаю, що в умовах сучасної агрессії паРашки проти України, це є єдине вірне рішення!
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если бы не ФБ и Твитер ,уже бы облимались с русней как родные
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Это понятное дело...Но деньги на типа участие спишем. И кстати, где бабло за Санки, которые типа спортсмену купили передали, а он на самодельных выступал?
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Жданов! Объясните Вашим спортсменам и их тренерам, что обниматься и целоваться с оккупантами не стоит перед камерами. Может они не знают, что ежедневно украинские матери получают похоронки.
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наверное читали "отзывы" в соц.сетях.......... Збірна України з біатлону не братиме участі в етапі Кубка світу в Тюмені, - Жданов - Цензор.НЕТ 6300
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Президент Петр Порошенко поздравил украинскую фехтовальщицу на саблях Ольгу Харлан с победой на соревнованиях в Москве, июнь 2015
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Ну наконец-то разродились...
Слава Богу...
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по другому и быть немогло но сам факт того что вся наша сборная высказалась ЗА поездку говорит и их "патриотичности",гниды! и поехали бы если бы не запрет! Это как извинения мариупольского ватного маршрутчика как он после беседы с СБУ стал родину любить. Дорога ложка к обеду!
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Нашим спортсменам больше медалей достанется, а собственно, куда уже больше.
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Жданов - дебил!!!!!!!! Спорт есть спорт!! Пусть лучше порекомендует Поршенко и его уёбкам закрыть свой бизнес в России. А то только орут война, война - она для них мать родная.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, - Жданов
 
 
 
 
 
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