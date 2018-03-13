 Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, - Жданов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов по результатам встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.
"Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил.
Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал он.
Напомним, ранее о решении бойкотировать заключительный в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени сообщили федерации США, Канады и Чехии.
https://censor.net.ua/news/3054921/sbornaya_ukrainy_po_biatlonu_ne_budet_boyikotirovat_etap_kubka_mira_v_tyumeni_kommentator_stolyarchuk
Прокрутіть цю пісню по радіо. Тартак.
https://www.youtube.com/watch?v=0hPZDd7zs6E
нах, шавки кремлядські, довбіться тепер самі там у своєму перегної!!!
ну какой же ты мерзавец! "не ВАДА технично устранило сильных"!!!!!а жульничать взялось парашинское государство и спортсменов развратило своим покрывательством!!!!! ВАДА просто доказало почему их нельзя пускать! цена их силы - это царапинки на бутылках с мочой...не скажешь, почему такие царапины только на бутылках парашинских "спортсменов"! или они все равно не виноваты: у них брали пробы "когда можно" (т.е. чистую мочу) наверное, под гипнозом или устраивали принудительный забор мочи, как автодойка у коров, и они не понимали для чего эти дополнительные заборы чистых проб
Должно быть четкое указание руководства минспорта - едем мы туда или нет, а не что-то половинчастое, как было до этого.
И вообще большинство спортсменов не едут в Тюмень из-за допингового скандала, а не ввиду поддержки Украины. Украинские спортсмены поехали бы, никто бы сам не отказался от денег (да и квоты) просто так.
Сейчас есть реальный шанс потерять дополнительное место у женщин, посмотрим чем обернется.
Если дать спортсменам выбор - поехали бы как миленькие. Ибо с учетом специфики спорта в России и Украине не ехать на жирный в плане финансов им просто невыгодно.
А честь и доброе имя относительно России - оставьте эти категории крикунам, они сейчас ничего не значат.
Слава Богу...