 Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, - Жданов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов по результатам встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

"Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил.

Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал он.

Напомним, ранее о решении бойкотировать заключительный в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени сообщили федерации США, Канады и Чехии.